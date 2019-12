»Dieser Konsumfanatismus ist schwer auszuhalten«

Wiebke Dördrechter/dpal/dpa »Wir können und müssen Sozialarbeit auch immer in ihrer systemverändernden Dimension verstehen«: Der Obdachlose Chris (r.) und seine Freunde sitzen vor einem Hauseingang in Hamburg (Dezember 2016)

Wir befinden uns in der Zentrale der Caritas Hamburg, mitten im Bahnhofsviertel St. Georg. Sie kriegen hier den Weihnachtstrubel mit, aber genauso sehen Sie die Drogen konsumierenden Menschen am Hauptbahnhof, die vielen Obdachlosen. Wie muss sich das für diese Menschen anfühlen, wenn sich der Normalbürger beim Adventsshopping in der City amüsiert?

Für die Obdachlosen ist der Advent eine sehr belastende Zeit. Auf der einen Seite das Leben in diesem so reichen Hamburg, wo die Menschen mit vollgepackten Tüten vorbeilaufen, auf Weihnachtsmärkten früh am Tag Glühwein konsumieren. Und auf der anderen Seite sind da die vielen, die auf der Straße leben. Oft bekommen sie nicht einmal mehr Unterstützung und müssen von dem leben, was sie auf der Straße erbetteln. Soweit sie dazu überhaupt noch in der Lage sind.

Viele Obdachlose hatten ja, bevor sie auf der Straße landeten, ein bürgerliches Leben, Familie, Wohnung, einen Job. Wie wirkt sich solch ein Hintergrund zur Weihnachtszeit aus?

Das ist auch emotional eine schwierige Zeit, weil sie natürlich den Verlust an familiären Bindungen noch einmal schmerzhaft deutlich macht. Insofern ist der Advent doppelt belastend für diese Menschen. Obdachlose werden mit dem Konsumrummel konfrontiert und zugleich mit ihrer Einsamkeit. Manche haben noch Familie, aber keinen Kontakt mehr. Zum Glück gibt es für Obdachlose im Advent einige Hilfsangebote mehr als sonst. Die Einrichtungen organisieren Weihnachtsfeiern für sie, es gibt Benefizveranstaltungen, wo sie bewirtet werden. Man tut da viel, um die Defizite zu kompensieren.

Sie sind katholischen Glaubens. Weihnachten geht heute in einem Konsumrausch und ausgedehnter Völlerei unter. Ist das nicht absurd, wenn man bedenkt, dass zumindest der Advent in christlicher Überlieferung eine Fastenzeit ist?

Ja. Es gibt einen schönen Cartoon, der dieses Phänomen illustriert. Er zeigt die kleine Heilige Familie, die nicht vorwärts kommt, weil in einer Tour gestresste Menschen mit Weihnachtsbäumen und Geschenkpaketen vor ihr hin und her laufen. Also, ich gehe auch gern mal auf den Weihnachtsmarkt und trinke da einen Glühwein. Aber dieser Konsumfanatismus, die ganze Hetze statt Besinnung, das ist schon manchmal schwer auszuhalten.

Nach einer neuen Zählung hat die Obdachlosigkeit in Hamburg erheblich zugenommen. Was können Sie zu dieser Statistik sagen?

Derzeit gibt es laut dieser Studie knapp 2.000 Obdachlose in Hamburg, ihre Zahl hat sich seit der letzten Zählung vor etwa zehn Jahren verdoppelt. Und es gibt eine Dunkelziffer. Die Wohlfahrtsverbände gehen davon aus, dass es etwa 2.500 Menschen sind, die auf der Straße leben. Das ist eine extreme Verschlechterung.

Welche Rolle spielt die Zuwanderung aus dem europäischen Ausland?

Die spielt eine große Rolle. Die Zuwanderung von Menschen aus EU-Staaten hat zwar auch zahlreiche positive Effekte für die Stadt. Aber es gibt eben auch viele, die scheitern und in die Armut und die Verelendung abrutschen. 2009 kam etwa ein Drittel der gut 1.000 Obdachlosen aus dem Ausland. Jetzt sind es mehr als zwei Drittel der knapp 2.000, etwa 1.200. Davon stammen die meisten aus den südosteuropäischen Ländern wie Rumänien und Bulgarien. Der Anteil von Menschen aus afrikanischen Staaten steigt auch, aber die größte Gruppe ist nach wie vor die der Osteuropäer.

Und die kommen an die Elbe, um Arbeit zu finden?

