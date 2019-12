Zunge, Stimme, Ohr

Dutch National Archives/commons.wikimedia.org/wiki/File:Elias_Canetti_2.jpg/creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/nl/deed.en/ »Schule des Hörens« – Elias Canetti (1905–1994)

Die Abstammung des Menschen vom Tier muss für biologistische Rechtfertigungen aller möglichen und unmöglichen Verhaltensmuster herhalten. In kruden Thesen wird die unmenschlichste Brutalität für »natürlich« erklärt. Die Annahme solcher genetisch vorprogrammierter Standardeinstellungen wies der Biologe Michael Wink von der Uni Heidelberg am Wochenende im Gespräch mit Radio Corax zurück: »Von wegen aggressiv: der Mensch ist sozial, kooperativ und altruistisch«. Im Rahmen eines Themenschwerpunkts sprach der Sender auch mit dem Kulturwissenschaftler Andreas Gehrlach von der HU Berlin über den Unsinn vom zivilisationstiftenden Krieg. Woher Gewalt und Zerstörung kommen, wurde mit Verweisen auf Erich Fromms »Anatomie der menschlichen De­struktivität« und »Adornos Konzept der autoritären Persönlichkeit« erörtert. Die Sendungen stehen zum Nachhören auf den Websites radiocorax.de und freie-radios.net. Auf letzterer findet sich übrigens auch »Urteilsverkündung: Bewährung für Nordkreuz-Gründer Marko G.«, ein Beitrag des Lokalradios Hansestadt Rostock mit Eindrücken vom Prozess gegen einen ehemaligen SEK-Beamten und Gründer der neofaschistischen Chatgruppe »Nordkreuz«, der unter anderem Waffen und Munition hortete.

Um die Hörspieladaption eines Klassikers, die selbst zum Klassiker geworden ist, handelt es sich bei Max Ophüls’ Inszenierung von Johann Wolfgang von Goethes »Novelle« (SWF/BR/RB 1953; Di., 19 Uhr, WDR 3) mit Hörspielmusik von Karl Sczuka. In einem Fürstentum werden entlaufene Zirkusraubtiere gejagt – mit Gewehren und Leckerlis. An Arthur Conan Doyles Sherlock-Hol mes-Universum hat sich der britische Autor Anthony Horowitz abgearbeitet, etwa in seinem Krimiroman »Sherlock Holmes und das Geheimnis des weißen Bandes« von 2011 (WDR/RB 2016; Teil 1/3 Di., 19 Uhr, Bremen Zwei). Bei Horowitz ersteht der berühmte Detektiv in der Erzählung des alten Watson wieder auf, als Mordangeklagter um seinen Ruf kämpfend. Hörspielregie führte Bastian Pastewka. Anschließend läuft an anderer Stelle das unter Regie von Elisabeth Panknin entstandene Hörspiel nach Leo Tolstois gleichnamigem unvollendeten Drama »Und das Licht scheint in der Finsternis« (DLF 2010; Di., 20 Uhr, DLF).

Wem die eigene Familie nicht komplett oder gut genug ist, der kann sich in Japan Ergänzung mieten. Agenturen vermitteln Schauspieler, die in die Rolle von Eltern, Kindern oder Partnern schlüpfen. Die Kunden können so beim Essen mit den Eltern oder dem Chef ein Familienleben vorspielen. Jean-Clau de Kuner hat sich auf Spurensuche in die Servicebranche begeben: »Fa ke Family – Leihfamilien in Japan« (DLF Kultur/WDR 2019; Mi., 11 Uhr, WDR 5). Eine wechselvolle Familiengeschichte aus der Schweiz des ausgehenden 19. Jahrhunderts ist Gottfried Kellers »Martin Salander« (SRF 2019; Ursendung, sechs Teile ab Mi., 20 Uhr, SRF 1). Stefanie Metzger bereitet mit dem Feature »Zunge, Stimme, Ohr – Elias Canettis ›Die Blendung‹ als Schule des Hörens« (BR 2013; Mi., 21 Uhr, Bayern 2) auf Canettis Hörspiel »Die Blendung« (BR/ORF 2013; Teil 1/12 Do., 21 Uhr, Bayern 2) vor, das auch als Podcast abrufbar ist.

Aldous Huxleys Dystopie »Schöne neue Welt« (RBB 2016; Do., 11 Uhr, DLF) unterhält am zweiten Weihnachtsfeiertag. Ingo Kottkamps »Ihr könnt mir viel erzählen – Über Ansprachen und Erzählungen im Feature« (DLF Kultur 2019; Sa., 18 Uhr, DLF Kultur) ist ein Metafeature. Oliver Augst und Raymond Pettibon sind dann mit »What we know is secret – The Burma Shave Electrics Vol. 2« (DLF Kultur 2019; Ursendung So., 18.30 Uhr, DLF Kultur) am Start – mit Verstärkung etwa von Brezel Göring.