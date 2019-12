Aufklärung oder Intrige?

REUTERS/Valentyn Ogirenko Der beim Attentat zerstörte Wagen des Journalisten Pawel Scheremet, 20. Juli 2016, Kiew

Es war ein Anschlag, der seinerzeit nicht in die gängigen Erklärungsschemata passte: die Explosion einer Autobombe unter dem Fahrzeug der Chefredakteurin der bekannten Webseite Ukrainskaja Prawda, Olena Prytula, am Morgen des 20. Juli 2016. Die Explosion tötete ihren Lebensgefährten und Kollegen Pawel Scheremet, der sich auf den Weg zur Moderation einer Rundfunksendung machte. Schwer erklärlich war der Mord deshalb, weil Scheremet einen dezidiert prowestlichen Standpunkt vertrat; die 2000 mit US-amerikanischem Geld gegründete Ukrainskaja Prawda ist eines der Leitmedien der »eurooptimistischen« Szene in der Ukraine, jenes Milieus, aus dem heraus der Euromaidan zumindest angestoßen wurde. Wer hätte in der politischen Atmosphäre des Jahres 2016 Interesse daran haben sollen, einen prowestlichen Promi zu töten? Routinemäßig tönte die Präsidentenadministration damals von der »russischen Spur« hinter dem Mord.

Heute, dreieinhalb Jahre später und einen Präsidenten weiter, ist von der »russischen Spur« keine Rede mehr. Mitte Dezember verhaftete die ukrainische Polizei fünf Personen aus einem völlig anderen politischen Spektrum als dringend tatverdächtig: Leute aus dem Milieu der »Kriegsveteranen« und ihrer »freiwilligen Unterstützer«, darunter die bekannte Kinderkardiologin Julija Kusmenko. Die Auswertung der Überwachungsvideos vom Tatort soll ergeben haben, dass sie persönlich die Bombe unter dem Auto von Prytula angebracht hat. Die anderen Verhafteten sollen sie begleitet und Schmiere gestanden beziehungsweise vorher das spätere Opfer ausspioniert haben.

Keiner der Verdächtigen gibt die Tat zu; Kusmenko will die fragliche Nacht mit ihrem Ehemann verbracht haben, ein anderer gibt an, außerhalb der Stadt mit einem Kumpel gegrillt zu haben. Die Ermittlungen stützen sich auf Indizien: So ist Kusmenkos rechte Gesinnung unstrittig. Sie postete nach dem Pogrom von Odessa 2014, dies könne der Beginn einer »schönen Maitradition« werden. Ihre Gewaltbereitschaft ging noch weiter: Bei anderer Gelegenheit räsonnierte sie in einem abgehörten Telefongespräch, »drei oder vier Salven einer Katjuscha« könnten »Kiew zur Räson bringen«. Auffällig ist hieran, dass die Ermittler Kusmenko offensichtlich auf dem Schirm hatten, sonst wäre ihr Telefon nicht abgehört worden.

Hypothesen über Einzeltäter verbieten sich von selbst. Denn bei den Haftprüfungsterminen für die Verdächtigen erscheinen regelmäßig Gesinnungsgenossen der Verhafteten, randalieren und bedrohen Journalisten, die gegenüber den Verdächtigen kritisch eingestellt sind, verbal und körperlich. Den Mordfall Scheremet wollen die Ermittler offenkundig für den Versuch nutzen, eine ganze Szene aufzumischen.

Welche das ist, liegt relativ klar auf der Hand: das organisierte Veteranentum. Dieses Milieu hat sich den Verlauf des Krieges um den Donbass anders vorgestellt, die persönlichen Vorteile, die sie sich von einem Einsatz erwartet haben, sind nicht in allen Fällen eingetreten, und so haben manche das Demonstrieren gegen die aktuelle Regierung zum Beruf gemacht. Proteste einiger tausend Rechter haben seit dem Amtsantritt der Regierung von Wolodimir Selenskij noch jeden Versuch der neuen Mannschaft begleitet, die Friedensgespräche mit Russland wieder in Gang zu bringen. Aus dem Hintergrund gesteuert wird das ganze von der Poroschenko-Partei »Europäische Solidarität«, hinter der sich inzwischen ein Großteil der rechten Szene sammelt. Dass die Selensij-Administration nun versucht, ihren innenpolitischen Hauptgegner unter Fahndungsdruck zu setzen und ihn überdies mit terroristischen Aktivitäten in Verbindung zu bringen, ist politisch naheliegend und muss nicht einmal gelogen sein. Aus der Perspektive des Jahres 2016 betrachtet ist es sogar plausibel. Denn die Ukrainskaja Prawda ging damals von ihrer anfänglichen Unterstützung Petro Poroschenkos ab und deckte die in seinem Apparat grassierende Korruption in immer neuen Varianten auf. Das heißt, sie war ein unbequemer, »nestbeschmutzender« Verbündeter geworden.

Unklar ist noch die Rolle, die womöglich der Poroschenko unterstehende Geheimdienst SBU bei dem Anschlag auf Scheremet gespielt hat. Herausgekommen ist bisher, dass die militanten Rechten jahrelang vom SBU gedeckt wurden und dass der Dienst ein Auge auf Kusmenko und Kumpane hatte; sogar in der Tatnacht soll ein Agent die beiden Täter beschattet haben. Anschließend versuchte der Geheimdienst, der Polizei die Aufnahmen der Überwachungskameras vorzuenthalten. Der Dienst hat also offenbar etwas zu verbergen.

Noch nicht erklärt ist damit, wie die Ermittlungen jetzt relativ schnell zu einem Erfolg führen konnten. Das liegt vermutlich an einem Seitenwechsel von Innenminister Arsen Awakow. Er hatte mit Poroschenko ein immer wieder von geschäftlich-politischen Konflikten geprägtes Arrangement gepflegt; dass er nun das Gewicht seines Ermittlungsapparats für die neue Administration in Stellung bringt, ist für ihn eine Rückversicherung, nicht selbst Ziel der nächsten Runde der Antikorruptionsermittlungen zu werden.