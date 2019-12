Eine Familienangelegenheit

Itar Tass/Reuters Der Säufer und der neue starke Mann. Jelzin und Putin zum Zeitpunkt der Amtsübergabe

Die kapitalistische Restauration des Jahres 1991 in Russland war auch knapp zehn Jahre danach politisch noch nicht in trockenen Tüchern. Die Kommunistische Partei (KPRF) war durchgehend stärkste Oppositionskraft – eine Folge davon, wie sehr die kapitalistische »Schocktherapie« die Lebensbedingungen der Menschen zurichtete: eine Verelendung sondergleichen. Die Kaufkraft der Einkommen sank auf die Hälfte, die durchschnittliche Lebenserwartung ging um fast zehn Jahre zurück, die Geburtenziffer fiel auf den Stand von 1943. Wer nicht arbeitslos wurde, wartete monatelang auf seinen Lohn, Schwarzhandel wurde zur Voraussetzung, am Leben zu bleiben. Die soziale Infrastruktur, die die Sowjetunion geschaffen hatte – vom Kindergarten bis zum Kulturhaus –, wurde dem Verfall preisgegeben. Die Hyperinflation vernichtete die Ersparnisse der Bevölkerung, und das war von den Initiatoren der »Reformen« auch so gewollt. Schließlich sollte eine neue Trennung von Besitzlosen und Besitzenden durchgesetzt werden, und das möglichst schnell.

1996 stand die erste Präsidentenwahl im neuen, kapitalistischen Russland an. Jelzin war nach der ersten Runde hinter Gennadi Sjuganow, dem Chef der KPRF, weit abgeschlagen, und das lag nicht an Sjuganows Rednergabe oder seinem besonderen Charisma. Die Leute hatten die »Reformen« schlicht satt. In dieser Lage versammelte Boris Beresowski, einer der führenden Vertreter der Kompradorenklasse, die sich damals auch »neue Russen« nennen ließ, seine Kollegen zu einer Krisensitzung. Die Herren warfen ihr Geld zusammen und verordneten ihren Fernsehsendern eine Einheitsfront gegen Sjuganow und für Jelzin. US-Wahlkampfstrategen berieten die Moskauer Kollegen. Das Manöver gelang. Jelzin gewann den zweiten Wahlgang mit 53 Prozent.

Vor den Wahlen hatte der Staat, um Stimmung für Jelzin zu machen, ein paar fällige Löhne und Sozialleistungen ausgezahlt. Was die Öffentlichkeit nicht wusste: Das Geld hatten die Oligarchen vorgestreckt. Nach der Wahl präsentierten sie die Rechnung. Da der Staat die Darlehen nicht zurückzahlen konnte, verfielen die »Sicherheiten«, die sich die Oligarchen für ihre »Kredite« hatten überschreiben lassen: Mehrheitsanteile an den verbliebenen Filetstücken der Volkswirtschaft. Als Kurzbeschreibung für die Clique, die im Kreml ein und aus ging, bürgerte sich das Wort von der »Familie« ein – Jelzins Tochter Tatjana war in diese Kreise eingebunden.

1998 riss eine in Südostasien ausgebrochene Wirtschaftskrise auch Russland in den Abgrund: Der Staat erklärte sich für zahlungsunfähig, Banken gingen pleite, die Mittelklasse verlor zum zweiten Mal innerhalb von zehn Jahren ihre Rücklagen. Kein Wunder, dass die Menschen vom System Boris Jelzin die Nase voll hatten. Das ist die eine, die subjektive Seite.

Die andere ist, dass auch innerhalb der politischen Elite Zweifel an der Richtigkeit des von Jelzin eingeschlagenen Kurses laut wurden. Die Annäherung Russlands an den Westen war von dem mit den ersten Schritten zur Osterweiterung der NATO beantwortet worden. Mit der Zerschlagung Jugoslawiens betraf ein »Regimewechsel« einen traditionellen Verbündeten Russlands; russische Warnungen und Einwände wurden demonstrativ überhört. Das mobilisierte die »Staatspolitiker« (Gosudarstwenniki), unter ihnen eine einstweilen nachrangige Figur: Wladimir Putin. Derweil formierte sich in der Staatsduma eine Mehrheit gegen Jelzin und dessen Regime. Der von Jelzin selbst eingesetzte Ministerpräsident Jewgeni Primakow rief im Fernsehen dazu auf, Kleinkriminelle aus den Gefängnissen und Strafkolonien freizulassen, um Platz für korrupte Amtsträger zu schaffen. Aus deren Sicht kamen die Einschläge näher.

»Strategie der Spannung«

Im Frühjahr 1999 schien eine Amtsenthebung des Präsidenten durch das Parlament nur noch eine Frage der Zeit zu sein. Im Mai entließ Jelzin Primakow und ersetzte ihn durch Sergej Stepaschin. Im Schatten dieser Personalie wurde Wladimir Putin zum Chef des Inlandsgeheimdienstes FSB ernannt. Unter seiner Verantwortung wurde ein kompromittierendes Video produziert, das eine Person, die dem in den Korruptionsermittlungen gegen den Kreml federführenden Generalstaatsanwalt Juri Skuratow ähnlich sah, im Bett mit zwei Prostituierten zeigte. Putin persönlich übte Druck auf Skuratow aus, zurückzutreten und damit die Korruptionsermittlungen gegen Jelzin und seine engste Umgebung zu beenden.

