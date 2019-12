Jubel der Woche: Dessau, Steppat

jW Archiv Betonte den politischen Charakter der Musik: Paul Dessau (1894–1979)

Die Frage nach disharmonischen Elementen seiner Musik beantwortete Paul Dessau mit dem Hinweis auf Vorurteile. Was für den einen disharmonisch klänge, empfände der andere als Harmonie. Morgen vor 125 Jahren wurde er in einer jüdischen Musikerfamilie im Hamburg geboren. Die Schrecken des Ersten Weltkriegs schärften sein politisches Bewusstsein. Nach Stationen in Hamburg, Köln und Mainz kam er 1925 als Kapellmeister und Komponist nach Berlin, wo er für Bühne und Film arbeitete. Er komponierte für Micky-Maus-Filme der Stummfilmzeit, für frühe Tonfilme mit Richard Tauber.

Als Linker und Jude musste Dessau 1933 aus Deutschland fliehen. Er nahm am Spanienkrieg teil, wo er das heute noch oft gesungene Lied »Spaniens Himmel« komponierte. Nach der Flucht in die USA trat er der Kommunistischen Partei bei und befreundete sich mit Bertolt Brecht. Dessau schrieb in den folgenden Jahrzehnten die Bühnenmusiken zu »Mutter Courage und ihre Kinder«, »Herr Puntila und sein Knecht Matti« sowie »Die heilige Johanna der Schlachthöfe« – letztere in der DDR schon nach Brechts Tod. Dessau betonte immer den politischen Charakter der Musik. Es gebe zwölf Töne, die in Sozialismus und Kapitalismus verschieden eingesetzt würden. Sein »Requiem für Lumumba«, so Dessau, werde ein Faschist nie verstehen. Einem Sozialisten werde das Stück immer etwas zu sagen haben.

Wenn Ilse Steppat bei der Besetzung wichtiger Filmrollen anderen Kolleginnen vorgezogen wurde, hatte sie das oft ihrer ganz besonderen Ausstrahlung zu verdanken. Kurt Maetzig holte die Schauspielerin 1947 für ihren ersten Film zur Defa. Bei »Ehe im Schatten« dachte er zunächst an eine andere, aber als er die damals 30jährige Steppat sah, war er von ihrer Art sehr angetan und gab ihr die Rolle der jüdischen Frau eines gefeierten Schauspielers aus der Nazizeit. Vorbild war Joachim Gottschalk, dem die Steppat bei ihrem Engagement an der Berliner Volksbühne Ende der 30er Jahre noch selbst begegnet war. Bei der Defa spielte sie 1948/49 auch in »Die blauen Schwerter« und »Die Brücke«. Danach verfolgte sie ihre Laufbahn in der Bundesrepublik, spielte in Melodramen, Lustspielen und 1955/58 in dem von der Katholischen Kirche bekämpften FKK-Film »Das verbotene Paradies«. Ihre wohl eindringlichste Rolle spielte sie 1956 in dem Sozialdrama »Weil du arm bist, musst du früher sterben«. Da verkörperte sie eine krebskranke Frau, die sich aus Angst, die Arbeit zu verlieren, nicht behandeln lässt.

Nach Auftritten in Edgar-Wallace-Filmen erhoffte sie sich 1969 eine internationale Laufbahn mit dem James-Bond-Film »Im Geheimdienst Ihrer Majestät«. Die ursprünglich für die Rolle vorgesehene Griechin Irene Papas erschien zu sympathisch, so dass Steppat als mordende Schurkin besetzt wurde. Leider starb sie kurz nach der Premiere, am 21. Dezember 1969 an einem Herzinfarkt.