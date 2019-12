»Jesus wird immer noch auf Stroh geboren«

Alkis Konstantinidis/REUTERS Für die meisten sind immer noch »auch die armseligen Genüsse und Freuden unerreichbare Kostbarkeiten« (Flüchtlingslager auf der griechischen Insel Lesbos)

Der Schweizer Kunsthistoriker und Marxist Konrad Farner (1903–1974) hat Ende 1948 eine »Weihnachtsbetrachtung für Atheisten und Bürger« niedergeschrieben, die von ihrer ungemeinen Aktualität nichts verloren hat. Das Originalmanuskript ist im Nachlass des kommunistischen Intellektuellen in der Zentralbibliothek Zürich erhalten geblieben.

Im Aufgreifen einer lapidaren Feststellung des Waadtländer Dichters Charles Ferdinand Ramuz, »Jesus aber wird immer noch auf Stroh geboren«, stellt Farner fest, dass diese Anklage alle, auch jene, die wegschauen, treffe. Keiner stehe daneben, und ein jeder sei beteiligt. Farner erörtert mit wenigen Strichen die spezifische Realität der modernen Schweiz (»Es ist mehr nicht erreicht als erreicht worden«) und kommt zu einem gerade für die Gegenwart Österreichs mit seiner Geld- und Gewinnsucht gültigen Resümee: »Wir vermögen das Wesentliche nicht vom Unwesentlichen zu unterscheiden. Wir kleben am Hergebrachten und ängstigen uns vor dem Werdenden. Wir sind kleinmütig und bangen um Posten und Geld. Wir benehmen uns feige oder schlafen wie die Jünger am Ölberg. Und zahlreiche unter uns, gerade unter uns Sozialisten, verraten dreimal täglich wie Petrus die eigene Botschaft, die Botschaft der neuen Welt.

So gilt es, die heute und morgen tragenden Ideen der Menschheitsgeschichte vorwärtszutreiben und zu verwirklichen. Denn die Botschaft kennen wir wohl, die Verwirklichung achten wir aber gering. Ja, wir haben Angst vor ihr und missachten sie. Noch immer nächtigt Maria mit Jesus auf dürftigem Lager: Maria mit Jesus ist aber nichts anderes als das christliche Gleichnis von Mutter und Kind – als symbolhafte Wirklichkeit des Menschen, des sich fortwährend erneuernden Menschen: Symbol des menschlichen Lebens überhaupt. Dieses Leben ist immer noch von Armut und Not umgeben, erträgt Ungerechtigkeit durch die Starken und Reichen – nur drei Könige fanden seinerzeit den Weg nach Bethlehem, um dort das Kind auf dem Stroh zu sehen. Sie würden den neuen Menschen auch heute noch auf Stroh antreffen: ›Jesus wird immer noch auf Stroh geboren‹«.

Farner hat sich zeitlebens immer wieder mit Georg Büchner auseinandergesetzt. Der wiederum stand an der Seite des revolutionären Denkers Wilhelm Wolff, dem Karl Marx den ersten Band des »Kapitals« widmete. Büchner schrieb seinen Eltern 1836 von einem Besuch des Christkindlmarktes in Strasbourg einen Brief nach Darmstadt, den Wolff oder Farner so ähnlich auch hätte schreiben können: »Der Gedanke, dass für die meisten Menschen auch die armseligen Genüsse und Freuden unerreichbare Kostbarkeiten sind, machte mich sehr bitter«. Es gilt, mit Blick zum Beispiel auf das Flüchtlingslager der griechischen Insel Lesbos oder dorthin, wo das Wohlstandeuropa Kriege führt, nach wie vor mit Büchner oder Farner die Polarität von Weihnachten zu hinterfragen.