Nachfolger gesucht

»Denn gemeinsam mit Evo können alle deine Träume verwirklicht werden, denn gemeinsam mit Evo sind wir ein reißender Fluss auf dem Weg zum Meer, denn gemeinsam mit Evo ist alles möglich, lasst uns wieder träumen. Weil mit Evo alles möglich ist, sind wir zusammen MAS«, heißt es in einem Lied von Angela Leiva (»más« bedeutet »mehr«; jW). In den 14 Jahren der Morales-Regierung hat sich der Kult um die Person des Präsidenten in Form von Bildern, Geschichten und eben auch Musik immer weiter verstärkt. So spiegelt der »reißende Fluss zum Meer« die Hoffnung vieler Bolivianer wider, die tiefen Wunden des sogenannten Salpeterkriegs mit Chile und den damit verbundenen Verlust des Zugangs zum Ozean »gemeinsam mit Evo« zu überwinden. Seinen höchsten Ausdruck findet der Kult um Morales jedoch im Museum der Kulturdemokratischen Revolution in Orinoca (Cochabamba). Neben der Darstellung des indigenen Widerstands zeigt ein bedeutender Teil des Museums Morales’ Leben als personifiziertes Bild dieses Kampfes. Weitere Glorifizierungen des Präsidenten bieten Veröffentlichungen der Regierung und sind am Rande der Straßen oder an wichtigen Bauprojekten wie der unter Morales umgesetzten Seilbahn zu sehen, die die Städte La Paz und El Alto verbindet.

Im Jahr 2010 begannen mit einer umfassenden Reform die Entkolonialisierung des Bildungswesens und die Inklusion der indigenen Kulturen. Seitdem ist es beispielsweise möglich, offiziell die indigenen Sprachen an Schulen zu lehren. Aufgrund staatlicher Stipendien können jungen Bolivianer seither auch ihre Bildung im Ausland fortsetzen. Trotz dieser Fortschritte besteht weiterhin ein strukturelles Problem im Bildungswesen. Teure private Bildungseinrichtungen dominieren, und es existieren hohe Hürden, um einen der raren Plätze an öffentlichen Universitäten zu ergattern, was hauptsächlich privilegierten Schichten den Zugang erlaubt.

Die Außenpolitik während des »Processo de Cambio« war davon geprägt, die Abhängigkeit von Nordamerika zurückzudrängen und neue Bündnispartner zu finden. Die Institutionen des US-Imperialismus, über die lange Zeit unbeschwert Einfluss in Bolivien ausgeübt wurde, wie die US-Botschaft, die US-Antidrogeneinheit DEA oder die dem US-Außenministerium unterstehende Agentur für Internationale Entwicklung (USAID), wurden des Landes verwiesen. Gleichzeitig wurden Anstrengungen unternommen, um die Integration Boliviens in den lateinamerikanischen Raum zu stärken, was durch die Teilnahme an Organisationen wie Mercosur, Unasur, Unión Latina und CAN unterstrichen wird.

Das wichtigste außenpolitische Projekt war jedoch die Vertiefung der Zusammenarbeit mit Kuba und Venezuela im Alba-Bündnis. (bb/ag)