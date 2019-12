Friedensgebet gegen NPD-Demo in Aue

Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa Rechte Kundgebung am Sonnabend in Aue

Nachdem am vergangenen Dienstag ein Mann während einer Weihnachtsfeier im sächsischen Aue mit einem Messer verletzt worden war, hat die örtliche NPD am Sonnabend den Vorfall zu instrumentalisieren versucht. Sie rief zu einer Kundgebung gegen eine angebliche Überfremdung auf den Altmarkt von Aue-Bad Schlema auf. Hintergrund ist ein Streit zwischen zwei Asylsuchenden, der nach Ende der Weihnachtsfeier der Kirchgemeinde St. Nicolai eskaliert war. Diese hatte, wie jedes Jahr, Bedürftige in ihr Pfarr- und Gemeindehaus eingeladen. Dabei wurde ein Kirchenhelfer, der schlichten wollte, durch einen Messerstich schwer verletzt. Der 51jährige musste zeitweilig auf der Intensivstation behandelt werden. Ein 53jähriger Syrer sitzt in Untersuchungshaft.

In einer Erklärung, die nur wenige Tage nach dem Vorfall durch die Kirchgemeinde veröffentlicht wurde, wies diese auf »ungezählte gute Erfahrungen mit Migranten« hin, die dieser Tat gegenüberstünden. Man verwahre sich dagegen, »diese Straftat zum Anlass zu nehmen«, um alle Migrantinnen und Migranten zu kriminalisieren. Auch der verletzte Helfer erklärte inzwischen, keinen »Hass zu empfinden« und sich weiter engagieren zu wollen.

Nichtsdestotrotz musste das Geschehen als Anlass zur Mobilisierung durch die örtliche NPD herhalten. Laut Angaben der Polizei sollen 2.200 Menschen dem Aufruf am Sonnabend gefolgt sein. Der Mitteldeutsche Rundfunk sprach im »Sachsenspiegel« von 1.500 bis 1.700 Teilnehmenden. Aufgerufen hatte Stefan Hartung, der NPD-Stadtratsabgeordneter ist und im Juni dieses Jahres Kandidat für das Amt des Bürgermeisters war. Damals hatte Hartung 18 Prozent der Stimmen geholt. Als Sieger aus den Wahlen war jedoch Jens Müller von den Freien Wählern hervorgegangen.

In seinem Programm zur OB-Wahl stellte Hartung immer wieder einen Zusammenhang zwischen dem Abbau sozialer Leistungen und Zuwanderung her. Eine Erklärung dafür, weshalb die Kürzung von Sozialleistungen auch schon lange vor dem verstärkten Zuzug von Migrantinnen und Migranten Realität war, blieb Hartung hingegen schuldig. Am Sonnabend rief er seinen Anhängern auf dem Altmarkt zu, man sei dort nicht versammelt, weil man jemanden hasse, sondern weil man das eigene Land liebe.

Mit dabei war auch Martin Kohlmann von der rechten Bürgerbewegung »Pro Chemnitz«. Zu den Mandanten des selbstständigen Rechtsanwalts gehört unter anderem Vertreter der rechtsterroristischen Gruppe »Freital«. Dass Kohlmann nicht müde wird, die sofortige Abschiebung abgelehnter Asylsuchender zu fordern, hinderte ihn in der Vergangenheit nicht daran, eben diese anwaltlich zu vertreten, wie das ARD-Magazin »Report Mainz« aufdeckte. Mit zur Kundgebung mobilisiert hatten auch die extrem rechten Kleinstparteien »Die Rechte« und »Der III. Weg«.

Während auf Bildern, die im Internet kursierten, später auch ein Transparent zu erkennen war, auf dem »Rassenkrieg gegen Asylwahn« zu lesen war, zeigte sich die Polizei zufrieden mit dem »friedlichen Verlauf« der Veranstaltung, wie der MDR berichtete. Die einzige Aktion gegen den rechten Aufmarsch war ein Friedensgebet der Kirchgemeinde St. Nicolai, auf der Superintendent Dieter Bankmann vor 500 Gästen in Anspielung auf die NPD-Kundgebung erklärte, man wolle sich nicht instrumentalisieren lassen und werde an Veranstaltungen wie der Weihnachtsfeier weiterhin festhalten.