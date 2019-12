Die vielen Tricks des Andi S.

Christian-Ditsch.de Hält sein Ministerium in Anbetracht der höheren Investitionen in Bahn, Radverkehr und den Breitbandausbau für erfolgreich – Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU)

Ein halbes Jahr nachdem der Europäische Gerichtshof (EuGH) die Pkw-Maut als rechtswidrig erklärt hatte, startete am Donnerstag ein Untersuchungsausschuss des Bundestags zum Vorgehen von Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) bei der Vergabe des Projektes. Die Opposition wirft dem CSU-Politiker vor, millionenschwere Risiken zu Lasten der Steuerzahler eingegangen zu sein. Auch der Bundesrechnungshof hielt dem Ministerium vor, beim inzwischen gekündigten Betreibervertrag für die Mauterhebung gegen Vergabe- und Haushaltsrecht verstoßen zu haben. Der Minister weist die Vorwürfe und Rücktrittsforderungen zurück. Es gehe längst nicht mehr um die Sache, sondern um den Kopf, sagte er am Mittwoch in Berlin. Gemeint ist natürlich sein Kopf. Die Forderungen »prasselten« aber nicht an ihm ab.

Und doch scheint es so, als ob Kritik Scheuer nicht allzuviel ausmachen würde. Nicht von ungefähr kommt die Feststellung, dass andere Minister in der Vergangenheit für weitaus weniger »gegangen« sind. Berichten der Berliner Zeitung zufolge ließ der Minister den Druck an den eigenen Mitarbeitern aus. Vor dem Personal des Verkehrsministeriums erklärte der CSU-Politiker, wer Kritik äußern wolle, der solle sich bitteschön an ihn wenden. Was als Signal gewertet werden kann, dass der Minister bereit sei zu kämpfen, könnte auch als indirekte Anregung an die Mitarbeiter des Ministeriums verstanden werden, angesichts des Untersuchungsauschusses, vor dem dem sie unter Wahrheitspflicht befragt werden, diskret zu sein.

Doch auch wenn Scheuer mit diesen Taktiken versucht, »in die Offensive« zu gehen, kann er nicht bestreiten, die Verträge zur Erhebung und Kontrolle der Maut mit den Betreibern Kapsch und CTS Eventim schon 2018 geschlossen zu haben – bevor endgültige Rechtssicherheit bestand. Das Risiko für die Betreiber wurde in einer Schadensersatzklausel beziffert. Diese ermöglicht es nun dem Pkw-Maut-Konsortium, den vollen unternehmerischen Gewinn über die gesamte Laufzeit von 12 Jahren einzufordern. Scheuer musste den Vertrag nach dem EuGH Urteil wieder aufkündigen. Jetzt stehen dem Staat Schadenersatzforderungen der Unternehmen bis zu 500 Millionen Euro bevor.

Ein wichtige Rolle bei der Unterzeichnung der Verträge spielte nach Recherchen von Berliner Zeitung und der ZDF-Sendung »Frontal 21« der mittlerweile staatliche Lkw-Maut-Betreiber Toll Collect. Scheuer hatte, in einem für einen Unionspolitiker höchst merkwürdigen Schritt, die Privatisierung von Toll Collect abgeblasen, trotz der fragwürdigen Berechnung des Beratungsunternehmen KPMG, dass eine Privatisierung einen Vorteil von sechs Prozent haben würde.

Als im Sommer 2018 die Bewerber aus dem Vergabeverfahren für die Pkw-Maut ausstiegen und nur das Konsortium aus Kapsch AG und CTS Eventim übrig blieb, geschah etwas Außergewöhnliches. Kapsch und Eventim forderten drei Milliarden Euro in ihrem finalen Angebot, Scheuer hatte vom Bundestag aber nur zwei Milliarden bekommen. Um den Preis des Projekts um ein Drittel zu drücken, versprach man dem Pkw-Maut-Konsortium, die bestehende Infrastruktur der Lkw-Maut von Toll Collect mitnutzen zu dürfen. Deswegen brauchte man Toll Collect unter staatlicher Führung. Anstelle der sechs Prozent Preisvorteil, hatte sich plötzlich »eine rechnerische Vorteilhaftigkeit einer Eigenrealisierung gegenüber einer Fremdrealisierung von 7,0 Prozent ergeben«. Toll Collect wurde verstaatlicht und künftig von Scheuers ehemaligen Staatssekretär Gerhard Schulz verwaltet.

Für Linkspartei, die Grünen und FDP, die den Untersuchungsauschuss eingeleitet haben, ist dies ein weiteres Indiz dafür, dass die Verantwortung für das Mautdebakel eindeutig beim Verkehrsminister liege. »Scheuer hat die Entscheidung gefällt, die Verträge so frühzeitig abzuschließen«, sagte der verkehrspolitische Sprecher der Bundestagsfraktion Die Linke, Jörg Cezanne, am Dienstag in Berlin. Er habe auch die Entscheidung getroffen, in einem intransparenten Verfahren mit den Mautbetreibern nochmals über die bereits abgegebenen Angebote nachzuverhandeln, was der Rechnungshof völlig berechtigt als Bruch gegen Vergaberecht und Haushaltsrecht bezeichnete, so Cezanne.

Die Frage, die der Untersuchungsauschuss dennoch beantworten muss, ist, wieso Scheuer eine Schadensersatzklausel einbauen ließ, um den Vertrag durchzusetzen, obwohl es noch keine Rechtssicherheit gab. Bereits 2012 schlug der CDU-Politiker Wilhelm »Willi« Zylajew in einem Brief an den damaligen Verkehrsminister Peter Ramsauer (CSU) die Einführung einer Ausländermaut vor. Ramsauer ließ laut Berliner Zeitung den Antrag von seinem Staatsekretär überprüfen. Dieser antwortete Zylajew, dass eine Ausländermaut derzeit nicht mit europäischem Recht vereinbar sei. Der Name des Staatsekretärs: Andreas Scheuer.