Rotlicht: Russlands Schwarzmeerflotte

Yannis Behrakis/REUTERS Russlands unerklärte Mittelmeerflotte im Schwarzen Meer (Kriegsschiff vor Sewastopol)

Am Anfang der russischen Schwarzmeerflotte stand eine Niederlage zu Land. Als die Streitkräfte des Zaren Peter I. im späten 17. Jahrhundert die damalige türkische Festung Asow an der Donmündung angriffen, wurden sie von der Flotte des Osmanischen Reiches zurückgeschlagen und mussten die Belagerung aufgeben. Doch die Eroberung der Schwarzmeerküste war ein strategisches Ziel des Zaren, der Russland zur Seemacht ausbauen wollte. So wurden weit nördlich der Schwarzmeerküste in Werften bei Woronesch die ersten hölzernen Schiffe für den Einsatz im Schwarzen Meer gebaut und über Flüsse nach Süden geschafft. Sie trugen 1696 dazu bei, dass der zweite Angriff auf Asow für Russland ein Erfolg wurde und das Land sich militärisch an der Nordgrenze des Schwarzen Meeres festsetzen konnte.

Doch als eigentliches Geburtsdatum der russischen Schwarzmeerflotte gilt das Jahr 1783, als Russland auch die Krim vom Osmanischen Reich erobert hatte. Die verwinkelten Buchten rund um Sewastopol wurden als idealer Stützpunkt erkannt und bilden noch heute die wichtigste Basis der russischen Schwarzmeerflotte. Mit 89 Einheiten, darunter sieben konventionell angetriebenen U-Booten der »Warschawjanka«-Klasse, ist sie heute unter den fünf Großverbänden der russischen Marine eine mittelgroße Gruppierung: kleiner als die Nordmeerflotte, aber mit 25.000 Soldaten kaum schwächer als die Pazifikflotte, die ein ungleich größeres Seegebiet zu kontrollieren hat.

Mit dem relativ überschaubaren Schwarzen Meer als solchem ist das nicht zu erklären, auch wenn die Süd- und Westküste dieses Meeres NATO-Gebiet sind. Vielmehr ist die Schwarzmeerflotte gleichzeitig auch Russlands unerklärte Mittelmeerflotte. Denn aus russischer Sicht ist das Schwarze Meer nur dessen nordöstliche Verlängerung. Der Versuch, die Kontrolle über Bosporus und Dardanellen zu gewinnen, prägte die Geschichte der russischen Außenpolitik über große Teile des 19. Jahrhunderts, vor allem den damaligen russisch-türkischen Gegensatz. Er äußerte sich vor allem aber im sogenannten Krimkrieg 1853–1855. Den entfesselten Großbritannien und Frankreich, nachdem in der Seeschlacht von Sinope ein russischer Angriff gegen die türkische Schwarzmeerflotte praktisch zu deren Versenkung geführt hatte. Diese Veränderung des Kräfteverhältnisses wollten London und Paris nicht zulassen und verbündeten sich deshalb mit dem Sultan, an dessen Reich sie ansonsten auch bei verschiedenen Gelegenheiten herumknabberten. Diesem Gegner hielt die russische Schwarzmeerflotte nicht stand; der Krieg endete mit einer Niederlage Russlands.

Auf der maritimen Ebene spielte die russische Schwarzmeerflotte von da an keine strategisch erstrangige Rolle mehr. Nach dem Ersten Weltkrieg ordneten die Bolschewiki an, ihre Reste von eigener Hand zu versenken, damit sie nicht den Weißen in die Hände fielen. Im Zweiten Weltkrieg blieb ihre Rolle auf die Unterstützung von Landoperationen der Roten Armee beschränkt. 1991 wurde die sowjetische Schwarzmeerflotte auf Russland und die Ukraine aufgeteilt; Russland pachtete den Stützpunkt Sewastopol, zuletzt bis 2042. Die Ankündigung der Maidan-Machthaber, den entsprechenden Pachtvertrag zu kündigen, stellte einen der Anstöße zur Übernahme der Krim durch Russland im März 2014 dar.

Ein Comeback erlebte die Schwarzmeerflotte mit der russischen Syrien-Operation ab 2015. Ins Mittelmeer entsandte Einheiten unterstützten die russischen Luftangriffe auf Stellungen des »Islamischen Staates« – und demonstrierten dem Westen gleichzeitig den modernen Marschflugkörper »Kalibr« im Einsatz. Den Bosporus zu erobern hat Russland unterdessen aufgegeben. Statt dessen pflegt es die Beziehungen zur Türkei; sie sind heute besser denn je.