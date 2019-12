Keine Zeit zum Ausruhen

Sebastian Gollnow/dpa Stephan Harbarth, Vorsitzender des Ersten Senats des BVerfG, bei der mündlichen Verhandlung im Januar

Am 5. November 2019 ging ein Aufatmen durch die Hartz-IV-Foren. Nach 15 Jahren angewandter Sanktionen hat das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hohen Kürzungen des Existenzminimums namens »Hartz IV« einen Riegel vorgeschoben. Sanktionen von mehr als 30 Prozent (der rechtmäßig zustehenden Leistung) seien »derzeit unverhältnismäßig«, entschied der 1. Senat in Karlsruhe. Katja Kipping, Kovorsitzende der Partei die Linke, nannte das Urteil einen »Quantensprung für soziale Grundrechte«. Der Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbandes, Ulrich Schneider, sah »ein Ende der Rohrstockpädagogik in der Arbeitsverwaltung«. Doch dieses Ende der gröbsten Sanktionspraxis ist möglicherweise nur vorläufig.

Exzesse abgemildert

Das Karlsruher Urteil verhindert lediglich die schlimmsten Exzesse sozialpolitischer Gewalt gegenüber den Leistungsempfängern: Schon 15jährigen konnten die Jobcenter bis dahin den gesamten Regelsatz für drei Monate streichen, wenn sie nicht genug Bewerbungen nachgewiesen oder eine Maßnahme abgebrochen hatten. Über 25jährige bestraften die Behörden durch Leistungskürzungen von 30, 60 und 100 Prozent. Diese trieben Arme bis in die Obdachlosigkeit, wie Studien nachgewiesen haben. So fielen Betroffene beispielsweise aus der Krankenversicherung, und/oder konnten sich notwendige Medikamente, manchmal sogar das tägliche Brot nicht mehr leisten.

Miete, Krankenversicherung und 70 Prozent des Regelsatzes – das sind ab dem 1. Januar 2020 genau 302,40 Euro pro Monat für einen Alleinstehenden – sollen künftig sicher sein, so das Versprechen von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD). Ende November haben seine Behörde und die Bundesagentur für Arbeit (BA) dies offiziell angewiesen. Doch bereits zu diesem Schritt mussten die SPD-geführten Behörden genötigt werden. Ende November versuchten sie, die 30-Prozent-Grenze durch die Hintertür zu umgehen. Aufrechnungen mehrerer Sanktionen sollten möglich bleiben. Nachdem ein Entwurf dieser Weisung an die Öffentlichkeit geraten war, ruderte Heil zurück.

Mehrfachsanktionen sind gar nicht so selten. Das zeigen die Zahlen: So waren der neuesten BA-Statistik zufolge alleine in diesem August 193.265 Kürzungsstrafen gegen 124.440 Hartz-IV-Bezieher wirksam. Fast 6.500 Menschen hatten die Jobcenter vollständig sanktioniert. Das heißt: Trotz Bedürftigkeit erhielten die Betroffenen weder Geld zum Leben noch für die Miete, weil sie Auflagen nicht erfüllt hatten.

War es anfangs nur Die Linke, damals noch PDS, die sich gegen das 2005 unter dem damaligen SPD-Bundeskanzler Gerhard Schröder mit den Stimmen aller anderen Parteien im Bundestag eingeführte Repressionsinstrument wehrte, haben sich inzwischen auch die Grünen besonnen und plädieren für ein Ende der Sanktionen. In der SPD wird seit ihrem Absturz bei der Bundestagswahl 2017 hitzig über das Thema diskutiert, vor allem befeuert vom linken Parteiflügel.

SPD bleibt hart

Als Koalitionspartnerin der CDU/CSU-Fraktion verteidigt die SPD-Spitze die Sanktionspraxis aber weiterhin. Das hat auch Minister Heil mehrfach klargestellt. Nach dem Hartz-IV-Urteil kündigte er an, kommendes Jahr einen Gesetzentwurf vorzulegen, mit dem er die Vorgaben des BVerfG umsetzen will. Diese sollen auch für die bislang härter Bestraften unter 25jährigen gelten. Welche Verbesserungen am Ende aber das Kabinett und später den Bundestag passieren werden, steht noch in den Sternen. Es gibt eine politische Mehrheit für eine möglichst rigide Strafpraxis. Und: Das Karlsruher Urteil fordert keine strenge 30-Prozent-Grenze.

