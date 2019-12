Was die Natur nicht zustande bringt

Künstlergruppe Melpomene Thomas Bühler, »Willkommen«, 2017, Pigmenttusche, Acryl mit Feder und Pinsel

Unter der phrygischen Mütze das ruhige, geneigte und beschattete Gesicht einer schönen Frau in Profilansicht mit einer schwer zu deutenden Miene. Aus tiefer Lebenseinsicht, so kann man vermuten, spielt ein Lächeln um ihren Mund. Wegen des Verständnisses und der gleichzeitigen Erkenntnis, nichts verändern zu können. Die Hoffnung darauf bleibt so schmal, wie die Augenöffnung, die aus dem Augenwinkel den Betrachter erfasst.

Die Form der Mütze wurde von den Jakobinern in der Französischen Revolution des 18. Jahrhunderts als Symbol der Freiheit übernommen. Melpomene heißt die Frau. Sie ist eine der Töchter des Jupiter, der mit Mnemosyne, der Göttin des Gedächtnisses, die neun Musen gezeugt hat, darunter zwar keine Muse der bildenden Kunst, aber die Muse des Trauerspieles und der tragischen Dichtung, Melpomene.

Nach ihr benannte sich vor 25 Jahren in Osnabrück eine Künstlergruppe, wohl wissend, dass die Menschheitsgeschichte ein Trauerspiel ist. Der Maler des Bildes »Warum lächelt Melpomene« (1996, Öl auf Holz), Axel Gundrum, wurde wie einige seiner Mitstreiter 1953 geboren, gehörte zum Werkkreis »Grafik der Arbeitswelt« (1977 bis 1984) und ist Mitglied des »Künstlersonderbundes in Deutschland ›Realismus der Gegenwart‹«.

Über die tragische Muse informiert im Katalog zum Jubiläum der Künstlergruppe deren Begleiter Alfred Cordes. Herrlich ironisch erklärt der Schriftsteller bei dieser Gelegenheit Osnabrück zum »Zentralgestirn der europäischen Kunst«. Dass sich in einer Berufsschule in der Stadt an der Hase damals sechs Leute trafen, die keine Lust hatten, als Handwerker zu arbeiten, sondern Maler gegenständlicher Kunst sein wollten, erklärt Cordes, und dass merkwürdigerweise alle den Nachnamen »Meyer« trugen. Sie gaben sich selber Namen: Thomas Johannsmeier zog den Familiennamen mit dem zweiten Vornamen zusammen; Thomas Meyer nannte sich Bühler, weil der Großvater, ein Herrgottschnitzer, aus Bühl stammte; der Wildwestnarr Axel nannte sich nach dem Trommelrevolver Gundrum und sein Freund Hinrich nach den Patronen, nunmehr Hülsen, mit »van« davor, wegen der Maler van Gogh oder van Dijk; der Äthiopier Mukthar, der heimatlose Menschen malte, heiratete eine abessinische Prinzessin und hieß nun Hussein (2012 verstorben). Da alle anderen umbenannt waren, konnte Robert Meyer so heißen bleiben. Bis auf einen studierten sie alle Kunst (Design). Die Realisten mussten, um zu bestehen und sich auf dem Kunstmarkt zu behaupten, die Freiheit der Kunst für sich erobern, denn vieles war nur sogenannte Freiheit; sie demonstrierten mit dem Schlachtruf »Gebt der Händlerblase eins auf die Nase«, wie Wolfgang Herbst in seinen Erinnerungen schreibt.

Durch gemeinsame, gesellige Arbeit überwanden sie die Einsamkeit des Künstlers und das isolierte Einzelschaffen. Es entstanden dabei aber keine kollektiven Arbeiten, die nicht signiert und darum später diesem oder jenem zugeschrieben wurden. Vielmehr entwickelten Osnabrücker ihren jeweils eigenen Stil. Zwei Gemeinsamkeiten gibt es: Zum einen das Gegenständliche der Motive. Die menschliche Figur, ihre Ausdrucksreaktionen (besonders in den Porträts und Breitensportbildern von Robert Meyer zu erleben) und »profane« Gegenstände unterstützen die Hauptwirkungsrichtung der Kunst, die letztlich stets den Diskurs von Erfahrung will. Zum anderen das phantastische Element, das zu einem Gruppenstilbegriff führte: Schule des Skurrealismus. Der Name kann als »skurriler Realismus« gelesen werden. »So wird beispielsweise das Treiben der Zeitgenossen als verwickeltes Bühnenspiel und Narrenfest glossiert und überzeichnet« (André Linhorst). Beispielhaft auch die von Thomas Johannsmeier gemalte, natürlich sich lagernde und kritisch guckende Kuh. Sie wird mit Punktraster und einem Spruch versehen: »Kunst ist, was die Natur nicht zustande bringt«. Mensch-Tier-Geschöpfe gibt es bei Hinrich van Hülsen, und ein Beil symbolisiert brutale Vergewaltigung und Rache.

In Thomas Bühlers Zeichnung »Willkommen« (2017) verweist die von Jupiter als Stier geraubte Prinzessin Europa darauf, dass sie aus dem Orient (aus Syrien) stamme. Unter ihr die gegenwärtigen Flüchtenden, die zum einen begrüßt, zum anderen zurückgewiesen werden. Bühler prägte mit seiner sich der antiken Mythen bedienenden Ikonographie die nicht unbedingt volkstümliche, hohen Ansprüchen genügende Bildwelt der Gruppe. Sie »beharrt darauf, als Ableger eines linken Realismus angesehen zu werden« (Axel Gundrum).

Was in den Werkkreisen Literatur und Grafik der Arbeitswelt der BRD vor allem geschätzt wurde am DDR-Realismus, war das Heranführen der arbeitenden Menschen an die Kunst. Für viele bestand darin der Hauptunterschied: Im Westen gab es Kunst für die Oberschicht, im Osten für alle. Wer meint, diese Tradition sei längst abgerissen, kann durch die Werke der »Melpomene«-Gruppe eines Besseren belehrt werden.