Die überwiegende Mehrheit kommt nach Hamburg, weil sie arbeiten will, meistens in Hilfsjobs im Baugewerbe oder in der Gastronomie. Und dann finden viele keine Beschäftigung oder landen in ausbeuterischen Arbeitsverhältnissen, die nicht genug abwerfen, um eine Unterkunft zu bezahlen. Es gibt auch Gruppen, die sagen, sie können mit Betteln auf Hamburgs Straßen mehr verdienen als in ihren Heimatländern. Oder sie haben einfach keine Bindung mehr an ihr Zuhause, keine Perspektive. Deshalb ist es für viele keine Alternative zurückzugehen, selbst wenn sie hier scheitern.

Dass das Leben auf der Straße existentielle Probleme mit sich bringt, ist bekannt. Was wiegt da am schwersten?

Der schlechte Gesundheitszustand und in Verbindung damit der verbreitete Alkoholmissbrauch. Alkohol ist oft das einzige, das obdachlose Menschen das Leben auf der Straße ertragen lässt. Der Konsum von Suchtmitteln und die Lebensbedingungen greifen die Gesundheit natürlich an, viele Obdachlose sind stark verelendet. Man muss davon ausgehen, dass sie nur eine durchschnittliche Lebenserwartung von 45 bis 50 Jahren haben.

Fachleute in Hamburg sagen, dass der gesundheitliche Zustand der Obdachlosen sich in den vergangenen Jahren tendenziell verschlechtert hat. Sehen Sie das auch so?

Empirisch lässt sich das nicht beantworten. Aber die Erfahrungen unserer Kolleginnen und Kollegen aus der Straßensozialarbeit deuten darauf hin, dass das so ist.

Seit dem 1. November läuft das Winternotprogramm, das mit seinen rund 780 Plätzen jedem und jeder Obdachlosen zumindest über Nacht eine Unterkunft geben soll. So niedrigschwellig wie dargestellt ist das Programm aber gar nicht.

Das ist richtig. Jeder bekommt hier zwar ein Beratungsangebot. Da wird am Anfang die Frage der Selbsthilfe geklärt, also ob jemand das Recht auf Zugang zum Programm hat. Wenn angenommen wird, dass es Möglichkeiten der Selbsthilfe gibt, sprich: jemand hat Geld oder eine Wohnung in der Heimat, dann wird derjenige auf die Wärmestube verwiesen.

… wo er oder sie bestenfalls im Schlafsack auf dem Boden liegen kann, häufig aber auch die Nacht im Sitzen verbringt.

Ja, das muss man sich mal vorstellen. Es ist ein Glück, dass die Wärmestube momentan nicht so ausgelastet ist und die Menschen deshalb nicht die ganze Nacht sitzen oder stehen müssen. Aber das kann so vorkommen.

Von vielen wird es als zynisch bezeichnet, dass Verantwortliche in der Stadt osteuropäische Obdachlose, die einen festen Wohnsitz in ihrem Heimatland haben, als »freiwillig obdachlos« bezeichnen. Dabei wollen oder können doch viele nicht zurück in die Heimat, oder?

So ist es. Das ist für viele keine Option, weil sie zu Hause keine Perspektive haben oder gesundheitlich gar nicht in der Lage dazu sind zurückzufahren. Wobei man sagen muss, dass Hamburg verglichen mit anderen Kommunen relativ viel tut. Die Stadt ist aber gerade dabei zu erkennen, leider viel zu langsam, dass mehr getan werden kann und muss. Sie zieht sich zu oft zurück hinter die Bundesgesetzgebung, die ihnen die Hände bindet. Da wünsche ich mir manchmal von der Sozialbehörde mehr Mut, etwa das Thema auf Bundesebene anzusprechen. Es ist ja nicht nur Hamburg, das das Problem hat. Es ist sind alle Großstädte betroffen. Die Aufgabe muss grundsätzlich angegangen werden.

Eine bundesweite Koordination könnte doch auch die von der Stadt und der SPD oft geäußerte Befürchtung einer Sogwirkung entkräften. Hamburg werde zum Mekka für Obdachlose, wenn es der Zielgruppe zu viele Angebote mache, heißt es immer wieder.

