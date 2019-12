Utopischer Wohnsitz: Sprache

IMAGNO/Picture Alliance Friederike Mayröcker mit Ernst Jandl (1969)

Lebenssüchtig und zugleich melancholisch sei sie, so die österreichische Schriftstellerin Friederike Mayröcker, von ihren Freunden liebevoll »Fritzi« genannt. In ihrer Wohnung, ihrer »fliegenden Festung«, türmen sich Waschkörbe voller Notizzettel. Auf diesen hält sie in Wortfetzen und Satzteilen fest, was sie erlebt, gelesen, gesehen und geträumt hat, bevor sie daraus einen kunstvollen Sprachteppich kreiert, »feine Sprachgewebe« nach Meinung ihrer Kollegin Elfriede Gerstl (1932–2009). Diese Sprachschöpfungen haben sie bekannt gemacht und ihr zahlreiche Preise eingebracht, unter anderem den Droste-, den Else-Lasker-Schüler- und den Georg-Büchner-Preis. Mayröckers Literatur umfasst neben Gedichten experimentelle Prosa, Romane, Hörspiele und Bühnentexte. Gegen die Widrigkeiten des Alltags hört sie Musik von Mahler, Bach und Olga Neuwirth oder liest Elke Erb, Jacques Derrida und »richtig dicke Romane«.

Plädoyer und Aufstand

Geboren am 20. Dezember 1924 in Wien, wuchs Friederike Mayröcker als Einzelkind teils dort, teils im niederösterreichischen Deinzendorf auf. Ihre Eltern hatten beide eine künstlerische Ader: Der Vater schrieb neben der Arbeit Gedichte, die Mutter war Modistin und Puppenmacherin. Da Friederike als Dreijährige beinahe an einer Gehirnhautentzündung gestorben wäre, waren die Eltern ihr gegenüber äußerst vorsichtig – sie fühlte sich »zugleich geborgen und gefangen«.

15jährig schreibt sie »im Anblick eines brennenden Busches« – des Flieders – ihr erstes Gedicht. Aus einer eher wehmütigen Stimmung heraus, erzählt die Dichterin in einem Interview, seien erste Prosatexte entstanden, wie später auch Gedichte, von denen einige erstmals 1946 neben Texten von Ilse Aichinger und Erich Fried in der Wiener Avantgardezeitschrift Plan erschienen. Und im selben Jahr beginnt Mayröcker ihre Tätigkeit als Lehrerin im Wiener Arbeiterbezirk Favoriten. Ehe ihr 1966 mit dem Gedichtband »Tod durch Musen« der literarische Durchbruch gelingt, lässt sie 1956 »ein konfuses Buch« mit Prosaskizzen unter dem programmatischen Titel »Larifari« veröffentlichen.

Weil sie »ohne Schreiben nicht leben kann« und weil sie »den Kindern nicht sagen wollte, was sie zu schreiben und zu denken haben«, lässt sich Mayröcker 1969 vom Unterricht freistellen. Wenig später gründet sie mit anderen Autorinnen und Autoren die Grazer Autorenversammlung, eine Plattform für junge Schreibende zur Vorstellung ihrer Werke.

»Eingekeilt zwischen den Monstern Dadaismus und Surrealismus«, so Mayröcker 1975 in einem Interview, sei ihr Schreiben sowohl ein Plädoyer gegen Schönschreiberei als auch ein »Aufstand gegen die Gefangenschaft der Sprache«.

Mit ihrer Poesie will sie der eigenen Sterblichkeit einen utopischen Ort entgegensetzen. Geprägt von der Stadt Wien, »für viele Dichter zur Schreibstadt geworden«, gibt es für Mayröcker, wie sie in ihrer Selbstbeschreibung ausführt, »noch die Ortlosigkeit, den utopischen Wohnsitz: die Deutschsprachigkeit (…). In keiner anderen Sprache (…) könnte ich mich entfalten, könnte ich schreibend mich verwirklichen«.

Schon immer stand sie der bildenden Kunst nahe, nannte sie doch einmal den Maler Henri Matisse als großes Vorbild ihres Schreibens: »Ich lebe in Bildern, ich sehe alles in Bildern.« Ihr lyrisches Schreiben hat »etwas mit Aquarellmalerei zu tun«, ihre Prosa mit Bildhauerei. Zeitlebens war sie eng mit Maria Lassnig (1919–2014) befreundet. So wie für diese »die Feder die Schwester des Pinsels« war, ist für Mayröcker die bildende Kunst ihre »zweite große Liebe«.

Liebe und Verlust

Nach einer kurzen Ehe lernt Mayröcker 1954 den österreichischen Schriftsteller und Dichter Ernst Jandl (1925–2000) kennen, mit dem sie eine tiefe Liebe und Freundschaft verband: »Jandl war intellektuell, konnte aber trotzdem seine Gefühle ganz offen zeigen«. Beide wohnten nie zusammen, waren aber durch ihre Arbeit verbunden und verfassten gemeinsam Texte und Hörspiele. 1969 erhielten sie den renommierten Hörspielpreis der Kriegsblinden für ihr Stück »Fünf Mann Menschen« über die Zurichtung des Menschen. Danach gingen sie beim Schreiben wieder eigene Wege. Ihre Liebe zu ihrem »Hand- und Herzgefährte(n)« begriff Mayröcker immer als einen Kontrapunkt zur ideologisch aufgeladenen Institution Ehe. Den Schmerz über den Verlust drückt sie nach seinem Tod im »Requiem für Ernst Jandl« aus. In dem Stück »Paloma« tritt sie Jahre später in Zwiesprache mit sich selbst über Erinnerungen und das Altwerden und Jungbleiben: »so allein in der Kammer so getrennt von der Liebe / so allein in der Welt: kein Geschmack an der Stille / aber der Phlox in den Gärten / weht in der Nacht«. Dem Alter und dem Tod bietet sie schreibend, inspiriert von ihrer »Kinderseele«, die Stirn, ohne die ihr eigene Lebensfreude zu verlieren.

In einem Interview mit dem SZ-Magazin der Süddeutschen Zeitung gesteht Mayröcker 2012, dass sie noch nie vom Schreiben leben konnte: »Meine Bücher hatten immer kleine Auflagen, (…) gelebt habe ich vor allem von den Preisgeldern.« Erfolgszwang verursache »Atemnot, Unbehagen und Angst«, weshalb sie das Tempo für ihr Leben und ihre Arbeit möglichst selbst bestimme.

Nach Ansicht von Elfriede Gerstl braucht Friederike Mayröcker Emanzipation nicht explizit einzufordern. Sie strebt immer nach Unabhängigkeit mit ihrer Art zu leben und schafft mit ihrer Literatur »ein kräftiges Zeugnis (…) künstlerischer und intellektueller Selbständigkeit«.