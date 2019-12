Arnold Schölzel © junge Welt Der Schwarze Kanal: »Nationalpsychiater«

In einem Gastkommentar für die Neue Zürcher Zeitung warnt der in Berlin lebende Autor Nikolai Klimeniouk am 19. Dezember: »›Russland-Versteherei‹ nimmt wieder zu«. Die Dachzeile stellt klar: »Antiwestliche Haltung«. Sollte beides zutreffen, ist Alarm fällig. Denn die NATO plant zum 75. Jahrestag des Sieges über den Faschismus im kommenden Jahr eines ihrer größten Manöver. Dabei sollen u. a. 20.000 US-Soldaten aus den USA über Belgien und die BRD an die Grenze zu Belarus und Russland in Osteuropa verlegt werden. Da ist moralische Mobilisierung fällig, und mit der – Klimeniouk hat recht – hapert es erheblich. Die USA-Nichtversteherei nimmt wieder zu.

Jedenfalls veröffentlichte der Direktor des Instituts für Demoskopie Allensbach, Thomas Petersen, ebenfalls am 19. Dezember in der FAZ niederschmetternde Umfrageergebnisse. Die Zeitung fasst sie auf Seite eins so zusammen: »Die Deutschen vertrauen, anders als früher, nicht mehr unbedingt auf den militärischen Schutz durch die Vereinigten Staaten und haben das Gefühl, Amerika und Europa entfernten sich voneinander. (…) Gleichzeitig widerspricht eine große Mehrheit in der Bevölkerung der Aussage von Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer (CDU), Deutschland müsse sich bei Einsätzen im Ausland deutlich stärker militärisch beteiligen.« Laut Petersen haben dreiviertel der Befragten das Gefühl, USA und EU entwickelten sich auseinander, gegenüber jeweils 30 Prozent im Jahr 2000 und 2011.

Klimeniouk, 1970 in Sewastopol geboren und seit 1991 in der Bundesrepublik lebend, Autor u. a. der FAZ und des vom Entwicklungsministerium gesponserten Blogs ukraineverstehen.de, hat für derart unsichere deutsche Kantonisten kein Verständnis. In der NZZ knöpft er sich daher »Deutschland« vor, beim »Leitmedium« Spiegel angefangen. Das »irritierte«, so Klimeniouk, unlängst mit einem Artikel über den Fall des vor über zehn Jahren »in einem russischen Gefängnis zu Tode gefolterten Wirtschaftsprüfers Sergej Magnitski«. Der Beitrag nehme »einige Unstimmigkeiten in Äußerungen von Magnitskis früherem Arbeitgeber« zum Anlass, »um die gesamten US-amerikanischen Sanktionen gegen Russland in Frage zu stellen.« Da stockt der transatlantische Atem. Aber sonst sei, bescheinigt Klimeniouk, auf die Hamburger Illustrierte Verlass.

Doch der Text passe in den »Zeitgeist«: In Deutschland werden, besagt Klimeniouks Gehör, die Stimmen lauter, die ein »Ende der Konfrontation« mit Russland fordern. Als da wären: SPD-Politiker wie Gerhard Schröder, »Lobbyisten wie die ebenfalls mit Gasprom verbundene Autorin Gabriele Krone-Schmalz, die neulich nach einer längeren Pause wieder als vermeintliche Russland-Expertin in eine Fernsehtalkshow eingeladen wurde.« Das sind alle, die er nennt. Offenbar ohrenbetäubend, aber es wird noch lauter, siehe die Gaspipeline »Nord Stream 2«. An der trägt »Deutschland« eine Art Kollektivschuld, jedenfalls benutzt er nur noch das Singularwort. Warum, fragt Klimeniouk, strebe es »eine strategische Partnerschaft mit einem Land wie Russland« an? Warum nenne »Deutschland« dieses Land hartnäckig »seinen Nachbarn, obwohl es gar keine gemeinsame Grenze gibt?« Klimeniouks Antwort: Darin manifestiert sich die »gar nicht so latente antiwestliche Haltung Deutschlands«.

Der Mann ist so etwas wie ein Nationalpsychiater vom Format Thilo Sarrazins, der schon vor Jahren diagnostizierte: »Deutschland schafft sich ab«. Klimeniouks Diagnose ergibt ungefähr: »Deutschland« hat sie nicht alle. Regt sich über die NSA auf, aber nicht über russische Hacker. »Russland« begeht Verbrechen über Verbrechen – in Berlin wie in Syrien –, erhält aber in »Deutschland« Unterstützung »geschenkt«.

Das musste mal gesagt werden: »Deutschland« schenkt Russland ständig was. Gewohnheitsmäßig. Wie in den vergangenen 100 Jahren.