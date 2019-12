Liebe in Zeiten von Stacheldraht

Afolabi Sotunde/REUTERS »Romantisch ist jetzt nichts mehr« (Abuja, Hauptstadt von Nigeria, 23.12.2019)

Als die Mauer rund um Bintas Garten verstärkt wird, ist es eigentlich schon zu spät: Decoder und DVD-Player sind bereits gestohlen, bei einem zweiten Einbruch verschwindet der Generator. Es ist eben ein verlockendes Ziel, dieses Haus am Rand der nigerianischen Hauptstadt Abuja, in dem die fünfundfünfzigjährige Witwe mit ihrer Nichte Fa’iza und der Enkelin Ummi lebt. Zum Glück wird dieser Frauenhaushalt ab sofort von Stacheldraht gesichert. Doch was macht Binta, als die kleine Ummi ihr begeistert zuruft, dass die Mauer endlich fertig ist? »›Geh weg!‹, fauchte Binta und drehte ihr Gesicht zur Wand.« Denn nun muss Binta einen anderen Weg ersinnen, um ihrem Liebhaber Zugang zu ihrem Haus zu verschaffen – dem ersten Mann in ihrem Leben, den sie begehrt. Es ist der sechsundzwanzigjährige Reza, Drogendealer, Gangsterboss. Binta hat ihn kennengelernt, als er ihr Decoder und DVD-Player gestohlen hat.

»Wo wir stolpern und wo wir fallen« lautet der deutsche Titel von Abubakar Adam Ibrahims erstem Roman, eine wunderbare Übertragung des Originaltitels »Season of Crimson Blossoms«. Ibrahim erhielt dafür den Nigeria Prize for Literature, den höchstdotierten Literaturpreis in Afrika. Das ist eine mutige Entscheidung, selbst hierzulande wäre die Liebesgeschichte zwischen einer fünfundfünfzigjährigen gutsituierten Witwe und einem sechsundzwanzigjährigen Drogendealer eine Grenzüberschreitung. Aber die Darstellung dieser sexuellen Emanzipation, dieser Liebe zwischen zwei Milieus spielt im konservativen Norden Nigerias, und dort ist sie nichts anderes als ein Tabubruch. Dort gelten noch Regeln wie die, dass eine Mutter ihr erstgeborenes Kind nicht mit Namen ansprechen, ja, ihm nicht einmal Beachtung schenken darf. Auch Binta hat ihren Erstgeborenen nur zweimal direkt angesprochen, das zweite Mal lag er sterbend in ihren Armen, erschossen von der Polizei. Das ist das große Trauma ihres Lebens, und jetzt meint sie, diesen toten Sohn in Reza wiederzufinden: »Dass sie beständig an ihren Sohn denken musste, wenn sie Reza ansah, irritierte sie.« Reza seinerseits hat seine Mutter in seinem Leben nur dreimal zu Gesicht bekommen, und seine Halbgeschwister machen sich beständig über sie lustig, diese »große Hure von Arabien«. Wie in ihrem Mund blitzt auch in Bintas Mund ein Goldzahn. Was ist das zwischen den beiden? Ist das Sehnsucht, gemischt mit einem Hauch Inzest? Ist das Liebe? Aber was ist das eigentlich – Liebe?

Ibrahim stellt die alte Frage vor dem Hintergrund einer streng religiösen Gesellschaft, und er stellt sie in all ihren Facetten. Es geht um die Liebe zwischen Männern und Frauen und zwischen Müttern und Söhnen. Es geht um die romantische Liebe aus den Soyayya-Schmonzetten, die Bintas Nichte Fa’iza verschlingt, und es geht um die pragmatische Liebe, die Binta jahrzehntelang mit ihrem Ehemann verbunden hat: »Ich habe mir deinen Vater nicht ausgesucht. Wir hatten nicht einmal Zeit, einander kennenzulernen. (…) Über Liebe haben wir nie geredet.« Und natürlich geht es auch um die Liebe zu Gott. Ibrahim blendet in seine Handlung die Ausschreitungen zwischen Muslimen und Christen im Nigeria der 2000er Jahre ein. Dabei hat Binta ihren Mann verloren, und Fa’iza musste die grausame Hinrichtung ihres Vaters und ihres Bruders mitansehen. Es ist kein Widerspruch, dass Binta trotzdem weiterhin ihre Gebete spricht und auch Reza dazu anhält. Die Kapitel springen zwischen ihrer und seiner Sicht hin und her, auch Bintas Familie rückt immer wieder in den Fokus: ihre erste Tochter, die glücklich verheiratet ist, ihre zweite Tochter, deren Ehe gerade zerbricht – natürlich ist das ihre Schuld, keinesfalls die Schuld ihres Ehemannes, der sich zur Lösung des Problems nach einer Zweitfrau umsieht.

Es ist erstaunlich, wie viele starke Frauenfiguren der knapp vierzigjährige Ibrahim in seinem Roman entwirft. Da ist nicht nur Binta, die an ihrer Liebe zu Reza auch dann noch festhält, als sich ihre Verbindung herumspricht und die anderen Frauen sie offen verhöhnen. Da ist auch Fa’iza und ihre dunkle Seite, denn der Verlust ihrer Familie hat sie schwer traumatisiert. Und da ist Leila. Leila ist die Nichte eines reichen Geschäftsmannes, dessen Sohn entführt werden soll. Der entwischt jedoch, die Kidnapper schnappen sie – ein weiteres Bild für die Last, die die Frauen tragen. An diesem Punkt entwickelt der Roman, der bisher vor allem von seiner psychologischen Spannung lebte, beinahe den Sog eines Krimis. Die Kidnapper sind Reza und seine Gang, angestiftet von einem machthungrigen Senator, der durch die Entführung seinen politischen Widersacher ablenken will. Romantisch ist jetzt nichts mehr, und das Drama nimmt schließlich genau dort seinen Lauf, wo sowohl Frauen als auch Männer eingeschränkt werden – an jener stacheldrahtbewehrten Mauer, die Binta und ihre Familie schützen sollte.