In der gleichen Zeit lief die Frist ab, die im 1996 getroffenen Waffenstillstandsabkommen von Chasawjurt für die faktische Unabhängigkeit Tschetscheniens gesetzt worden war. Im März 1999 überfielen tschetschenische Islamisten unter dem Kommando von Schamil Bassajew Dörfer im benachbarten Dagestan – dilettantisch in der Durchführung und gegen alle politische Vernunft, denn im Sommer wäre Tschetschenien ohnehin unabhängig geworden, abzuwarten hätte gereicht. So kam früh der Verdacht auf, der Angriff auf Dagestan sei eine mit der Kremladministration abgekartete Aktion zur Einleitung einer »Strategie der Spannung« gewesen. Unterstelltes Ziel: die Ende des Jahres bevorstehende Neuwahl der Staatsduma – die die Kremlmannschaft nach Lage der Dinge nicht gewinnen konnte – mit Verweis auf eine »terroristische Bedrohung« absagen zu können. Französische Geheimdienstler sichteten jedenfalls Bassajew um jene Zeit an der Côte d’Azur in der Villa eines kremlnahen Oligarchen. Wenig später folgten dann mehrere Terroranschläge auf Wohnhäuser in Moskau und anderen russischen Städten. Sie forderten mehr als 300 Todesopfer. Wer sie verübt hat, ist bis heute nicht klar: Waren es wirklich Tschetschenen, wie die offizielle Darstellung lautete – oder am Ende doch Agenten des »tiefen Staats« im Rahmen jener »Strategie der Spannung«? Verdachtsmomente dafür gibt es etliche, aber Justiz und Staatsduma waren nie daran interessiert, sie aufzuklären. Sollte an ihnen etwas dran sein, ist es schwer vorstellbar, dass Putin als FSB-Chef davon nichts gewusst haben soll.

Unterdessen hatte der als Premier entlassene Jewgeni Primakow ein Bündnis mit dem Moskauer Oberbürgermeister Juri Luschkow geschlossen. Ihre in etwa sozialdemokratische Partei »Vaterland – Ganz Russland« (OWR) lag in den Umfragen weit vorn. Damit stand für die Angehörigen der Kreml-»Familie« die Gefahr im Raum, dass die Ermittlungen gegen sie wieder aufgenommen werden könnten. Und für Jelzin blieb das Risiko des Amtsenthebungsverfahrens aktuell. Im August 1999 wurde Putin als Nachfolger Stepaschins zum Ministerpräsidenten ernannt. Als Oberkommandierender eines diesmal mit aller Härte vorgetragenen neuen Feldzugs gegen das abtrünnige Tschetschenien profilierte er sich in den Augen der Bevölkerung als starker Mann. Zu seiner Unterstützung wurde eine neue »Partei der Macht« mit dem Namen »Einheit« gegründet.

Der Ausnahmezustand blieb aus, am 19. Dezember 1999 fanden die Dumawahlen dann doch statt. »Einheit« erhielt nach offiziellen Angaben 24 Prozent, die Kommunisten 23, OWR, die Partei von Luschkow und Primakow, zwölf Prozent. Doch russische Oppositionspolitiker vermeldeten ganz andere Ergebnisse: Kommunisten 33, OWR 21 und »Einheit« 14 Prozent. Und die OSZE, die nicht im Verdacht der Sympathie für Kommunisten steht, notierte erhebliche Unregelmäßigkeiten im Zuge der Auszählung. Im Raum steht der Verdacht, dass die Ergebnisse aus dem Kreml zugunsten der Putin-Partei und zu Lasten von Kommunisten und OWR gedreht wurden. Jedenfalls war damit die Gefahr einer antioligarchischen Koalition zwischen KPRF und OWR vom Tisch, und die Kreml-»Familie« konnte aufatmen. Keine zwei Wochen später, am Silvestertag 1999, übergab Jelzin die Amtsgeschäfte an den Neuen.

Primat der Politik

Das System Jelzin hatte sich mit dieser Rochade erfolgreich seiner Galionsfigur entledigt, die zur politischen Belastung geworden war: unfähig, die Interessen der dahinter stehenden Klasse langfristig zu wahren. Dass Putin als Nachfolger im Kreml aufgebaut worden war, gab Boris Jelzin wenig später selbst zu: gegenüber US-Präsident William Clinton bei dessen Abschiedsbesuch in Moskau im Sommer 2000. Es sei »unser größter Coup« gewesen, flüsterte Jelzin-Tochter Tatjana dem Präsidentenberater Strobridge Talbott nach dessen Zeugnis ins Ohr. Putins erste Amtshandlung als geschäftsführender Präsident bestand in einer Amnestie für Jelzin und seine Angehörigen – eine gerichtliche Prüfung der Vorwürfe wollte er vermutlich nicht riskieren, einen Freispruch erwartete er offenbar erst recht nicht. Gegenüber der Klasse, die ihn an die Macht gebracht hatte, setzte Putin allerdings den Primat der Politik wieder durch. Bei einem Grillabend mit den führenden Oligarchen im Sommer 2000 machte er den Gästen beim Schaschlik klar, was die Stunde geschlagen hatte: Nach ihrem Reichtum und seinen Quellen werde er nicht fragen. Aber aus der Politik hätten sie sich künftig herauszuhalten. Der einzige, der offen zu rebellieren versuchte, bekam die Folgen zu spüren: Michail Chodorkowski. Die meisten seiner Klassengenossen haben sich an die Vorgabe Putins gehalten. Das gilt bis heute. Dass die USA trotz aller Sanktionen bisher offenbar keine oppositionelle Oligarchenfraktion formieren konnten, die auf den Sturz Putins abzielt, beweist das.