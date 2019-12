Luca Magnani (Privatarchiv)/ARTE France Auf dem Markusplatz in Venedig: »Anna Magnani«

Unterm Birnbaum

Deutsche Zustände: Abel und Ursel leben über ihre Verhältnisse. Während sich bei ihm Spielschulden anhäufen, versucht Ursel sich mit Onlineshopping über den Tod ihres Kindes hinwegzutrösten. Als ein Gläubiger auftaucht, geraten sie unter Druck. Bei Gartenarbeiten entdeckt Abel unter einem Birnbaum das Skelett eines Soldaten. Die Gebeine inspirieren ihn zu einem bösen Plan. D 2019. Regie: Uli Edel. Mit Julia Koschitz und Fritz Karl. Und der Wahrheit halber: Deutschland hat im vergangenen Jahrzehnt selbstverständlich weit unter seinen Verhältnissen gelebt.

Arte, 20.15 Uhr

Anna Magnani

Der unkonventionelle Filmstar aus Rom

Der Name Anna Magnani ist eng verknüpft mit den Filmen der Regisseure Federico Fellini, Pier Paolo Pasolini und Roberto Rossellini verknüpft. Als erste Italienerin wurde sie 1956 mit einem Oscar ausgezeichnet. Neben Archivmaterial und Privataufnahmen zeigt das Porträt ein Interview, das die italienische Schriftstellerin Oriana Fallaci mit dem Filmstar führte. Originaltitel: »La passione di Anna Magnani.«

Arte, 23.15 Uhr

Das Verschwinden – Janine

Folge 1 von 4 – also genau richtig zum Einsteigen: Michelle Grabowski fürchtet um das Leben ihrer vermissten Tochter und macht sich auf die Suche. Auf sich gestellt, muss sie ein Puzzle zusammensetzen, für das ihr viele ein Teilchen vorenthalten: die Freundinnen von Janine und deren Eltern ebenso wie der örtliche Polizeichef. Ihre Geheimnisse, Lügen und Unterstellungen erzeugen einen unheilvollen Sog. Die idyllische Kleinstadtwelt stürzt ein. So ist das mit Kleinstädten, nicht erst seit »Twin Peaks«. D/CZ 2017. Gut gemacht von Regisseur Hans-Christian Schmid.

Das Erste, 23.30 Uhr

Die letzte Instanz

Zur vierten Ausgabe seines »Meinungstalks« hat Steffen Hallaschka eingeladen: die Rechtsanwältin, Autorin und Moderatorin Laura Karasek, den Komiker Wigald Boning, den Autor und Moderator Micky Beisenherz sowie Kalle Schwensen, »Rotlichtgröße« (also Zuhälter) und Laiendarsteller. Mit großer Klappe werden folgende Fragen diskutiert: Rekord bei den Austritten: Brauchen wir die Kirche noch? Ist es okay, im Rentenalter Vater zu werden? Sollte man bei Tatverdächtigen die Nationalität nennen? Soll privates Feuerwerk an Silvester verboten werden?

WDR, 23.30 Uhr