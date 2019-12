»Diese Erfahrung wird sie noch jahrelang begleiten«

Sven Braun/dpa Der Überlieferung nach ist Justitia blind – nur wird dies zum Problem, wenn gesellschaftliche Realitäten wie Rassismus übersehen werden

Am 29. März griff eine weiße deutsche Frau in Berlin Ihren Mandanten und seine zwei Begleiter unter rassistischen Beschimpfungen mit einem Messer an. Was genau ist an diesem Tag passiert?

Mein Mandant war aus Rumänien angereist, um seine Familie zu besuchen. Gemeinsam mit seiner Schwägerin und ihrem schwerkranken Mann fuhr er morgens mit der U-Bahn, als plötzlich eine ihnen völlig unbekannte Frau auf sie zukam und sie als »Scheiß Zigeuner« beschimpfte. Auf einmal zog sie ein Messer und griff zunächst die Schwägerin und dann ihren Ehemann an. Als mein Mandant dazwischengehen wollte, stach sie auch auf ihn ein.

Mein Mandant trug Verletzungen am Oberkörper davon. Die Stiche hatten nur knapp die Lunge und andere lebenswichtige Organe verfehlt. Seine Schwägerin erlitt Messerstiche am Oberschenkel und Halsbereich. Die drei können sich bis heute nicht erklären, was genau diese Frau in dem Moment dazu gebracht hatte. Sicher ist aber, dass sie ausgesucht wurden, weil sie Roma sind. Nur kurze Zeit zuvor hatte die Angeklagte eine andere Person, die am U-Bahnhof um Geld bat, mit ähnlichen rassistischen Ausdrücken beleidigt und bespuckt.

Wie haben Sie den seit September laufenden Prozess, der mittlerweile mit einer Verurteilung der Frau beendet wurde, wahrgenommen?

Es war für uns alle nicht leicht und für die Verletzten und ihre Angehörigen sehr belastend. Unsere Mandanten wurden zwar als einzelne angegriffen, waren aber als Repräsentanten einer ganz bestimmten Gruppe gemeint. Uns war es deshalb besonders wichtig, übergeordnete Komponenten wie strukturellen Rassismus und die gesellschaftlichen Machtverhältnisse im Verfahren zu thematisieren. Auch wenn das Gericht sich unserem Anliegen gegenüber grundsätzlich offen zeigte, wurde doch versucht, das Wort »Rassismus« soweit es ging zu vermeiden. Wir als Nebenklage mussten hier immer wieder intervenieren.

Konnten Sie durchsetzen, dass der Rassismus benannt wurde?

Im Ergebnis wurde die rassistische Tatmotivation bejaht, wenn auch nicht beim Namen genannt. Die Angeklagte wurde zumindest wegen versuchten Mordes aus niedrigen Beweggründen an meinem Mandanten verurteilt. Man muss allerdings wissen, dass hier keine ganz typische Konstellation vorlag: Die Verletzten waren anwaltlich vertreten, es gab eine große Unterstützergruppe, die Beweislage war aufgrund der Videoaufzeichnungen relativ klar und mehrere weiße, deutsche Zeugen hatten die Tat beobachtet. Viele andere Betroffene bleiben in ähnlichen Situationen alleine – solche Verfahren können dann schnell anders ausgehen.

Am 4. November wurde die Täterin zu 4 Jahren und 9 Monaten Haft verurteilt. Wie bewerten Sie das?

Das Urteil ist ambivalent. Das Gericht hat einerseits eine höhere Strafe ausgesprochen, als von der Staatsanwaltschaft gefordert. Im Gegensatz zur Staatsanwaltschaft nahm das Gericht jedoch nur bei meinem Mandanten versuchten Mord an und ist bei seiner Schwägerin lediglich von gefährlicher Körperverletzung ausgegangen. Somit wurde eine höhere Strafe für geringere Tatvorwürfe ausgesprochen. Bei der Urteilsverkündung wurde nicht von Rassismus gesprochen, sondern die Formulierung »herkunftsbezogene Beleidigungen« gewählt. Im Ergebnis war es für unsere Mandanten, ihre Angehörigen und Unterstützer deshalb unbefriedigend. Es ging uns nicht um eine hohe Freiheitsstrafe, sondern um die Anerkennung der Tat als einer rassistisch und antiziganistisch motivierten, und darum, dagegen ein klares Zeichen zu setzen.

Wie geht es jetzt weiter?

Wir warten auf die schriftliche Begründung des mittlerweile rechtskräftigen Urteils. Während die Sache im Hinblick auf das Strafverfahren abgeschlossen ist, gilt das für die Geschädigten nur bedingt: Diese Erfahrung wird sie noch jahrelang begleiten.