Wenn man bedenkt, dass die Stadt schon jetzt ein gutes Angebot hat – etwa mit dem Winternotprogramm –, dann hätte sich diese Sogwirkung ja längst entfalten müssen. Wir wissen aber aus der genannten Untersuchung, dass die meisten jetzt Obdachlosen hergekommen sind, weil sie Arbeit suchen – und nicht, weil es hier tolle Angebote für Obdachlose gibt. Das ist ein zynisches Argument. Ich werde wütend, wenn ich das höre. Es gibt windige Unternehmer, die Leute herholen und ihnen sagen: Geht ins Winternotprogramm, da findet ihr eine Unterkunft. Aber dafür können ja die Menschen nichts. Es fragt sich eher, warum es keine günstigen Pensionen gibt, in denen die Menschen für ein geringes Entgelt unterkommen.

Michael Kottmeier/K-Film Michael Edele

Meinen Sie sogenannte Ankunftshäuser, wie Sie etwa von Stephan Karrenbauer, Sozialarbeiter des Straßenmagazins Hinz & Kunzt, propagiert werden?

Ja, etwas in der Art, gekoppelt mit Beratung und medizinischer Betreuung. Die Caritas in Wien zum Beispiel hat Ankunftshäuser aufgebaut. Wir haben derartige Projekte auf einer Tagung im Frühjahr vorgestellt bekommen. Wir als Wohlfahrtsverbände haben jetzt explizit gefordert, dass solche Ankunftshäuser oder »Arbeitnehmerpensionen« eingerichtet werden. Und ich habe den Eindruck, dass bei den ersten Abgeordneten, die für diese Themen zuständig sind, die Idee an Unterstützung gewinnt. Diese Einrichtungen haben ja einen präventiven Charakter, sie können eben den Absturz verhindern. Und die Menschen werden über ihre Rechte aufgeklärt, damit sie gar nicht erst in ausbeuterische Arbeitsverhältnisse abrutschen.

Ein Grund für die wachsende Obdachlosigkeit ist die Wohnungsnot in der Hansestadt. Der Senat lobt sich gern für die vielen Quartiere, die gebaut werden. Warum reicht das nicht?

Man kann Hamburg nicht vorwerfen, dass es zu wenig für den Wohnungsbau tut. Aber es werden viel zu wenig Sozialwohnungen mit sogenannter WA-Bindung, Wohnungsamtsbindung, gebaut. Das sind Wohnungen für Menschen, die im Amtsdeutsch »vordringlich Wohnungssuchende« genannt werden, also Obdachlose, Wohnungslose in Unterkünften, Frauen in Frauenhäusern, Menschen mit Behinderung et cetera. Im letzten Jahr sind etwa 40 solcher Wohnungen gebaut worden, das ist viel zu wenig. Dieses Jahr sind es vielleicht 200 bis 300, aber das ist immer noch wenig. Im Moment fehlt Wohnraum für rund 12.000 vordringlich wohnungssuchende Menschen.

Sie wollen das ändern und haben sich daher mit anderen zu einem »Hamburger Bündnis für eine neue soziale Wohnungspolitik« Mitte 2016 zusammengetan. Wer gehört noch dazu?

Außer uns das Diakonische Werk, der alternative Wohnungsbauträger Stattbau-GmbH und der Verein »Mieter helfen Mietern«.

Nicht nur für Obdachlose, auch für arme Menschen ist die Advents- und Weihnachtszeit belastend. Ulrich Lilie, Präsident des Diakonie-Bundesverbands, hat kritisiert, dass Kosten für Weihnachtsschmuck, Tannenbaum oder Geschenke aus dem Hartz-IV-Regelsatz gestrichen wurden. Wie sehen Sie das?

Ich sehe da auch einen Widerspruch zu den Prinzipien der Grundsicherung, denn die soll ja ein soziokulturelles Existenzminimum sichern. Und ich finde, ganz normal Weihnachten zu feiern, mit einem Baum und Geschenken, das gehört absolut dazu. Es ist nicht anständig, dass man den ohnehin zu niedrigen Regelsatz um die Leistungen dafür gekürzt hat.

Für Hartz-IV-Bezieher ist es sicher nicht einfach mitzuerleben, wie die anderen schwelgen, während sie sich keine ordentlichen Geschenke für die Kinder leisten können.

Die Kontraste sind gerade zu Weihnachten in einer Stadt wie Hamburg extrem. Die Armutsquote ist zuletzt einigermaßen stabil geblieben. Aber wenn man sich die Segregation der Stadtteile ansieht, wie sich die Viertel auseinanderentwickeln, das ist bedenklich. Es fängt damit an, dass die Versorgung mit Ärzten in ärmeren Stadtteilen schlechter ist als in reichen, die Infrastruktur ist schlechter, die Luft und so weiter.

