You ain’t nothin’ but a hound dog …

When they said you was high classed

Well, that was nothing but a lie

Elvis Presley

*

In Washington im Oval Office war’s,

Und der November neigte sich dem

Ende zu, da kamen sie zusammen,

Conan, rassereines Tier aus Belgien

Vom Stamme der »Malinois«, und

Dieser Trump von Mann: Der

Steht und strahlt, und der macht

*

»Sitz!« Zwei harte Hunde unter sich,

Und Conan war dabei am Tag, als

Al-Baghdadi starb – starb, sagt der

And’re, wie ein Hund – und jagte

Ihn, »did a great job«, und

Wurde leicht verletzt.

*

Das ehrt ihn und dafür wird er

Geehrt: Medaille nebst Zertifikat

Und beide auf dem Foto nicht zu seh’n.

Danach zum Dank ein Lächeln für die

Kamera von Herr und Hund, und einer bleckt

Die Zähne, einer zeigt die Zunge her, und

In des Bildes Mitte triumphiert ein

Erigierter Daumen himmelwärts.

*

Das ist zu seh’n,

Zu fragen bleibt:

Conan, du harter, armer Hund

Wer hat dich an der Leine? Und

Wer lässt dich los das nächste

Mal? Melania? Und wann?