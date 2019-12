Rotlicht: Impeachment

Jose Luis Magana/Pool via REUTERS Die gesellschaftliche Linke sollte dem Impeachment mit einem Schulterzucken begegnen

In der vergangenen Woche hat sich der Justizausschuss des US-Repräsentantenhauses für die Einleitung eines Amtsenthebungsverfahrens (Impeachment) gegen Präsident Donald Trump ausgesprochen. »Endlich!« rufen die einen, »Hexenjagd!« die anderen. Und beide haben sie Unrecht.

Das Kapital hält sich einen Staat, weil es von sich aus nicht an sich halten kann. Sich selbst überlassen, würden die verschiedenen Kapitalbesitzer und -fraktionen sich an die Gurgel gehen, ihre Reproduktionsgrundlage gefährden und vermutlich die Masse der Habenichtse gegen sich aufbringen. Der Staat soll also die Interessen des Gesamtkapitals gegen seine Teile durchsetzen und das Einverständnis der Bevölkerung in die allgemeine Ordnung kapitalistischer Ausbeutung gewährleisten. Nun muss irgendwie dafür Sorge getragen werden, dass er seinerseits nicht über die Stränge schlägt und die Geschäftsgrundlagen ruiniert – dafür sorgt vor allem die Gewaltenteilung. Verwaltung, Gesetzgebung und Rechtsprechung greifen, in der Theorie, ineinander, ohne sich gegenseitig ins Handwerk zu pfuschen. Praktisch besteht nun aber das Problem, dass dann keine Instanz besteht, die genau das gewährleisten kann, weswegen in allen bürgerlichen Demokratien ziemlich komplexe Institutionen geschaffen wurden, die irgendwie beides bewerkstelligen sollen: die Gewährleistung der Autonomie der einzelnen Gewalten und die Sorge, dass diese sich nicht verselbstständigen.

Das Impeachment-Verfahren in den USA ist so eine Institution. Obwohl das Verfahren selbst kompliziert ist, ist seine Bestimmung einfach: Wenn der Präsident für seinen vorgesehenen Zweck nichts taugt, weil er entweder ein zu offensichtliches Scheusal ist (was die Zustimmung der Massen gefährdet) oder weil er seine Macht auf eine Art und Weise gebraucht, die der Staatsraison widerspricht (also die Geschäftsgrundlage gefährdet), soll es möglich sein, ihn loszuwerden. Die Legislative als Aufsichtsrat der Bourgeoisie sitzt dabei quasi zu Gericht über die Exekutive als Geschäftsführung. Weil aber ein relevanter Teil der Bevölkerung den Präsidenten immer als Scheusal wahrnimmt und sein Handeln notwendig die Geschäftsgrundlage einiger Kapitalisten gefährdet, legt der Prozess einer solchen Amtsenthebung hohe Hürden in den Weg (beide Kammern des Kongresses, die selten von derselben Partei dominiert werden, müssen dem Verfahren zustimmen, der Senat sogar mit Zweidrittelmehrheit). Bisher wurde dieses Verfahren überhaupt nur dreimal eingeleitet und kein einziges Mal endete es mit einer Amtsenthebung.

Es ist äußerst unwahrscheinlich, dass es dieses Mal anders ausgehen sollte. Dass sich dennoch ­Demokraten wie Republikaner mit einer solchen Verve in das Prozedere werfen, liegt an dem simplen Umstand, dass das Verfahren öffentlich ist und damit die Gelegenheit bietet, sich spektakulär in Szene zu setzen. Die Demokraten hoffen, dass sie als die Verteidiger von Recht und Anstand dastehen. Die Republikaner hoffen, sich als Vertreter des Volkswillens zu präsentieren, indem sie herausstellen, dass die Demokraten versuchen, einen gewählten Präsidenten zu beschädigen und so der politischen Auseinandersetzung ausweichen.

Die gesellschaftliche Linke weiß, dass beide Seiten in diesem Fall über sich selbst lügen, indem sie die Wahrheit über die anderen sagen, und sollte dem Verfahren deshalb mit einem Schulterzucken begegnen.