Wenn Kirchen und Wohlfahrtsverbände sich so äußern, wird ihnen oft vorgeworfen, sie hätten kein politisches Mandat.

Wir haben als Caritas neben der Aufgabe, Angebote und Dienste vorzuhalten, ganz eindeutig auch den Auftrag, anwaltschaftlich für die Menschen dazusein, denen wir helfen – also auch die politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen für deren Leben zu beeinflussen. Unsere Arbeit wäre nicht vollständig, wenn wir das nicht tun würden. Wir können und müssen Sozialarbeit auch immer in ihrer systemverändernden Dimension verstehen.

Wenn man die Weihnachtsgeschichte auf ihren Kern reduziert, lässt sie sich doch so darstellen: Zwei Obdach- und Heimatlose, Maria und Josef, kommen nur in einer Notunterkunft unter, wo Maria ihr Kind zur Welt bringt. So verstanden, ist diese Geschichte doch sozialer Sprengstoff, oder?

Sie beinhaltet auf jeden Fall eine politische Botschaft. Das Beispiel der Heiligen Familie weist etwa darauf hin, dass Mi­gration etwas völlig Normales ist. Dass es ein christliches Gebot ist, jemanden zu beherbergen, ihm Unterkunft zu gewähren, ihn aus der Armut herauszuführen. Und das ist Teil unserer Arbeit, und das dürfen wir niemals unterlassen.

Womit wir beim Thema Flüchtlinge angekommen sind. Der »rot-grüne« Hamburger Senat wird scharf kritisiert, etwa für die Zustände in der Erstaufnahme in Rahlstedt. Engagiert sich die Caritas in dieser Frage?

Es gibt verschiedene Gremien, in denen wir aktiv sind und wo wir dieses Thema auch angesprochen haben. Die Unterbringungssituation in Rahlstedt ist zu kritisieren, aber auch das Fehlen einer unabhängigen Asylverfahrensberatung vor Ort. Wir haben uns mit der Kritik schriftlich an den Innensenator gewandt, aber keine schriftliche Antwort erhalten.

Würden Sie so weit gehen, die Erstaufnahme mit den viel kritisierten »Anker-Zentren« in Süddeutschland zu vergleichen?

Die Einrichtung ist auf dem Weg dorthin. Zumindest für die Menschen, die keine Bleibeperspektive haben.

Die Hamburger Caritas hat im Januar eine Beratungsstelle für Regenbogenfamilien eingerichtet. Was ist darunter zu verstehen?

Wir beraten Familien, die aus dem so genannten LSBTQ-Kontext kommen, die Abkürzung steht für lesbisch, schwul, bisexuell, transsexuell, queer. Wir beraten dort etwa Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die einer dieser Gruppen angehören und deshalb mit emotional belastenden Situationen konfrontiert sind. Wir haben bei unserer langjährigen Tätigkeit in der Familienberatung festgestellt, dass diese Familien oft einen besonderen Beratungsbedarf haben, Orientierung suchen.

Viele verbinden ein solches Angebot vermutlich nicht mit einer katholischen Organisation.

Ich glaube, dass es gerade zum christlichen Selbstverständnis gehört, Menschen in Not zu helfen. Und es ist ein Grundsatz der Caritas, dass allen geholfen wird, unabhängig von der geschlechtlichen Orientierung, der Nationalität, der politischen Haltung. Wir haben die Expertise und sitzen mitten in St. Georg, wo viele Menschen aus diesen Zielgruppen leben. Es ist also nicht so verwunderlich, dass wir dieses Angebot machen.

Weil Hamburg Hafenstadt und Handelsmetropole ist, leben hier Katholiken aus rund 170 Nationen – etwa Polen, Portugiesen, Filipinos – ,die jeweils eigene Missionen haben. Zeigt das nicht, wie bereichernd Migration sein kann?

Ganz bestimmt. Die Missionen bringen ihre jeweilige Kultur mit, sorgen für Vielfalt und Buntheit. Vor diesem Hintergrund hat die katholische Kirche eine ganz klare Haltung in der Flüchtlingsfrage – plädiert für Vielfalt, für die Aufnahme von Flüchtlingen, für Integration. Da halten wir uns an das Bibelwort aus dem Matthäus-Evangelium: »Ich war fremd und ihr habt mich aufgenommen«.