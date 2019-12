Kemalisten gegen ARD

gemeinfrei/commons.wikimedia.org/wiki/File:Turkish_soldiers_and_local_people_of_Dersim_region.jpg Türkische Soldaten und Bauern aus der Provinz Dersim (1938)

Eine Dokumentation des Ersten Deutschen Fernsehens (ARD) sorgt noch rund zwei Wochen nach ihrer Erstausstrahlung für wütende Reaktionen türkischer Nationalisten. Anhänger des Gründers der Türkischen Republik, Mustafa Kemal Atatürk, werfen dem Sender vor, in einem knapp sechsminütigen Beitrag der Kulturreihe »Titel, Thesen, Temperamente« am 1. Dezember Atatürk mit Hitler verglichen zu haben. Mehrfach kam es zu Demonstrationen vor dem ARD-Hauptstadtstudio in Berlin und dem Norddeutschen Rundfunk in Köln. So protestierten am Samstag in Berlin Anhänger des »Vereins zur Förderung der Ideen Atatürks« (ADD).

In der Sendung »Das vergessene Massaker – wie Kemal Atatürk Aleviten ermorden ließ« hatten Karaman Yavuz und Thorsten Mack die Massaker der türkischen Armee an schätzungsweise 50.000 alevitischen Kurden in der Bergprovinz Dersim in den Jahren 1937/38 thematisiert, die sich der von Ankara betriebenen Assimilierungspolitik an das Türkentum widersetzten.

Gegen die bäuerlichen Rebellen wurde auch Giftgas eingesetzt, das aus Nazideutschland geliefert wurde. So wird in der ARD-Sendung ein geheimes Dekret über die Bestellung von 20 Tonnen chemischer Kampfstoffe wie Senfgas und Chloracetophenon nebst einer automatischen Abfüllanlage in Deutschland vom 7. August 1937 dokumentiert. Dieses Papier aus dem türkischen Staatsarchiv, das die Unterschrift Atatürks trägt, wurde erstmals im Mai 2019 von der Website Dersim Gazetesi und einigen linken und kurdischen Zeitungen in der Türkei veröffentlicht. In Deutschland berichtete junge Welt darüber.

Der türkische TV-Kanal Haber Turk brachte in der vergangenen Woche eine Sondersendung zum angeblichen Hitler-Atatürk-Vergleich der ARD. Dabei hatte wohl keine der Diskutanten die TV-Dokumentation gesehen, in der an keiner Stelle eine solche Parallele gezogen wurde. Einhellig protestierten in Deutschland Anhänger der als größte Oppositionsfraktion im türkischen Parlament vertretenen Republikanischen Volkspartei (CHP) und der aus dem Spektrum der faschistischen »Grauen Wölfe« stammenden Guten Partei (IYI), der Regierungspartei AKP und des Atatürk-Vereins ADD.

Auch die Türkische Gemeinde in Deutschland (TGD) wandte sich gegen eine »unseriöse Berichterstattung«. Die ARD wolle den »Gründer der modernen Türkei Mustafa Kemal Atatürk mit der absurden These, ›er wollte einen Staat, einen Führer, eine Sprache und eine Religion: den sunnitischen Islam‹, verunglimpfen«, heißt es in einem Schreiben. Dabei werde mit der »unhaltbaren Behauptung, er ›arbeitete dafür auch mit dem Hitler-Regime zusammen‹ versucht, die faschistische Zielsetzung des NS-Regimes in Deutschland mit den humanistischen Gründungsidealen der Türkei in Verbindung zu bringen«.

In zahlreichen Mails an die Universität Duisburg-Essen fordern türkische Nationalisten den Rauswurf des am Institut für Turkistik lehrenden Politikwissenschaftlers Burak Copur, da dieser die Aussagen der ARD-Dokumentation mit einer wissenschaftlichen Stellungnahme gestützt hatte. Die Universitätsleitung hat sich allerdings hinter Copur gestellt.

»In welchem Zusammenhang und mit welcher Begründung auch immer, Atatürk mit Hitler in Verbindung zu bringen, ist unerhört«, schreibt der Gründungsvorsitzende der TGD und frühere PDS-Bundestagsabgeordnete Hakki Keskin in einer Erklärung. Der Politologe Keskin sollte es besser wissen.

Tatsächlich bot die Türkei zwar von den Nazis verfolgten deutschen Wissenschaftlern Zuflucht, um deren Fähigkeiten für den Aufbau des türkischen Staates zu nutzen. Doch die kemalistische Führung zeigte gleichzeitig Sympathie mit zentralen Elementen der faschistischen Ideologie. Das Deutsche Reich wurde zwischen 1933 und 1938 zum wichtigsten Partner beim Aufbau der türkischen Industrie. Auch die Flugzeuge vom Typ Heinkel He 111 J, die zum Abwurf von Gasbomben über Dersim eingesetzt wurden, kamen aus Deutschland. Umgekehrt erfolgten umfangreiche Rohstofflieferungen für die deutsche Rüstungsproduktion.

Und die offiziell neutrale Türkei hielt unter Atatürks Nachfolger Ismet Inönü dem Deutschen Reich mit Unterzeichnung eines Nichtangriffspaktes vier Tage vor dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion im Juni 1941 militärisch den Rücken frei. »Seit die Donau ins Schwarze Meer fließt, sind die Deutschen und die Türkei gezwungen, in einem sich ergänzenden Wirtschaftsraum zu leben. Die Welt muss der Realität entsprechend gesehen werden«, rechtfertigte Yunus Nadi, Chefredakteur der kemalistische Zeitung Cumhuriyet, 1941 diese Politik.