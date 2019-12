Les Films de la Butte/arte Carole Roussopoulos mit einer Videokamera: »Nouvelle Vague & Feminismus«

Wie geht das?

Spurensicherung: Die Spezialisten der Bundespolizei

Was wir bereits wissen – durch einen DNA-Abgleich lassen sich Täter auch nach Jahrzehnten ermitteln. Was nicht so bekannt ist: Wer aus Nicht-EU-Staaten einreist, dessen Pass wird am Flughafen gescannt. Erst dann geht es weiter. Und wenn Dokumente suspekt sind, dann sind sie ein Fall für die Bundespolizei. Der Film begleitet Kriminaltechniker bei ihrer Arbeit, ihr großer Gegner ist die organisierte Kriminalität (OK). Und da haben sie nicht viel zu melden, weil OK oft auch politisch gewollte Kriminalität ist, von Geheimdiensten durchsetzt und sehr karrierefördernd für Staatsanwälte.

NDR, 18.15 Uhr

Das brandneue Testament

Das wird nett, gerade vor Weihnachten: Gott lebt in Brüssel und ist ein sadistischer Penner, der die Menschheit und seine Familie tyrannisiert. Seine Tochter Éa flieht aus dessen hermetisch abgeriegelter Wohnung durch die Trommel der Waschmaschine zu den Erdenbürgern. Sie möchte die Macht des Despoten brechen und eben ein brandneues Testament verfassen. Mit Catherine Deneuve. B/F/LUX 2015.

Arte, 20.15 Uhr

Der Juwelen-Coup

Nicht einmal zehn Minuten dauerte der Einbruch ins Grüne Gewölbe in Dresden. Wenige Axthiebe reichten und das Sicherheitsglas gab nach. Juwelen von unermesslichem Wert sind verschwunden und damit Schätze von kunsthistorischer Bedeutung. »Das war fast wie ›Mission Impossible‹«, sagt Dirk Syndram, Direktor des Grünen Gewölbes. »Sächsische Identität geraubt«, tönte es aus allen Ecken. Irgendwann werden die Klunker schon wieder auftauchen, zumindest in Einzelteilen.

MDR, 20.45 Uhr

Nouvelle Vague und ­Feminismus

Mit Frauen der Nouvelle Vague verbindet man Figuren wie Agnès Varda. Weniger bekannt sind die Schweizer Dokumentarfilmregisseurin Carole Roussopoulos und die französische Schauspielerin Delphine Seyrig. Beide Feministinnen, die sich in den 1970er Jahren kennenlernten und sich der Frauenrechtsbewegung Mouvement de libération des femmes (MLF) anschlossen. Der Dokumentarfilm wurde von Callisto McNulty realisiert, der Enkelin von Carole Roussopoulos. F 2017. Und wir gedenken auch der kürzlich verstorbenen Schauspielerin Anna Karina.

Arte, 23.45 Uhr