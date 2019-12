Was kostet ein Leben?

Fabrizio Bensch/REUTERS »Wirklich gelebt hat die Revolte niemand« (Investorenbeschimpfung in Berlin)

Man muss die Protagonisten eines Romans nicht unbedingt mögen, man sollte sie nur verstehen können – was allerdings schwierig ist, wenn man sie nicht mag. Beides ist zu Beginn von Deniz Utlus Roman »Gegen Morgen« eher schwer: Ein junger Ökonom und Versicherungsangestellter befindet sich auf einem Inlandsflug von Berlin nach Frankfurt (sic!!!), dabei gerät die Maschine in Turbulenzen, sie wird zum Stopp in Hannover gezwungen. In anschließenden Träumen sieht Kara, der Erzähler und Hauptprotagonist, seinen alten, seit längerer Zeit spurlos verschwundenen, Freund Ramón brennend im Cockpit stehen – »die Flammen züngeln aus seiner Daunenjacke, seine Augen lachen.« Dieser Angsttraum ist der Ausgangspunkt alles weiteren. Denn der erfolgreiche Mittdreißiger Kara geht auf die Suche nach dem Verschwundenen.

Während der Studienjahre in Berlin hatte er mit seinem Jugendfreund Vince in einer WG zusammengelebt, in der sich auch Ramón sporadisch mit leichtem Gepäck aufgehalten hatte. Schnell wird klar, dass der unstete Dritte im Bunde den Gegenentwurf zu den jungen, hippen, ehrgeizigen und erfolgsorientierten beiden anderen darstellt. Mag bisweilen auch von der Revolution, der Anarchie oder Marx schwadroniert worden sein, wirklich gelebt hat die Revolte niemand. Bis auf Ramón eben, der Verweigerer und Stadtstreuner, der die Fakultäten rauf und runter studierte, einzig den eigenen Lektüre- und Erkenntnisinteressen folgend. »Alles, was Ramón gehört, scheint er an seinem Körper zu tragen, er kann jederzeit aufstehen und gehen.« Was er dann auch tut: »Ramón, der Psychopharmaka stiehlt, der für fünf Euro den Abwasch macht, Ramón, den wir nie eingeladen hatten, der aber trotzdem immer kam, der einfach aufkreuzte, und der dann nicht mehr kam.«

Utlus Romankonstruktion will es, dass wie bei einem Palimpsest durch die Geschichte der Suche nach Ramón eine zweite Geschichte scheint. Denn der Versicherungsangestellte Kara soll eine Studie über die Kosten eines Lebens erstellen und scheint sich dabei in den Fängen der Grenznutzentheorie zu verlieren, um schließlich die Theorie existentiell auszuleuchten. So geht es Utlus Roman nicht zuletzt darum, von den Problemen einer überaus erfolgreichen jüngeren Akademiker-Generation – der »Thirtysomethings« – zu erzählen, die zu ökonomischem Erfolg, zu beruflicher Anerkennung und zu Einfluss gekommen sind, auf dem Weg dorthin jedoch alte Ideale verloren, alternative Lebensmöglichkeiten aufgegeben oder vergessen haben. Am Ende ist es gewiss kein Scherbenhaufen, auf den Vince wie Kara blicken, doch melancholisch wirkt’s schon, wenn letzterer bemerkt: »Es sind nur noch vierunddreißig Jahre bis zur Rente, bald sind die Haare grau, der Bart ist weiß, ab und zu, nicht oft, wird es Besuch geben, und dann ist alles irgendwann vorbei.« Mögen muss man sie nicht, diese Protagonisten, aber vielleicht hat man ihre Nöte und Daseinsängste am Ende doch ein wenig besser verstanden.