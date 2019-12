»Die Kaste disziplinieren«

Pawel Malecki/Agencja Gazeta via REUTERS Proteste gegen die von der polnischen Regierung geplanten Justiz-»Reformen« in Kielce am Mittwoch

Mehrere zehntausend Menschen haben am Mittwoch abend in ganz Polen für den Erhalt der Unabhängigkeit der Justiz demonstriert. Kundgebungen und Mahnwachen fanden in über 180 Städten statt, von Warschau bis zu Kleinstädten wie Bedzin, Mragowo oder Wrzesnia. In Warschau versammelten sich nach Angaben der Veranstalter des »Komitees zur Verteidigung der Demokratie« 15.000 Demonstranten. Das ebenfalls mit den Protesten sympathisierende Portal oko.press sprach zurückhaltender von »einigen tausend« Protestierenden.

Ob das viele oder wenige sind, hängt davon ab, womit man die Beteiligung vom Mittwoch vergleicht: Sie war größer als bei einer ersten spontanen Protestwelle am letzten Wochenende, aber sie blieb deutlich unter den Teilnehmerzahlen, die ähnliche Angriffe der Regierungspartei auf die Unabhängigkeit der Gerichte noch im Sommer 2017 mobilisiert hatten. Was sich zeigt, ist, dass die PiS solche Kampagnen gegen die Justiz gern in der Ferien- oder Weihnachtszeit in Gang setzt.

»Anarchisierung« der Justiz

Anlass für die neuen Proteste ist ein Gesetzentwurf, den etwa 30 Parlamentsabgeordnete der Regierungspartei am 12. Dezember ins Parlament eingebracht haben. Er sieht vor, dass Richtern und ihren Berufsverbänden Stellungnahmen zu politischen Themen verboten werden, dass Richter unterer Instanzen nicht mehr unmittelbar auf die Bestimmungen der Verfassung oder des EU-Rechts zurückgreifen können, und dass es ihnen insbesondere untersagt ist, die Rechtmäßigkeit der Berufung ihrer Kollegen in Frage zu stellen. Bei Verstößen drohen den Richtern Sanktionen bis hin zur Entfernung aus dem Dienst. Die Autoren begründen die Notwendigkeit ihres Entwurfs damit, dass sie eine »Anarchisierung der Justiz« beenden wollen.

Völlig unrecht hat die PiS damit nicht. Aber sie ist für diesen Zustand einer tendenziellen Doppelherrschaft in der Justiz selbst verantwortlich. Angesichts der Tatsache, dass die PiS in ihrer Legislaturperiode von 2015 bis 2019 systematisch Bestimmungen der polnischen Verfassung verletzt und mit der Besetzung des Landesjustizrates, der Richter ernennt, den Einfluss der Exekutive auf die Justiz erheblich ausgeweitet hat, sind rechtsstaatlich denkende polnische Juristen dazu gezwungen gewesen, über die europäische Bande zu spielen und Bestimmungen des EU-Rechts gegen die von der PiS hergestellte Rechtslage in Polen geltend zu machen. Formal gesehen, können sie das, weil EU-Recht neben dem nationalen Recht der Mitgliedsstaaten auch unmittelbar gilt. Beispiele dafür gibt es auch in Deutschland immer wieder, etwa bei Klagen gegen Diskriminierung im Berufsleben, die sich auf die EU-Antidiskriminierungsrichtlinie berufen.

Der Konflikt eskalierte vor einigen Wochen, als sich der Oberste Gerichtshof in Warschau an den Europäischen Gerichtshof mit der Bitte wandte, zu klären, ob die neu eingeführte und mit PiS-treuen Richtern besetzte Disziplinarkammer am selben Gericht – also sozusagen die Kollegen vom nächsten Flur – ein Gericht im Sinne des EU-Rechts sei. Die Anfang Dezember ergangene Antwort aus Luxemburg: Nein, das sei sie nicht, weil sie von einem Gremium – eben jenem von der PiS dominierten Landesjustizrat – berufen worden sei, dem die erforderliche Unabhängigkeit fehle. Das würde in der Praxis bedeuten, dass polnische Gerichte an die Entscheidungen dieser Kammer nicht gebunden sind. Auf dieser Grundlage kann zudem jedes Urteil, das ein durch den Landesjustizrat ins Amt gebrachter Richter fällt, angefochten werden. In extensiver Auslegung bedeutet die Vermutung unkorrekter Berufung nämlich, dass die oder der Betreffende nicht der von der Verfassung vorgeschriebene »gesetzliche Richter« und damit eigentlich gar kein Richter ist.

EU-Kommission reagiert

An diesem Punkt meinte die Regierungspartei nun offenbar die Notbremse ziehen zu müssen. PiS-Fraktionschef Ryszard Terlecki verhehlte die letztlich politische Zielsetzung des Entwurfs überhaupt nicht: Es gelte, die »postkommunistische Kaste« der Richter zu »disziplinieren«, raunzte er letzte Woche eine Reporterin des Fernsehsenders TVN an. Auf deren Einwand, das Durchschnittsalter polnischer Richter betrage heute 40 Jahre, sie seien also 1989 Schulkinder gewesen, konterte er, das System von einst habe sich »repliziert«. Offenbar bis in die Reihen der PiS hinein: Sie hat vor kurzem ihren Abgeordneten der letzten Legislaturperiode, Stanislaw Piotrowicz, zum Verfassungsrichter ernannt. Der hatte in den achtziger Jahren tatsächlich als Staatsanwalt Oppositionelle angeklagt.

Kritik an dem Gesetzentwurf der PiS gab es nicht nur von der politischen Opposition, sondern auch aus der juristischen Fachwelt. Selbst der juristische Dienst des polnischen Parlaments schrieb in einer Stellungnahme am Mittwoch, der Entwurf berge, wenn er verabschiedet würde, das erhebliche Risiko, dass die polnische Justiz als nicht mehr unabhängig anzusehen wäre. Das hätte praktische Folgen: So könnten in Polen ausgestellte europäische Haftbefehle schon aus diesem formalen Grund angefochten und im Ausland nicht mehr anerkannt werden. Auch die EU-Kommission reagierte ungewöhnlich schnell: Sie kündigte an, den noch nicht verabschiedeten Entwurf auf seine Konformität mit Normen der Rechtsstaatlichkeit zu prüfen.

Die parlamentarische Behandlung des Entwurfs sollte am gestrigen Donnerstag beginnen. Allerdings: So bequem wie in der vorangegangenen Legislaturperiode wird die PiS ihr Projekt nicht durchbekommen. Denn im Senat, der das Ergebnis bestätigen muss, hat sie die Mehrheit verloren. Das kann die Verabschiedung verzögern. Und Leute vom zentristischen Flügel der Partei kündigten schon an, der Entwurf werde »sicher nicht eins zu eins« verabschiedet werden.