Die Bundesregierung habe lediglich nicht nachweisen können, dass höhere Strafen tatsächlich wirkten, heißt es darin. Wie sie wirken dürfen, erklärte das höchste Gericht ebenfalls. Danach ist es grundrechtlich völlig legitim, Menschen durch den Entzug des Existenzminimums in Lohnarbeit zu zwingen, »ihre menschenwürdige Existenz tatsächlich und unmittelbar durch die Erzielung von Einkommen selbst zu sichern«. Harald Thomé vom Erwerbslosenverein Tacheles brachte es gegenüber jW auf den Punkt: »Menschenwürde ist demzufolge die Verwertung auf dem Arbeitsmarkt«, sagte er.

Minimum ist Minimum

Wer seine Arbeitskraft nicht ordnungsgemäß vermarktet, darf also weiterhin unter das gesetzliche Existenzminimum gedrückt werden. Nach dem Willen des SPD-Koalitionspartners, der CDU/CSU-Fraktion, soll dies möglichst effektiv geschehen. Daran ließ deren Abgeordneter Matthias Zimmer Mitte November im Bundestag keine Zweifel: Man müsse, wie vom BVerfG gefordert, nun wohl die Zweckmäßigkeit höherer Sanktionen mit Studien belegen, empfahl er und lobte: Karlsruhe habe »ein Unterschreiten des soziokulturellen Existenzminimums nicht für verfassungswidrig erklärt«. Rückendeckung erhält seine Fraktion dabei nicht nur von der FDP, sondern auch von der rechten AfD. Deren Abgeordneter Norbert Kleinwächter ätzte bei der Debatte Mitte November, Linkspartei und Grüne wollten mit ihrem Antrag auf Abschaffung der Strafen »Müßiggang zur Staatsräson erklären« und »grünen Sozialismus« einführen.

Die SPD bleibt derweil ihrer Linie treu. Großen Worten folgten schon bisher unternehmerfreundliche Kompromisse mit ihren Koalitionspartnern, sei es bei der Rente oder beim Mindestlohn. So deutet es sich auch bei Hartz IV erneut an. »Die haben viel gesagt, zum Beispiel jetzt beim Bundesparteitag, was sie alles verbessern wollen«, aber da sei viel heiße Luft dabei, »und das wissen die auch«, kommentierte die Hartz-IV-Gegnerin und frühere Jobcentermitarbeiterin Inge Hannemann (Die Linke) die aktuellen Diskussionen bei den Sozialdemokraten.

Die Partei, nun mit neuem Führungsduo, will Hartz IV mit abgemilderten Sanktionen künftig in Bürgergeld umbenennen. Schöne Namen lassen die Probleme aber nicht verschwinden. Und die sind vielfältig, betreffen nicht nur die Sanktionen, wie Hannemann betonte. »Die Regelsätze und Mietobergrenzen sind seit langem viel zu niedrig«, sagte sie. Die steigenden Preise für Wohnungen, Strom und anderes verschärften das Problem zusehends. Und ein weiterer »Dauerbrenner« frustriere die Betroffenen: »unmögliche« Jobangebote. »Da werden studierte Fachkräfte in Erotikshops oder die Gastronomie vermittelt, und die müssen das dann machen, wenn sie nicht sanktioniert werden wollen«, erklärte Hannemann.

Daher sei das Karlsruher Urteil kein Grund zum Ausruhen, findet sie. Das zeige sich auch ganz aktuell. Die ausufernde Hartz-IV-Bürokratie sei »ziemlich überfordert« mit den neuen Übergangsregelungen. »In den Jobcentern herrscht wohl das totale Chaos«, so Hannemann. Das schließe sie aus vielen Fällen, die ihr in den letzten Wochen zugetragen wurden.