Nachschlag: Die Ministerin denkt nach

Michael Kappeler/dpa Immer am Nachdenken: Christine Lambrecht (SPD), Bundesjustizministerin

Irgendwer hat Justizministerin Christine Lambrecht gesteckt, dass das, was als Referentenentwurf zu einem Gesetz »gegen Hetze und Hass im Internet« die Runde macht, keineswegs datenschutzkonform sein wird: Der Zwang für Webseitenbetreiber, Passwörter ihrer Nutzer herauszurücken, zum Beispiel. Die hypertrophierten Überwachungs- und Bestrafungsphantasien aus dem Ministerium haben zu Protest geführt. SPD-Politikerin Lambrecht versucht im DLF-Interview, aus der Malaise herauszukommen. Nein, der Datenschutz gelte weiter, Passwörter dürften nur verschlüsselt gespeichert werden. Abgreifen will der Staat sie trotzdem, was mit den kryptischen Zeichenketten anzufangen sein soll, bleibt der Ministerin Geheimnis: »Ich bin in einem ständigen Prozess des Nachdenkens«. Und wie viele Hassverbrecher sollen betroffen sein? »Ich kann es Ihnen nicht beschreiben.« Vielleicht führt der Prozess ständigen Denkens bei Lambrecht zu der Einsicht, dass geballte Ahnungslosigkeit Grund genug für einen Rücktritt sein könnte. (sc)