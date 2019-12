Der Sturz des Drachen

Candy Welz Angst vor Veränderung: Das Volk (Szenenfoto)

Ein wahrlich herausragendes Musiktheaterereignis in Thüringen. Zum Geburtstag Paul Dessaus, der heute vor 125 Jahren in Hamburg geboren wurde, erlebte jetzt seine Oper »Lanzelot« in Weimar ihre Premiere. Das Werk bescherte dem Ensemble des Deutschen Nationaltheaters – als Koproduktion mit dem Theater Erfurt – in einer Inszenierung von Peter Konwitschny und unter dem Dirigenten Dominik Beykirch einen großen Erfolg.

Fünfzig Jahre mussten verstreichen, bis das gewichtige, inhaltlich wie auch musikalisch so vielschichtige Opus nun aus dem Archivschlaf geweckt wurde. 1969 an der Berliner Staatsoper mit Herbert Kegel am Dirigenten- und Ruth Berghaus am Regiepult aus der Taufe gehoben, wurde die Oper danach nur noch in Dresden und München auf die Bretter gebracht.

Dass »Lanzelot« innerhalb der Reihe von Dessaus Opern »Die Verurteilung des Lukullus« und »Puntila« sowie »Einstein« und »Leonce und Lena« ein unverkennbar eigenständiges Profil besitzt, wurde in Konwitschnys Sichtweise deutlich. Das Werk gründet sich auf des russischen Dichters Jewgeni Schwarz (1896–1958) Märchenkomödie »Der Drache«, auf deren literarischer Basis der Dramatiker Heiner Müller und seine Mitautorin Ginka Tscholakowa das Opernlibretto schufen. Ein politisches Stück, das sich als vielschichtige Parabel auf ein totalitäres Staatswesen und eine ausbeuterische Gesellschaftsordnung sowie als Allegorie des Kampfes um Befreiung von jeglicher Unterdrückung darstellt. Von Schwarz in den 40er Jahren in der Sowjetunion verfasst, hatte das Stück nicht nur in der Stalin-Ära Aktualität, Zeitbezogenheit und Brisanz waren ihm auch in späteren Jahren eigen bis hin zur Gegenwart. Schwarz’ Märchenspiel, 1965 von Benno Besson am Deutschen Theater Berlin in einer legendären Inszenierung auf die deutsche Bühne gebracht und 580 Mal aufgeführt, erregte unversehens Dessaus Interesse: »Die Märchen von Jewgeni Schwarz scheinen mir schon deshalb zur Vertonung geeignet, weil sie mit ihren vielseitigen, phantasievollen und gesellschaftspolitischen Aussagen der Musik reichen Stoff geben.«

Von den Menschen bejubelt

Rigoros sind die Methoden, mit denen ein Drache als allmächtiger Unterdrücker seit Jahrhunderten seine Herrschaft über die Bewohner einer Stadt aufrechterhält. Von den Menschen wird er gleichwohl bejubelt, befreite er sie doch einst von einer grassierenden Cholera. Als Gegenleistung für diese Tat wird ihm von den Bürgern jährlich eine Jungfrau präsentiert. Elsa, als nächste Braut vom Drachen ausersehen, verweigert sich aber dem Untier und verliebt sich in Lanzelot, den wahren Helden, der angetreten ist, die Menschen von der Knechtschaft des Monsters zu befreien. Die jedoch haben sich unter des Drachen Regime eingerichtet und streben gar nicht nach Befreiung. Sie entledigen sich nur ihrer Krawatten mit dem Drachensignet. Hier hat Konwitschny das korrumpierbare, ja dümmliche Verhalten der Volksmenge angeprangert, das lediglich auf behäbigen Wohlstand und Konsum gerichtet ist. Menschen, die durch Überwachung und Konsumwahn manipuliert sind, Angst haben vor jeder Veränderung und einzig ihre Ruhe erstreben, werden da auf die Bühne gebracht. Allen voran der opportunistische Bürgermeister – als schmierig-widerlicher Charakter von der Regie gezeichnet und so dargestellt von Wolfgang Schwaninger. Ungeachtet des Verhaltens der Menschen nimmt Lanzelot den Kampf mit dem Drachen auf und besiegt ihn. Konwitschnys betont politisch-kritische Haltung zu den gesellschaftlichen Schieflagen der Gegenwart, auch sein dem Brennpunkt der Stücke zugewandter Inszenierungsstil kommen der Anlage des »Lanzelot« mit seinen 15 Bildern entgegen. Obgleich der Drache seine gesamte Streitmacht ins Feld führt, siegt Lanzelot auch dank der Unterstützung von Verbündeten.

Vehement ist der vom Komponisten gestaltete Kampf zwischen den Kontrahenten, wobei musikalische Strukturen gegeneinander geführt werden und Dessau auch sein »Lied der Thälmann-Kolonne« einbezieht. Dazu kontrastierend dann die ariose Szene des 14. Bildes – ein inniger Dialog zwischen Lanzelot und einem solistischen Cello, der den jahrhundertelangen Kampf gegen die Unterdrücker der Menschheit reflektiert. Überwältigend, mit welch lyrischer Eindringlichkeit der dem Erfurter Ensemble angehörige Bariton Máté Sólyom-Nagy, der Lanzelot der Aufführung, die in poetischer Verdichtung geformte Szene gestaltete. Während Lanzelot – obgleich siegreich und lediglich verwundet aus dem Kampf hervorgegangen – als tot angesehen wird, steigt sofort die zweite Reihe der Herrschenden mit dem Bürgermeister als Präsidenten zum Nachfolger des Drachens auf. Als Lanzelot dann doch zurückkehrt und Elsa heiratet, führt er letztendlich den Sturz der Herrschenden herbei.

Ein künstlerisch wie auch bühnentechnisch höchst aufwendiges Stück, das in Weimar mit enormem Engagement auf die Bühne gebracht wurde (Gestaltung der Bühne und Kostüme: Helmut Brade). 15 Bilder mit Umbauten auf offener Szene wechseln da zwischen dem Auftritt beachtlicher Menschenmassen und kammerspielartigen Partien. Zudem sind zwei Schlagwerkbatterien auf zwei Bühnenwagen auf der Spielfläche positioniert, demonstriert doch der Drache seine Macht mit brachialen Schlagzeugkaskaden.

Mit Umsicht und Verve

Rund 30 ambitionierte Solopartien mit z. T. immensen Stimmanforderungen und ein teils neunstimmiges Chorensemble (sich rekrutierend aus den Opernchören der Theater von Weimar und Erfurt) waren zu besetzen. Wie für die Partie des Lanzelot wurde auch für seinen Antipoden, den Drachen, ein hervorragender Sängerdarsteller, der Bass Oleksandr Pushniak, aufgeboten. Mit immensem vokalen wie auch darstellerischen Einfühlungsvermögen in der Rolle der Elsa vermochte Emily Hindrichs vollauf zu überzeugen, wobei sie die extrem hoch liegende Sopranpartie mit intensivem Leben erfüllte. Wesentlichen Anteil an der Aufführung hatte gleichermaßen die außerordentlich geforderte Staatskapelle Weimar. Mit Umsicht und Verve führte Dirigent Dominik Beykirch das Orchester durch die höchst anspruchsvolle Partitur, wobei er eine stimmige Korrespondenz zwischen Bühne und Graben erreichte. Zu hoffen ist, dass das Signal von Weimar auch auf andere Theater ausstrahlt.