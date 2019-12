Rassismus bleibt Kündigungsgrund

Sebastian Gollnow/dpa Demonstration vor dem ersten Berufungsverfahren am Landesarbeitsgericht in Stuttgart (5.12.2019)

Im Fall der Kündigung zweier Daimler-Beschäftigter wegen rassistischer Beleidigung kam es letzten Donnerstag zu einem weiteren Berufungsverfahren vor dem Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg. Wie schon im ersten Prozess am 5. Dezember (jW berichtete) wurde die außerordentliche fristlose Entlassung eines 58jährigen, der einen Kollegen monatelang rassistisch beleidigt hatte, gerichtlich bestätigt.

Der Gekündigte hatte, wie sein 46 Jahre alter Mittäter, über Monate Whats-App-Mitteilungen mit rassistischem Inhalt an den türkischstämmigen IG-Metall-Vertrauensmann verschickt. Darin wurde dieser als »Ziegenficker« und »Kümmeltürke« beleidigt. Außerdem wurden Nazisymbole an ihn versandt, darunter eine Reichsflagge mit Hakenkreuz und dem Satz »Wenn dich diese Flagge stört, helfe ich dir beim Packen«. Die beiden schwerbehinderten Männer waren im Sommer 2018 beim Autokonzern in Untertürkheim rausgeworfen worden und hatten dagegen Klage eingereicht.

Das Landesarbeitsgericht in Stuttgart hat die Kündigung in zweiter Instanz bestätigt und den Einwand langer Betriebszugehörigkeit und Schwerbehinderung als nachrangig eingestuft. Für beide Kündigungen wurde keine Revision zum Bundesarbeitsgericht zugelassen. Auf eine strafrechtliche Verfolgung wegen verwendeter Nazisymbole wird der Staat wohl aber auch in diesem Fall verzichten.

Erneut mobilisierten Gewerkschafter und Antifa zu einer Kundgebung vor dem Gerichtsgebäude. Wieder gab es ein großes Polizeiaufgebot gegen die anwesenden Antirassisten. Mit Absperrgittern wurden sie daran gehindert, den Unterstützern der Gekündigten und des rechten »Zentrum Automobil«, das mit sechs von 47 Betriebsräten im Daimler-Werk Untertürkheim vertreten ist und den Fall politisch ausnutzt, den Zugang zu blockieren. Damit Oliver Hilburger, Betriebsrat und Kopf des Zentrums, und sieben weitere seiner Anhänger – im Gegensatz zum letzten Mal – in den Gerichtssaal gelangen konnten, hatte die Polizei ihnen einen Durchgang an anderer Stelle des Absperrgitters geöffnet. Für ihre Gegner gab es entsprechend weniger Platz im Gerichtssaal und einen Einlassstopp.