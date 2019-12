Twentieth Century Fox Film Corp./ZDF/Arte Catherine Gates (Ann Sheridan, r.) erzählt ihrer Freundin Kitty Lawrence (Marion Marshall, l.) von ihrem Auftrag: »Ich war eine männliche Kriegsbraut«

Plan B

Klimahelden: Wie wir die Welt noch retten können

Noch nie hat die Klimakrise soviel Aufmerksamkeit bekommen wie in diesem Jahr. Weltweit engagieren sich Menschen. Wird 2020 das Jahr der »Klimawende«? Anders essen, bauen oder produzieren? Mit dem Kapitalismus wird sich das Klima jedenfalls nicht retten lassen. Deswegen ist es fatal, einen Generationenkonflikt zu inszenieren. Aber marketingmäßig schon schlau …

ZDF, 19.25 Uhr

Re: Ein Riesling aus Norwegen

Weinbau im Klimawandel

Endlich mal was Positives zum Klimawandel. Der ist nämlich für die meisten Winzer zunächst noch vorteilhaft: Die heißen Sommer der letzten Jahre haben große Jahrgänge hervorgebracht. Doch Weinbauern in Süd- und Mitteleuropa müssen mittelfristig um ihre Existenz fürchten – oder auf Kokospalmen umstellen, denn die Klimazonen für die Rebpflanzen wandern nach Norden. In Norwegen baut man seit den 90ern Wein an. Wohl bekomm’s.

Arte, 19.40 Uhr

Ich war eine männliche Kriegsbraut

Auf einer Dienstreise durch das besetzte Nachkriegsdeutschland entstehen für den französischen Captain Henri Rochard und seine Begleiterin, die US-Offizierin Catherine Gates, veritable Probleme: Sie verlieben sich ineinander. Nach ihrer Hochzeit muss Catherine in die USA zurück, und für Henri bleibt nur eine Möglichkeit mitzureisen: Er muss sich als Kriegsbraut ausgeben. Mit Cary Grant, der das selbstverständlich hervorragend macht in diesem Klassiker von 1949.

Arte, 20.15 Uhr

Der Vorkoster: Richtig prickelnd?

Wie gut sind Sekt und Champagner?

Sekt und Champagner gehören zu Silvester, und alkoholfreie Varianten des Blubberwassers liegen im Trend. Die Sektindustrie macht immer noch 50 Prozent ihres Umsatzes zum Jahreswechsel. Die Sendung zeigt, wie Sekt hergestellt wird und was Champagner eigentlich so einzigartig macht. Neben Rezepten für Silvesterdrinks wird vorgeführt, wie man abgestandenen Sekt wieder zum Sprudeln bringt – was für eine blöde Idee! – und wie man einen Kater vermeidet. Wir empfehlen eher, mit Altsekt ein Risotto zu kochen.

WDR, 20.15 Uhr