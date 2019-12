Weniger Kohle

Julian Stratenschulte/dpa Der Anteil erneuerbarer Energieträger an der Stromerzeugung könnte in den nächsten Jahren zurückgehen

Der Ausstieg aus der Kohleverstromung bis 2038 ist beschlossene Sache. Um den konkreten Fahrplan wird noch gerungen. Das Thema ist sensibel, schließlich geht es um die Profitinteressen großer Konzerne sowie die Zukunft der betroffenen Regionen. Doch unabhängig vom Ausstieg ging die Nutzung von Kohle als Energieträger 2019 deutlich zurück.

So ist der Anteil von Braun- und Steinkohle am Strommix laut Berechnungen der »Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen« im zu Ende gehenden Jahr um ein Fünftel gesunken. Nach den Daten des von Wirtschaftsverbänden getragenen Vereins wurde die Braunkohle durch die Windkraft von Platz 1 der Energieträger verdrängt. Demnach werden 19 Prozent des Stroms aus Braunkohle und 21 Prozent aus Windkraft gewonnen. Der Anteil der Steinkohle ist auf neun Prozent zurückgegangen. Erneuerbarer Energieträger tragen insgesamt gut 40 Prozent zum Strommix bei.

Die Gründe für den Rückgang der Kohlenutzung sind vielfältig. »2019 war ein ganz verrücktes Jahr, was die Strompreise anbelangt. Wir hatten am Spotmarkt historisch niedrige Gaspreise und hohe CO2-Zertifikatspreise«, erläuterte Fabian Huneke von der Beratungsgesellschaft Energy Brainpool laut einer dpa-Meldung vom Freitag. Das habe dazu geführt, dass Gaskraftwerke viel günstiger Strom produzieren konnten als in der Vergangenheit und so Kohlestrom aus dem Markt verdrängt hätten. Nachdem die Zertifikatpreise jahrelang sehr niedrig waren und der Emissionshandel somit keine klimapolitische Relevanz hatte, ist der Durchschnittspreis an der Leipziger Energiebörse EEX 2019 auf 24,65 Euro gestiegen, fast zehn Euro mehr als im Vorjahr. Der Staat hat dadurch 3,16 Milliarden Euro eingenommen.

Auch die Auseinandersetzung um den verbliebenen Teil des Hambacher Forstes dürfte zum Rückgang des Kohleanteils beigetragen haben. Nach einer mehrwöchigen Besetzung durch Klimaaktivisten und juristischen Auseinandersetzungen wurde die Rodung im Oktober 2018 durch das Oberverwaltungsgericht Münster gestoppt. Der Energiekonzern RWE, dessen Stromproduktion aus Braunkohle in den ersten neun Monaten 2019 um gut 30 Prozent gesunken war, teilte mit, der Rodungsstopp sowie der Übergang von Kraftwerksblöcken in die Sicherheitsbereitschaft seien ebenfalls Gründe für den Rückgang des Kohleanteils.

Allerdings sind die Strommixentwicklungen 2019 noch kein Zeichen für einen langfristigen Trend. Die Gaspreise sind bereits wieder gestiegen. Der zuletzt hohe Anteil der Windenergie hatte viel damit zu tun, dass der Wind im zu Ende gehenden Jahr besonders heftig wehte. Der Ausbau der Windkraftanlagen kam hingegen fast vollständig zum Erliegen – auch wegen lokaler Proteste gegen neue Anlagen. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig hat sich daher am Donnerstag in Schwerin für eine stärkere Bürgerbeteiligung ausgesprochen. »Wir brauchen mehr Akzeptanz für die Nutzung der Windkraft, und dazu gehört die Beteiligung der betroffenen Bürgerinnen und Bürger und der Kommunen auch an den Erträgen«, so die SPD-Politikerin gegenüber dpa.

Ob die CO2-Bepreisung auf der nationalen Ebene, wie sie im mittlerweile von Bundestag und Bundesrat beschlossenen »Klimapaket« enthalten ist, Einfluss auf den Energiemix haben wird, bleibt abzuwarten. Als Ausgleich für die vorgesehene Verteuerung von Sprit und Heizöl soll die EEG-Umlage zur Förderung erneuerbarer Energieträger reduziert werden. Dies könnte dazu beitragen, dass der zuletzt gestiegene Anteil Erneuerbarer ab 2021 wieder sinkt.