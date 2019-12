Vive la bagatelle!

Frank Rumpenhorst/dpa »Wahrheit im leichten Gepäck«: Ein Elch im Mantel erinnert vor dem Caricatura-Museum in Frankfurt am Main an den einstweilen berühmtesten Bernstein-Reim

Und da war es wieder, das u, an diesem Titanic-Jubiläumsleseabend, der ohne F. W. Bernsteins »Wachtel Weltmacht?« keiner gewesen wäre, darin nämlich die unvergängliche, weil unvergessliche Zeile, die isoliert zu zitieren uns hier aber nicht einfallen soll, also dann, bitte gern:

*

»Schaut Euch nur die Wachtel an!

Trippelt aus dem dunklen Tann;

tut grad so, als sei sie wer.

Wachtel, Wachtel täuscht sich sehr.

*

Wär sie hunderttausend Russen,

hätt den Vatikan zerschussen

und vom Papst befreit – ja dann:

Wachtel, Wachtel Dschingis-Khan!

*

Doch die Wachtel ist nur friedlich,

rundlich und unendlich niedlich;

sie erweckt nur Sympathie.

Weltmacht Wachtel wird sie nie!«

*

So weit würde ich gehen (und tu’s jetzt einfach), dieses falsch-richtige u zum schönsten u deutscher Lyrik zu erklären, diesen hingedengelten Reim zum gelungensten oder jedenfalls ingeniösesten; allein darum, weil sich auf ihm so schön in die Bernsteinsche Gelegenheitsdichtung gleiten lässt, die so zu nennen nichts Abwertendes haben soll, sondern die Kunst des Dichters fein bezeichnet. Sagt er ja selbst: »Viele Verse – ja, fast alle – sind im weiteren Sinne Gelegenheitsgedichte: Sie entstehen mit anderen, über andere, für andere«, heißt es in der Editorischen Notiz seiner (bei Kunstmann) gesammelten Gedichte. Das Gelegenheitsgedicht, dem im nämlichen Band ein eigener Abschnitt gewidmet ist, ist im engen Verstand eins, das sich einem Anlass verdankt, einem Geburtstag oder einer Zeitungsnachricht; aber allein, dass sich die im besagten Kapitel aufhältlichen Poeme nicht allzu streng vom Rest unterscheiden, wird als Indiz dafür gelten können, dass der glückliche Einfall Gelegenheit genug ist. Gilt für jede Kunst, dass sie die Verlängerung eines Einfalls ist, so lässt sich das Gelegenheitsgedicht nicht einfallen, den Einfall in seiner ihn verlängernden Form aufgehen und verschwinden zu lassen, sondern steht, Zeile für Zeile und »hell und schnell« (Robert Gernhardt), für dessen Plötzliches, Überraschendes, Weltbewegendes ein:

*

»Zu Mannheim stand ein Automat

um die Jahrhundertwende,

der jeden an das Schienbein trat,

der dafür zahlte. Ende.«

*

Die Schönheit Bernsteinscher Verse hat nichts Entrücktes, sie ist völlig irdisch und gegenwärtig. Weil Schönheit aber nie bloß gegenwärtig sein kann, sind sie nicht banal, sondern spielen mit Banalität nur, wie Unsinn bloß inverser Sinn ist und Wahrheit gern da leuchtet, wo vorderhand auf sie, glückliches Wort in unserem Zusammenhang, gepfiffen wird: »Überhaupt die Bedeutung – darauf ist gepfiffen! / Was taugen Gedichte, die man begriffen? / Für höhere Lyrik galt das mal allein. / Ich find’, das gilt ganz allgemein.« Bernsteins Gedichte, als so unbegreiflich begreifliche, sind ganz wörtlich Artefakte, weisen sich jederzeit als gemachte aus, als Handwerkskunst, die, als vermeintlich oder wirklich anstrengungslose, auf den Produzenten glücklich zurückstrahlt: als nämlich wunderbarer- und wenigstens augenblicksweise autonomen, glücklichen, freien, der sich und uns kein o für ein u vorzumachen braucht. »Lyrik lehrt nicht; Lyrik lallt / Hier gibt’s nichts zu verstehn / Nur geringer Sinngehalt! / Bitte weitergehn« – dass es nichts zu verstehen gibt, kann man sich gern mit Unentfremdetheit übersetzen, und müssten wir jetzt sterben, würden wir mit Tucholsky nicht sagen: Ich habe es nicht so richtig verstanden?

