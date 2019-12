Sombrero and Co/arte Der geniale Komponist, Musiker und Produzent Quincy Jones

Zielscheibe des Hasses

Bürgermeister im Visier der Rechten

Darüber kann man gar nicht genug berichten: Diverse Lokalpolitiker haben wegen rechter Morddrohungen bereits ihr Amt aufgegeben. Burkhard Jung, der Oberbürgermeister von Leipzig, sieht eine üble Strategie dahinter und will nicht, dass sie aufgeht – er macht weiter. Dem französischen Lokalpolitiker Pierre Serne bereitet der Aufruf von bewaffneten Neonazis, ihn zu »eliminieren«, verständlicherweise große Sorgen. Nur die Antifa ist da – wo ist der Staat? D 2019.

Arte, 19.40 Uhr

Der Marsianer

Rettet Mark Watney

Ein echte US-Geschichte: Die Crew der »Ares III« muss ihre Marsexpedition wegen eines Sandsturms abbrechen. Auf dem Weg zurück zum Raumschiff verunglückt der Astronaut Mark Watney, wird für tot gehalten und auf dem Roten Planeten zurückgelassen. Doch der verletzte Mark war nur ohnmächtig, ist am Leben und kann sich in die Basisstation retten. Nun gilt es, irgendwie zu überleben und Kontakt zur Erde herzustellen. USA 2015.

Pro sieben, 23.20 Uhr

Cleopatra

Ach ja, die armen Männer, die naiven Römer! Die schöne und kluge Königin Cleopatra bezirzt 48 vor unserer Zeit den mächtigen römischen Feldherrn Iulius Caesar, der ihr auf den Thron verhilft. Caesar verfällt Cleopatras Liebeskünsten, und die beiden bauen eine Allianz zwischen Ägypten und Rom auf. Doch dann wird Julius Caesar während einer Senatssitzung ermordet. Sein Konkurrent Marcus Antonius reißt die Macht an sich. Aber auch er wird von der Pharaonin verführt. So was aber auch! Jedenfalls monumental. USA 1963. Mit Liz Taylor, Richard Burton.

BR, 22.55 Uhr

Quincy Jones

A Musical Celebration

»Billie Jean«, »Fly Me to the Moon«: Jeder kennt die Hits von Quincy Jones. Bei diesem Sinfoniekonzert tritt der geniale Komponist, Musiker und Produzent selbst ins Rampenlicht. Bei dem Best-of-Konzert im Juni 2019 wurde die Poplegende von Gastmusikern unterstützt, darunter von Véronique Sanson, Ibrahim Maalouf, Marcus Miller, Selah Sue und Richard Bona. Sehr gut zum Wochenende. F 2019.

Arte, 23.00 Uhr