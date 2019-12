Razzia wegen Twitter

Boris Roessler/dpa Solidaritätsaktion am 18. Oktober 2019 in Frankfurt am Main

Wegen eines über den Kurznachrichtendienst Twitter geteilten Fotos wurde am Mittwoch um sechs Uhr morgens die Wohnung der Aktivistin der Kurdistan-Solidarität, Anja Flach, in Hamburg durchsucht. Dabei wurden ein Laptop und Mobiltelefon beschlagnahmt. Die Ethnologin, die Mitte der 90er Jahre zwei Jahre bei den Frauenguerillaeinheiten der Arbeiterpartei Kurdistans PKK verbracht hat, ist Verfasserin mehrerer Bücher zur kurdischen Frauenbewegung und Mitverfasserin des Standardwerkes »Revolution in Rojava«. Sie arbeitet für die kurdische Nachrichtenagentur Firat (ANF) und schreibt auch für junge Welt.

Laut dem bereits seit mehr als zwei Monaten vorliegenden Durchsuchungsbeschluss wirft ihr die Generalstaatsanwaltschaft Hamburg vor, gegen das PKK-Verbot verstoßen zu haben. Konkret geht es um das Verbreiten von Bildern des im Sommer letzten Jahres im Osten der Türkei bei einem Luftangriff gefallenen 22jährigen Internationalisten Jakob R. aus Hamburg, der sich mit dem Kampfnamen Siyar Gabar der Guerilla angeschlossen hatte. Flach hatte im Juli 2019 über ihre Facebook- und Twitter-Accounts Aufnahmen einer symbolischen Umbenennung des im Hamburger Stadtteil St. Pauli gelegenen Hein-Köllisch-Platz in Jakob/Siyar-Platz geteilt. Zu sehen war ein Bild von R., das auf einem Stein platziert worden war. Nach Ansicht der Ermittlungsbehörden handelt es sich bei einer im Hintergrund des Bildes zu erkennenden Fahne um ein PKK-Symbol.

Bereits am Montag hatte die Polizei einen kurdischen Kulturverein in Osnabrück und die Wohnung eines Vorstandsmitgliedes in Münster durchsucht und dabei Computer, Mobiltelefone und Bücher beschlagnahmt. In dem Verein hatte zuvor eine Solidaritätsveranstaltung mit der von der türkischen Armee angegriffenen Autonomieregion im Norden Syriens stattgefunden. »Das Vorgehen der deutschen Ermittlungsbehörden muss in den Augen der türkischen Regierung nachgerade als Ermutigung wirken, ihren repressiven Kurs gegen Kurden im eigenen Land wie auch in Syrien fortzusetzen«, sagte die innenpolitische Sprecherin der Linksfraktion Ulla Jelpke. Sie fordert ein Ende dieser »Schützenhilfe für das Erdogan-Regime«.