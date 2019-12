ZDF/Motion Picture © 1954 Twentieth Century Fox Film Corp. Glücksritter an der mexikanischen Küste: »Der Garten des Bösen«

Genesis 2.0 – Mammutjäger in Sibirien

Begleitet werden in dieser Sendung sogenannte Mammutjäger im hohen Norden Sibiriens, die nach dem wertvollen Elfenbein suchen, das der auftauende Permafrostboden entlässt. Manchmal finden die Jäger fast vollständig erhaltene Mammutkadaver. Solche Funde rufen Klonforscher auf der Suche nach Mammutzellen mit möglichst intakter DNA auf den Plan. Ihr Ziel ist es, das ausgestorbene Wollhaarmammut wieder zum Leben zu erwecken. Wollen wir das wirklich? Und welche Logik führt dazu, dass wir existierende Arten ausrotten und ausgestorbene wieder auferstehen lassen? CH/CHN/RUS/COR/USA 2018.

Arte, Sa., 22.35 Uhr

The King’s Speech – Die Rede des Königs

Ein im weiteren Sinne antifaschistischer Film. Prince Albert, Duke of York, leidet seit seiner Kindheit an einem starken Stottern, das ihn besonders bei öffentlichen Auftritten zum Verhängnis wird. Nicht zuletzt wohl verursacht durch die brutale Erziehung. Heimlich sucht er Hilfe bei dem extravaganten Sprachtherapeuten Lionel Logue. 1936 besteigt er den Thron. Dank Logues unermüdlicher Unterstützung bewährt er sich bei seiner wichtigsten Rede: der Radioansprache nach dem deutschen Überfall auf Polen im Jahr 1939. Der Einmarsch deutscher Faschisten in Polen allein war dem Empire trotzdem kein Grund, die Sache schnell zu beenden. AUS/GB 2010.

Das Erste, Sa., 23.50 Uhr

Polizeiruf 110: Tod einer Journalistin

Die Journalistin Anne Gerling wird nach einem Autounfall tot aufgefunden. Die Kommissare Lenski und Raczek finden heraus, dass die schwangere Umweltschützerin ermordet wurde. Offenbar war sie illegalen Machenschaften eines Energiekonzerns auf der Spur. In ihrer Wohnung entdecken Raczek und Annes Vater Eric eine Audiodatei, welche die Ermittlungen in eine neue Richtung führt. Wie praktisch. D 2019.

Das Erste, So., 20.15 Uhr

Der Garten des Bösen

3sat

-Thementag: Wilde Western. Der Film spielt in Mexiko, Mitte des 19. Jahrhunderts: In der Kneipe eines miesen Fischerdorfes heuert die junge Leah die vier Abenteurer Hooker, Fiske, Daly und Vincente an, um ihren Mann zu bergen, der in einer Goldmine verschüttet liegt. Der Weg zur Mine führt weit ins Landesinnere, durch ein unwegsames Gebiet, das den Indianern als heilig gilt. Mit Gary Cooper, Susan Hayward. USA 1954.

3sat, So., 21.45 Uhr