Aufarbeitung bleibt aus

Sebastian Gollnow/dpa Bleibt mir weg mit dem Zeug: Winfried Kretschmann am Mittwoch im baden-württembergischen Landtag

Eine Entschuldigung? Kommt für Winfried Kretschmann (Grüne) nicht in Frage. Eine versöhnende Geste? Auch nicht. Der Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg macht noch immer keine Anstalten, auf die Menschen zuzugehen, die zu Zeiten des sogenannten Radikalenerlasses in den 1970er Jahren von Berufsverboten betroffen waren. Dieser am 28. Januar 1972 von der Ministerpräsidentenkonferenz beschlossene Erlass hatte zum faktischen Berufsverbot für Tausende Bewerber und Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes geführt. Insgesamt überprüfte das Bundesamt für Verfassungsschutz damals etwa 3,5 Millionen Menschen auf ihre »Zuverlässigkeit«. Personen mit »falscher« Gesinnung wurden entlassen oder nicht eingestellt, darunter Sozialarbeiter, Briefträger, Lokführer – und Lehrer, so wie Kretschmann selbst.

In Stuttgart hat die Initiative »40 Jahre Radikalenerlass« am Dienstag nachmittag auf dem Schlossplatz einmal mehr die Untätigkeit der Landesregierung angeprangert. Verdi-Bezirksleiter Martin Gross forderte eine Entschuldigung für das begangene Unrecht, die vollständige Rehabilitierung der Betroffenen sowie eine angemessene finanzielle Entschädigung für jene, die wegen der Berufsverbote heute von Altersarmut betroffen sind. Wenigstens vom grünen Teil der Landesregierung müsse man Solidarität erwarten – von jenem Teil nämlich, der wisse, wie es damals war. »Es ist für die Betroffenen unerträglich, noch länger warten zu müssen«, so Gross. Auch die GEW-Landesvorsitzende Doro Moritz nahm an der Kundgebung teil.

Die einzige entgegenkommende Amtshandlung Kretschmanns liegt bereits sieben Jahre zurück: Damals hatte er offiziell Verständnis für das Anliegen ausgedrückt und eine Aufarbeitung in Aussicht gestellt, die freilich bis heute nicht zustande gekommen ist, von einer Entschuldigung ganz zu schweigen. Im vergangenen Jahr hatte Staatsministerin Theresa Schopper eine Lösung im niedersächsischen Sinn zugesagt, ohne dass seither etwas geschehen wäre. Die dortige Landesregierung hatte 2016 eine Resolution gegen Berufsverbote beschlossen und die Geschehnisse rund um den Radikalenerlass wissenschaftlich aufarbeiten lassen. Andere Bundesländer haben in den vergangenen Jahren immerhin ihr »Bedauern« über die damalige Praxis zum Ausdruck gebracht.

Viele Betroffene stehen Kretschmanns provozierender Untätigkeit auch deshalb empört und ratlos gegenüber, weil der einstige Maoist selbst einem Berufsverbot nur haarscharf entgangen war. Zweifel an seiner Verfassungstreue hatte das zuständige Oberschulamt unter anderem wegen zweier Kandidaturen für den Studentenkonvent gehegt, wie aus Akten des Landesarchivs Baden-Württemberg hervorgeht: 1972 hatte er für die »Kommunistische Studentengruppe/Marxisten-Leninisten«, 1973 für die Plattform »Sozialistisches Zentrum«/»Kommunistische Hochschulgruppe« kandidiert. Die solidarische Unterstützung von Kommilitonen an Kretschmanns Universität in Hohenheim hatte damals maßgeblich dazu beigetragen, dass er schließlich doch zum Referendariat zugelassen wurde. Kretschmann hat seine damaligen politischen Positionen vor Jahren als »fundamentalen Irrtum« bezeichnet. Bei seiner politischen Kehrtwende hat der Studienrat a. D. allerdings auch jegliche Solidarität mit einstigen politischen Weggefährten über Bord geworfen.