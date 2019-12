Freundlicher Weltstar

Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa Ausgeglichen und freundlich: Peter Schreier (1935–2019)

Der am 25. Dezember gestorbene Peter Schreier wurde vor allem als Mozart-Sänger zum Weltstar, war aber auch führender Interpret Bachscher Werke, besonders der Passionen und Kantaten. Die Aufnahmen wurden vom VEB Deutsche Schallplatten veröffentlicht, sein Album mit Weihnachtsliedern wurde allein in der DDR weit mehr als eine Million Mal verkauft und war damit wohl die am besten verkaufte Platte des Klassiklabels Eterna.

Als Direktor der Künstleragentur der DDR, die Schreiers Auftritte in Europa, Asien, Amerika und Australien koordinierte, schätzte ich den großen Künstler auch für seine Ausgeglichenheit und Freundlichkeit sowie für seine Bereitschaft zur Förderung junger Talente. Zwei kleine persönliche Erinnerungen mögen den Abschied etwas erleichtern. Einmal konnte eine für ihn gebuchte Interflug-Maschine von Berlin nach Moskau wegen widriger Witterungsbedingungen erst verspätet starten, und doch bekam er seinen Anschlussflug. Ich kann es heute noch kaum glauben: Alle 300 Passagiere des Air-France-Fluges von Moskau nach Tokio waren damit einverstanden, vier Stunden lang auf die Maschine aus Berlin zu warten, damit das Konzert in Tokio nicht abgesagt werden musste.

Einige Zeit später sollte Schreier aus San Francisco zu einem Auftritt in Japan fliegen. Unsere Reisestelle hatte die Datumsgrenze nicht beachtet, so dass er Tokio zwar am Tag des Konzerts erreichte, aber zu spät für den Auftritt. Sänger und Veranstalter gingen ein Risiko ein, sagten das Konzert nicht ab, und Schreier erreichte den Saal dank der Unterstützung der japanischen Behörden mit nur halbstündiger Verspätung. Der Jubel nach seinem Auftritt war riesig.

Sein internationales Ansehen hat auch in politisch heiklen Situationen geholfen. Als Präsident des Kuratoriums des Schauspielhauses Berlin setzte er sich dafür ein, dass die kulturellen Beziehungen zur BRD nach deren Raketenaufrüstung 1983 nicht abgebrochen wurden. So war es maßgeblich ihm zu verdanken, dass die Berliner Philharmoniker aus dem Westteil der Stadt nach Gastspielen in Dresden und Leipzig 1988 auch noch im Schauspielhaus gastieren konnten.