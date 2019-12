Nachschlag: Kein Frieden

Anders Wiklund/TT via AP/dpa »Methode der eigenen Anschauung«: Peter Handke

Kurz wähnt man, René Aguigah würde etwas merken. Literaturnobelpreisträger Peter Handke sei »kein Autor von Märchen, (…) sondern von politisierenden literarischen Reportagen«, meint der Literaturredakteur von Deutschlandfunk Kultur. In der »Methode der eigenen Anschauung« sei er dem »so verachteten Journalismus« näher, als es den Anschein habe. Komm, denkt man sich, du hast es doch fast: Handkes Medienverachtung ist die eines Enttäuschten, seine Schriften zu den Jugoslawienkriegen eine Reaktion auf die Kapitulation des Journalismus vor der Propaganda. Aber nichts da. Zwischen dem Schriftsteller und »Teilen der Öffentlichkeit, die der Ansicht sind, dass auch ›Literatur‹ genannte Texte und deren Autoren eine Verantwortung in dieser Welt haben«, sei »Friede schwer vorstellbar«. Was soll man da noch sagen? Wenn jemand die Augen so fest verschlossen hält und das auch noch »Verantwortung« nennt? Handke ist bislang noch höflich geblieben. (pm)