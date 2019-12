Neue Degradierung

Wolfgang Kumm/dpa Auch Bananen mit »Fair Trade«-Siegel werden unter kapitalistischen Bedingungen produziert und gehandelt

Es ist bekannt, dass sich der sogenannte Faire Handel in der Bundesrepublik über ein rapides Umsatzwachstum freuen kann. Die Nachfrage nach »fair« gehandelten Waren boomt und hat sich längst aus Metropolen- und Milieunischen in die Fläche der Republik ausgedehnt. Wie stark indes dieses Umsatzwachstum ausfällt und wie es sich in bestimmten Warensegmenten konzentriert, ist schwer durchschaubar: Es gibt keine zentrale Erfassung. Es gibt parallele und teils konkurrierende Netzwerke, es gibt Handelszusammenschlüsse, Franchisesysteme oder Siegelorganisationen ebenso wie kleine Initiativen oder Einzelaktivitäten; und berücksichtigt man den hohen Anteil freiwillig-ehrenamtlicher Kräfte, wird schnell klar, dass auch die Zahl der Beschäftigten in diesem Sektor nur einen unzureichenden Bewertungsmaßstab liefert.

Die Innsbrucker Wirtschaftsgeographin Jutta Kister versucht, einen Pfad des Wissens und Verstehens durch dieses Dickicht des »fairen« Handelskomplexes zu bahnen. Was das Wissen angeht, hat sie damit Erfolg – ihre Untersuchung ist äußerst aufschlussreich und gewährt einen tiefen Einblick in die verschachtelten Strukturen.

Mit dem Verstehen ist es nicht ganz so einfach: Kisters Buch basiert nach eigenen Angaben auf ihrer Dissertationsschrift. Das Buch ist auch deshalb keine »leichte« Lesekost, sondern will durchgearbeitet werden. Was heute typisch ist für Veröffentlichungen mit »akademischen« Wurzeln, gilt auch für Kisters Arbeit: Sie bezieht keine Position. Sie vermittelt Wissen, sie beschreibt Vorschläge zur Bewertung, erörtert auch Ideen für alternierende Standpunkte – und überlässt die letzten Schlüsse durchweg den Lesern.

Kister konzentriert sich auf den »Fairen Handel« vor allem in Deutschland, schildert seine historische Entwicklung und seine globalen Verflechtungen. Sie untersucht Wertschöpfungsketten im Spannungsfeld von Fairem Handel und globalisiertem Welthandel. Sie problematisiert Zertifikate oder Siegel ebenso wie eine Zersplitterung von Strukturen. Und sie skizziert den Konflikt zwischen dem eigenen Anspruch, dem Markt und seiner Wachstumsideologie.

Allerdings: Auch hier verzichtet Kister auf eine lösungsorientierte Problematisierung und beschränkt sich auf eine (durchaus informative) Beschreibung, wie der Faire Handel aus der Nische eigenes »alternatives« Wachstum entfaltet, dabei aber mit der Macht des dem kapitalistischen Wachstumszwang verpflichteten konventionellen Handels konfrontiert wird: hier zwangsläufige Zusammenarbeit, dort prinzipielle Abgrenzung. Sie deutet die Gefahr an, wie der Faire Handel selbst »konventionalisiert« zu werden droht. Aber sie belässt es bei der Forderung an alle seine Akteure, selbst Strategien zur Anpassung an die sich rasant verändernde globalisierte Weltwirtschaft zu entwickeln.

Ein Beispiel: Kister beschreibt, wie Wertschöpfungsanteile im Fairen Handel aus den Herkunftsländern des globalen Südens verlagert werden, kritisiert, dass »die Produzenten (…) von Partnern erneut zu reinen Rohstoffproduzenten degradiert« werden, »die keinerlei Einfluss auf das Endprodukt haben«. Sie benennt auch die Konsequenz, dass dies am Ende der Kette – im Norden – zu Konzentration und asymmetrischem Machtzuwachs führt. Aber dann belässt sie es doch bei einem Appell: Um mehr Wertschöpfungsanteile in den Süden zu verlagern, müssten die Leitunternehmen am nördlichen Kettenende bereit sein, Macht »nicht auszuüben, sondern abzugeben«; und sie empfiehlt dazu Wissens- und Finanztransfers.

Hier fehlt die klare Positionierung: Ist »fairer« Handel überhaupt möglich, ohne die ganz und gar nicht »faire« kapitalistische »Globalisierung« in Frage zu stellen? Ist ein ökologisch und sozial »gerechtes« und nicht zuletzt klimaschonendes Wirtschaften im Widerspruch zwischen moralischen »Werten« und »Wachstum« möglich, wenn der Kapitalismus den Takt vorgibt? Das und mehr bleibt ebenso unbeantwortet wie die grundsätzliche Frage, ob das kapitalistische Wachstum überhaupt verantwortbar und alternativlos ist. Parteinahme und Lösungen sind bei dem Publikum, für das Kister in erster Linie geschrieben hat, eben eindeutig nicht gefragt.

Was – wenig überraschend – auch fehlt, ist eine fundierte Beschäftigung mit der sozialen Frage – bei den Produzenten ebenso wie im hiesigen Handel, wo selbstausbeuterische »Freiwilligkeit« und massenhafte Billiglohnbeschäftigung den Gewinn bei den großen Anbietern »fairer« Produkte mehren. Und ausgeklammert wird – wieder einmal – auch, dass zwischen einer »fair« produzierten Ware im Süden und ihrer Abgabe an hiesige Endkonsumenten ein (überwiegend maritimer) Transportweg zurückzulegen ist, auf dem es nahezu ausnahmslos ziemlich »unfair« zugeht. Schade.