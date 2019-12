Neoliberale Selbstfindung

Stefan Boness/IPON Ob das klappt? Demonstranten wollen mit der AfD den »Sozialstaat retten« (Berlin, 3.3.2018)

Eigentlich sollte er schon Herbst 2019 stattfinden, wurde dann aber kurz vor den ostdeutschen Landtagswahlen wieder abgeblasen. Jetzt soll der »Sozialparteitag« der AfD im April im badischen Offenburg über die Bühne gehen. Mit Blick auf diesen Parteitag hat der neue Kovorsitzende Tino Chrupalla das Jahr 2020 in einem Interview mit der Nachrichtenagentur dpa am Freitag als ein sehr wichtiges Jahr »auf dem Weg der Selbstfindung der AfD als Partei der freiheitlich-sozialen Demokratie« bezeichnet. In Offenburg solle »die unserem weltanschaulichen Grundverständnis zugrundeliegende Verantwortungsethik« in konkrete Politik umgesetzt werden.

Zu diesem Grundverständnis gehöre, dass »alle – also der einzelne ebenso wie die Wirtschaft und der Staat – Verantwortung für das Gemeinwesen übernehmen müssen«, erklärte Chrupalla in klassischer neoliberaler Diktion. Dazu passen die wolkigen sozialpolitischen Forderungen. Zwar verlangte der AfD-Chef, Hartz IV müsse reformiert werden, führte das aber nicht weiter aus. Er beklagte lediglich, dass »über eine Million Hartz-IV-Empfänger aus diesem System überhaupt nicht mehr rauskommen«. Gleichzeitig klage das Land über einen Fachkräftemangel. Er könne nicht glauben, so Chrupalla, dass es nicht gelinge, »zumindest einen Teil dieser Menschen fit für den Arbeitsmarkt zu machen«.

Eine »generelle Erhöhung« des Mindestlohns lehnte der AfD-Politiker ab, forderte nur eine Nachbesserung in den Pflegeberufen, wo der Mindestlohn zu niedrig sei. Das von der Bundesregierung beschlossene »Klimapaket« lehnte er ab. Es berge »erhebliches gesellschaftliches Spaltungspotential« und verweigere Geringverdienern den »sozialen Ausgleich«. Zum besonders heiklen Thema Rente, das in Offenburg eine wichtige Rolle spielen soll, sagte Chrupalla lediglich, er erwarte eine leidenschaftliche Debatte »vor und auf dem Parteitag«.

Auch sechseinhalb Jahre nach ihrer Gründung hat die AfD kein Rentenkonzept, weil sich bisher zwei widersprüchliche Entwürfe gegenüberstehen. Der Kovorsitzende Jörg Meuthen plädiert dafür, die gesetzliche Rente auf ein Minimum zu reduzieren, so dass damit nur noch das Existenzminimum finanziert wird. Wer mehr will, muss »privat vorsorgen«. Der Thüringer Landeschef Björn Höcke will dagegen die gesetzliche Rente »stärken«: Für deutsche Staatsbürger soll es steuerfinanzierte Zuschläge geben.

Womit die AfD ihre soziale Demagogie in der Hauptsache bestreiten möchte, deutete Chrupalla in dem Interview auch an. Auf die Frage nach der von der AfD behaupteten »Islamisierung« sagte er, er sehe die Bevölkerungsentwicklung in Großstädten wie Frankfurt am Main, Stuttgart, Hamburg oder Berlin kritisch. Wenn 51 Prozent der Bevölkerung einen Migrationshintergrund hätten, müsse man »sich schon Gedanken machen, in welche Richtung es gehen soll«. Die Kriminalität in diesen Städten sei »jedenfalls erschreckend«.

Den Berliner Mietendeckel lehnte Chrupalla ab; er beschäftige sich nur mit Symptomen. Die »katastrophale Nullzinspolitik der Notenbanken« habe eine Kapitalflucht in Immobilien, Edelmetalle und Landbesitz ausgelöst. Das führe zu den explodierenden Mieten. Auch hier ist in der Lesart der AfD nicht das Kapital, sondern der Ausländer das Problem: Als Gegenmittel schlug der AfD-Politiker einen zeitlich begrenzten Stopp für Immobilienkäufe ausländischer Investoren. Ihm sei kein Land der Welt bekannt, »wo man so ungezügelt Immobilien kaufen kann wie derzeit in Deutschland«.