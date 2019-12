Nachschlag: Fidels Gespenst

REUTERS/Desmond Boylan Wie schön ist es doch auf Kuba – dank der Revolution blieb die Natur von den Verwüstungen des Kapitalismus verschont

Wie schön ist es doch auf Kuba. Gleich mehrere Dokumentationen auf Arte zeigten in den letzten Tagen die Naturwunder der Insel, von denen man erfährt, dass sie aufgrund von Jahrzehnten des Embargos und der Isolation erhalten geblieben seien. Da hatte der Kalte Krieg anscheinend auch seine guten Seiten. Aber haben Fauna und Flora wirklich nur deswegen überlebt, weil sich Washington nun einmal entschieden hat, Havanna wirtschaftlich in die Knie zu zwingen? Oder lag es vielleicht auch an der Politik in dem sozialistischen Land? Der galt dann noch mal die Doku »Kuba im globalen Spiel«, die sich in einer Mischung von Faszination und Abscheu an Fidel Castro abarbeitet, der einerseits als »große Gestalt des 20. Jahrhunderts« und Idol einer ganzen Generation porträtiert wird, andererseits als fieser Intrigant. Am Ende steht der schöne Satz, dass das »Gespenst der Kubanischen Revolution« auch nach dem Tod Castros nicht zu verschwinden bereit sei. Warum dies so ist, bleibt natürlich unbeantwortet. (jt)