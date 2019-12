Beta Film/arte Leutnant Kaiser (Jean-Claude Brialy, r.), Leutnant Fritz Lobheiner (Alain Delon, l.) und zwei charmante junge Damen: Mizzie (Sophie Grimaldi, Mi.r.) und Christine (Romy Schneider)

Tim und Struppi und der Fluch der Mumie

Für Fans ist dieser Streifen ein Muss: Im Mittelpunkt des Tim-und-Struppi-Bandes »Die sieben Kristallkugeln« steht Rascar Capac, eine furchterregende Mumie. Entsprang sie allein der Phantasie Hergés, ihres Schöpfers, oder hat sie ein reales Vorbild? Die Doku zeigt den Herkunftsort der Mumie und enthüllt ihre Geschichte, wobei die Zuschauer einiges über präkolumbianische Mumien aus Chile und Peru erfahren. Und danach schnell noch mal den Comic lesen. F/B 2019

Arte, Sa., 21.40 Uhr

Liebe zwischen den Meeren

In den 1920er Jahren kehrt Tom Sherbourne traumatisiert aus dem Ersten Weltkrieg nach Australien zurück und übernimmt einen Posten als Leuchtturmwärter auf einer Insel. Isabel, die Tochter seines Chefs, verliebt sich in ihn. Ihr dringender Wunsch, eine Familie zu gründen, geht nicht in Erfüllung. Wie durch ein Wunder wird dann eines Tages ein Ruderboot mit einem verwaisten Baby angetrieben. Ja, sagt's einmal – ist denn schon wieder Weihnachten!? Scheint so. Kitschig, aber mit Michael Fassbender. GB/IND/NZ/USA 2016.

Das Erste, Sa., 23.55 Uhr

Christine

Wien im Jahr 1906: Christine Weiring und der Dragonerleutnant Franz Lobheiner verlieben sich ineinander. Doch Franz steckt noch in einer Liaison mit der verheirateten Baronin Eggersdorf. Als Franz sich schließlich von ihr lossagen will, nimmt das Unheil seinen Lauf. Christine muss erleben, wie der betrogene Baron die Untreue seiner Frau entdeckt und Leutnant Lobheiner zum Duell fordert. F/I 1958. Mit Romy Schneider und Alain Delon, die sich bei den Dreharbeiten schwer ineinander verliebten. Hach, wie schön. Und natürlich geht es hier mal wieder um ein Wien, das es so nie gab.

Arte, So., 20.15 Uhr

Dr. Seltsam oder: Wie ich lernte, die Bombe zu lieben

Der vollkommen irre Kommunistenhasser und US-General Jack D. Ripper initiiert den Atomangriff gegen die UdSSR. Während US-Präsident Muffley verzweifelt versucht, die Kata­strophe in letzter Minute abzuwenden, träumt der nicht minder durchgeknallte Wissenschaftler Dr. Seltsam von der Erschaffung einer Herrenrasse, die den Atomkrieg überleben könnte. Und immer zuckt der rechte Arm nach oben … Alles leider ganz wahnsinnig realistisch. GB/USA 1964. Regie: Stanley Kubrick.

Tele 5, So., 22.40 Uhr