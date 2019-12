Hymne im Vakuum

NASA/JPL-Caltech/Kevin M. Gill Noch ein blauer Planet: Der Neptun, gesehen von der Sonde »Voyager 2« aus (August 1989)

Ausgerechnet die Bundeswehr. Gerade die Streitkräfte der De-facto-Hegemonialmacht Europas, in deren Aufrüstung zwecks verlässlicherem Totschießen und effektiverem Arme-Länder-Bedrohen der verantwortliche Staat neuerdings sehr viel mehr Geld steckt und von denen beinahe im Wochenrhythmus verwundert vermeldet wird, dass sich in ihren Reihen eine erkleckliche Zahl von Nazis tummelt, ausgerechnet diese Armee also ist jenseits der hässlichen Jetztzeit, nämlich in der fantastischen Erzählung, Teil eines kühnen Raumfahrtprogramms mit dem Reiseziel Neptun. Angeführt von einer Kommunistin.

Science-Fiction-Lenin

Zugegeben, Bundeswehrkosmonauten bleiben in Dietmar Daths neuestem Sternenfahrerroman mit dem schönen Titel »Neptunation«, von einer Figur abgesehen, eine Fußnote, eine witzige, lustvoll provokante allerdings. Dennoch, die beiden Raumschiffe, die da die Reise an den Rand des Sonnensystems wagen sollen, sind die Hervorbringung eines streng geheimen deutsch-chinesischen Joint-Ventures. Inspiriert, angeleitet und zusammengehalten wird das Unternehmen von einer regelmäßig wiederkehrenden Figur im Dath-Universum. Cordula Späth, rätselhaft, hyperintelligent, niemals alternd, ist »der verkörperte Geist des Ganzen«, ein weiblicher Science-Fiction-Lenin im blauen Mao-Kostüm. Ihr wirft ein alter russischer Genosse Jahre vor dem Start des Himmelfahrtskommandos vor, sie nutze die Schwäche der Leute für ihre Zwecke aus. »Du bist eine Schurkenfigur von Shakespeare. Du gehörst zu den Iagos dieser Welt.« Sie antwortet: »Die Wahrheit ist, wir haben nie die Wahl der Waffen. Wir wollen alles ändern. Der Feind will alles so lassen.« Und so folgt der womöglich irritierende Umstand, dass auch der imperialistische deutsche Staat bzw. seine Armee mit an Bord sind, getreu der Brechtschen Maßgabe: »Umarme den Schlächter, aber ändere die Welt: sie braucht es!«

Die Mission zum 4,5 Milliarden Kilometer von der Erde entfernten Neptun reist einer vorangegangenen Expedition hinterher. 1989, kurz vor Toresschluss, hatten übriggebliebene Kommunisten, Wissenschaftler und Militärs der Sowjetunion und der DDR, die ihre Sache nicht verloren geben wollten, die letzten Kräfte und Mittel mobilisiert und Getreue auf Schiffen ins All entsandt, als auf dem »lahmen Drecksplaneten« alles den Bach runterging. Das Experiment verlief nicht wie geplant. Ein Teil der Crew entschied, sich auf dem Asteroidengürtel niederzulassen, eine neue Zivilisation zu gründen, der andere flog weiter Richtung Neptun. Von der Umlaufbahn des äußersten Planeten erreicht die Erde eine kryptische Botschaft. »Deutsche Kommunisten kapern ein Sternenschiff und schicken amerikanische Rockmusik nach Hause. Warum? Wieso? Wir wissen es nicht«, verrät Cordula Späth den ungläubigen künftigen Raumfahrern, die hinterherfliegen sollen. Zur Kerntruppe gehören ein russischer und ein chinesischer Raketenfachmann, ein amerikanisches Physikerpärchen, ein amerikanisch-deutscher Sprachwissenschaftler, der Kommandospezialkräftebundeswehrmann und eine ungestüme Abiturientin.

Auch diese Reise verläuft nicht nach Plan. Ein nervös-überspannter, bionisch augmentierter, vieläugiger Weltraum-Trotzki wähnt die technologisch hoch überlegene Gesellschaft des Asteroidengürtels in Gefahr und greift an. Seine Widersacher innerhalb der Kolonie verhindern das Schlimmste, leisten der gerupften Besatzung Hilfe. Die folgenden Monate des Zusammenlebens auf den Planetoiden scheinen die Politik suspendiert zu haben. Keine gegensätzlichen Interessen, keine Fraktionen im Hader. Doch dann bricht das schöne Bild von der Überwindung des Politischen zusammen, weil eines der ältesten Motive der Politik zur Tat wird: Rache. Infolge dieser Störung gerät die ungewisse Weiterreise zum blauen Gasriesen gleichsam zur Flucht.

Rechnen = Neues schaffen

Politik tritt in diesem Roman nie rein auf, so als würden sterile Positionen und Kontrapositionen miteinander ringen. Das Politische ist hier nicht bloß auch privat, sondern ebenfalls – in der Sprache der im Subtext allgegenwärtigen Mathematik gesprochen – ein Isomorphismus der Naturwissenschaft oder umgekehrt die Naturwissenschaft eine Abbildung der Politik. An einer Stelle des Romans ist zu lesen, die Algorithmische Komplexitätstheorie des sowjetischen Mathematikers Kolmogorow – als Maß für das kürzeste Computerprogramm – sei »ein Ideal, wie die klassenlose Gesellschaft«. Rechnen heißt Neues schaffen. An anderer Stelle streiten der russische und der chinesische Raketeningenieur um die ewige Gültigkeit von Naturgesetzen. Man kann dabei leicht an Gesetzmäßigkeiten von Gesellschaften denken und an deren notwendige Veränderung. »So, wie es ist, bleibt es nicht.« Die ungestüme Abiturientin, die den Streit der beiden Männer zufällig belauscht, kommentiert bass erstaunt: »Naturgesetze, Alter!«

Kühn gegen Kleinmut

Zukunftsentwürfe sind oftmals nur noch solche postapokalyptischer Landschaften, verrohter Gesellschaften und totalitärer Superstaaten, kleinmütig defätistische Widerspiegelungen und Projektionen gegenwärtiger Weltverhältnisse, deren Hauptnachrichten Ressourcenschwund und Klimakatastrophe, Bandenkrieg und Amoklauf, Überwachungs- und Kontrollwahn heißen. Zukunft wird nur noch als ungemütliche gedacht, weil die Gegenwart ungemütlich ist. Selten traut sich dagegen ein Autor, Welten zu entwerfen, in denen die bornierte Vorstellungskraft der Zeitgenossen angesichts der Miserabilität ihrer Umgebung mal eben locker transzendiert wird. Man wird das, was Dath in seinem Roman ersinnt, errechnet und entwirft, sonst nirgendwo in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur lesen können.

Am Ende wird in der Neptunation gekämpft. Wieder mal geht es gegen die Imperialisten. Doch hier, sehr weit weg, sind Raum und Zeit längst aus den Fugen geraten.