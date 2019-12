Das genuin Sozialdemokratische

Daniel Naupold/dpa Gegen neoliberale Sachzwanglogik: Verdi-Streik von Awo-Beschäftigten in Recklinghausen (16.10.2012)

In den vergangenen Tagen war die Arbeiterwohlfahrt (Awo) verstärkt im Gerede. Es ging da um überhöhte Spitzengehälter, dienstliche Übernachtungen im Luxushotel, leistungsstarke Dienstwagen und die Gattin des SPD-Bürgermeisters von Frankfurt am Main. Alles sehr unerfreulich, wenn man bedenkt, dass die Feierlichkeiten der Organisation zu ihrem hundertjährigen Bestehen zeitgleich dem Höhepunkt zustrebte. Aber alles auch durchaus paradigmatisch.

Wenn die Awo am heutigen Freitag mit vollem Programm und viel Politprominenz ihr 100. Wiegenfest begeht, kann sie auf einen Niedergang zurückblicken, der dem ihrer großen Schwester SPD in nichts nachsteht. Lange schon schämt man sich der proletarischen Herkunft und vermeidet, wo es geht, den vollen Namen – die Abkürzung Awo entspricht viel eher dem Zeitgeist.

»Moderner Dienstleister«

Der Wohlfahrtsverband, der sich nach Maßgabe seiner Gründerin Marie Juchacz Sorgen und Nöten der Arbeiterklasse widmen sollte, versteht sich längst als »moderner Dienstleister« unter vielen. Juchacz, die 1919 als erste Frau in der Weimarer Nationalversammlung eine Rede hielt, bezog sich noch positiv auf die Novemberrevolution: »Wir sind es der Arbeiterschaft einfach schuldig, eine solche Politik zu verfolgen, wie wir es heute tun, weil wir es vor der Masse der Arbeiter, vor den Männern und Frauen und vor unseren Kindern nicht verantworten könnten, wenn wir (…) dazu beitragen würden, dass alles das, was die Arbeiterschaft in den ersten Novemberwochen sich errungen hat, die Freiheit des Staatsbürgers bis zur letzten Konsequenz wieder verscherzt würde und dass damit dem Fortschritt die Wege wieder verschlossen würden.« Für Juchacz ging es nach dem Ersten Weltkrieg um Solidarität mit Menschen in Not, die nicht als Almosenempfänger stigmatisiert werden sollten.

1933 wurde die Awo verboten, 1946 in Westdeutschland wiedergegründet. In der DDR wurde sie nicht gebraucht – hier fehlte es schlicht an Obdachlosen, Arbeitslosen und Verarmten. Heute sind die Werte der Awo verwässert. Toleranz und Demokratie heißt der kleinstmögliche gemeinsame Nenner. Ernst nimmt die Awo vom Bundesverband bis in die Ortsverbände hinein immerhin die Positionierung gegen rechts, zum Teil werden wirkungsvolle Aktionen gegen die AfD initiiert.

Zwar heißt es in den Leitsätzen der Awo nach wie vor: »Wir bestimmen – vor unserem geschichtlichen Hintergrund als Teil der Arbeiterbewegung – unser Handeln durch die Werte des freiheitlich-demokratischen Sozialismus.« In der gegenwärtigen Praxis wird der Begriff Sozialismus jedoch sorgfältig vermieden. Die meisten regionalen Awo-Verbände kümmern sich recht profillos darum, möglichst viele öffentliche Ausschreibungen für Gesundheitsdienstleistungen, Soziale Arbeit, Kindergärten, Behindertenwohnheime etc. zu gewinnen. Viel Geld nimmt die Awo – wie alle Big Player der Sozialwirtschaft – von denen, die Juchacz noch Großindustrielle nannte: milliardenschwere Unternehmen wie Bosch oder Bertelsmann, die über Stiftungen Einfluss auf Sozialpolitik nehmen. In diesem Sinne wird Wachstum um des Wachstums willen zelebriert, Ideale sind auf dem Sozialmarkt mit den starken christlichen Konkurrenten Caritas und Diakonie hinderlich.

Folglich ist der Mitgliederverband ziemlich uninteressant geworden für Menschen, die sich einbringen und etwas bewegen wollen. Die Zahl der Mitglieder liegt mit 330.000 nur noch ein Drittel über derjenigen der hauptamtlichen Mitarbeiter (220.000), denen eine Mitgliedschaft nahegelegt wird. Zudem muss man, was die Mitglieder anbelangt, von Überalterung sprechen. Ihr sozialpolitisches Potential könnte die Awo auch in dieser Hinsicht stärker entfalten, würde sie sich auf ihre Herkunft besinnen, statt sich an marktwirtschaftlichen Dogmen zu orientieren. Unwiederbringlich vorbei sind wohl die Zeiten, in denen Kommunisten in der Awo mitmischten, wie beispielsweise Herbert Mies, der nach seinem Rückzug aus der DKP-Spitze den Vorsitz der Awo Mannheim übernahm. Wer engagiert sich auch freiwillig in einem Unternehmen, das nicht mehr von wohlfahrtsstaatlich orientierten Pädagogen und Sozialarbeitern geleitet wird, wie das noch bis in die 70er der Fall war, sondern von Betriebswirten und Sozialmanagern? Diese gliedern immer mehr Bereiche der Organisation aus. Viele werden als GmbHs weitergeführt, tariflos – weil es die Sachzwänge erforderten.

Selbstgerechtes Leiden

Wo noch eine Tarifbindung besteht, liegen die Abschlüsse etwa zehn Prozent unter denen im öffentlichen Dienst. Die Sprache der Awo-»Arbeitgeber« in den zurückliegenden Tarifverhandlungen in NRW war vielsagend, was die Verinnerlichung neoliberaler Prämissen angeht: Verdi-Forderungen, hieß es, stammten »eher aus dem Zauberhut klassenkämpferischer Phantasien als aus der sozialpolitischen Wirklichkeit«.

Das genuin Sozialdemokratische an der Awo ist ihr selbstgerechtes Leiden, wenn sie von arbeitsmarktpolitischen Schweinereien nur unter Protest profitiert. Als im Jahr 2003 Ein-Euro-Jobs eingeführt wurden, begrüßte der Verband das ebenso betroffen wie in jüngerer Zeit den Siegeszug der Leiharbeit. Die soll es bei der Awo nicht geben, außer sie ist notwendig, lautet das Credo der alternativlosen Sachzwangpolitik.

Der Einsatz von Billiglöhnern über Maßnahmen des Jobcenters ist für die klammen Awo-Verbände, die auf Bezirks-, Kreis- oder Ortsebene finanziell unabhängig sind, häufig die zentrale Säule ihrer Angebote. Das ist juristisch unangreifbar, eines Verbands, der sozial agieren will, jedoch unwürdig. An der Basis bei den Beschäftigten interessiert Verbandspolitik in der Regel wenig. Ob die Stimmung hier gut oder schlecht ist, hängt eher von Zwischenmenschlichem ab, wenn nicht von Problemen, die durch einen stärkeren Organisationsgrad Verdis behoben werden könnten.