Das letzte Gedicht in den »Gedichten« heißt »Ein Letztes«:

*

»Warum? – Darum!

Wie? – So!

Was? – Das!

Wozu? – Frag nicht!

Wem? – Dir!

Wieviel? – Soviel erst mal!

Wann? – Jetzt«

*

Kein Lallen, i wo!, aber eine Rückkehr, wenn letztlich wieder alles Material wird; und wie in der legendären »Ode an einen Hammer« ist Bernsteins lyrische Sprache »Instrument / des Aufbaus / und des Abbaus« und nämliches Poem mit seinen modernistischen Umbrüchen viel mehr als nur Parodie, nämlich wiederum die reine Wahrheit: »man kann dich / zu Kriegszwecken / benutzen, / aber auch / zu Werken des Friedens. / Letzteres will ich loben.« Mit ausdrücklich endlichen Mitteln ruft der Humorist Bernstein das Unendliche auf (und eben nicht: an), denn Humor, sagt Jean Paul, ist »das umgekehrte Erhabene. Er erniedrigt das Große, um ihm das Kleine, und erhöht das Kleine, um ihm das Große an die Seite zu setzen und so beide zu vernichten, weil vor der Unendlichkeit alles gleich und nichts ist.« Es gibt nichts zu verstehn, und Humor, indem er sich der »Bilder und Kontraste des Witzes (und) der Phantasie« bedient, richtet die »im Hohlspiegel eckig und lang auseinandergehende Sinnenwelt gegen die Idee«, falls die, Witz der Dialektik, nicht darin besteht, das emblematisch Endliche aller Gelegenheit als Unendliches selbst dingfest zu machen. Jean Paul zitiert den alten Swift: »Vive la Bagatelle«, und so machen sich Bernsteins Reime den ihren auch auf die kleinsten Dinge, und wenn es zur Erlösung eines u’s bedarf, dann bedarf’s, ihr Götter, nicht mehr.

Von Freddy Mercury stammt der Ausspruch, ein »Queen«-Song sei wie ein Papiertaschentuch, man gebrauche ihn und werfe ihn weg. Daran ist soviel wahr, dass Pop, soll er taugen, sich nichts auf seine Ewigkeit einbildet, und wenn ein Popsong überlebt, dann weil er es nicht darauf abgesehen hat. Mag sein, es ist bei Gelegenheitsdichtung genauso: Lyrik ohne jenen Weißraum unter der Schlusszeile, der beim höheren (als nämlich pathetischen) Gedicht als Hallraum fungiert und geradewegs das Weltall meint. Bernsteins allzeit pathoslose Dichtung hat ihre Wahrheit, die ja bekanntlich immer konkret ist, im leichten Gepäck: »Die schärfsten Kritiker der Elche / waren früher selber welche.« Sowieso! Oder: »Im besondren hilft Gewalt / in so manchem Sachverhalt. / Mit Gewalt fällt manches leicht, / was man ohne schwer erreicht.«

So ist es; und wenn es so ist, meint das aber nicht Einverständnis, sondern Einsicht als das Einfache, das viel weniger leicht zu machen ist, als es aussieht, nachdem ein anderer (Bernstein!) den Einfall gehabt hat. Und dass der Gelegenheitsdichter seine Verse bloß hinwirft, sagt ja nicht mehr, als dass wir sie haargenau darum für große Würfe halten:

*

»Nobelpreis? Nix draus geworden.

Kein Kriegsheld, Konzernherr, null Orden.

Tor des Monats, Befreiungskampf, Geige?

Macht? Schönheit? Genie? – Fehlanzeige.

*

Nur dieses kleine Gedicht.

Reicht das nicht?«

*

Uns, dem Publikum, schon.