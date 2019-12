Schweigsames Finanzamt

Hendrik Schmidt/dpa Fahnen der sächsischen VVN-BdA bei einer Demonstration in Dresden (13.2.2015)

Der Sprecher des sächsischen Landesverbandes der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten (VVN-BdA), Silvio Lang, hat eine zunächst abgegebene Erklärung zurückgezogen, nach der dem Landesverband die Gemeinnützigkeit für die Jahre 2016 bis 2018 bereits zuerkannt wurde. Dies sei nicht korrekt. Lang hielt am Dienstag in einer Stellungnahme, die jW vorliegt, fest, dass der Erhalt der Gemeinnützigkeit für den sächsischen Landesverband nach wie vor nicht gesichert sei.

Zuletzt war dem Bundesverband der VVN-BdA die Gemeinnützigkeit aberkannt worden (jW berichtete). Verbunden damit sind steuerliche Nachteile. Das zuständige Berliner Finanzamt für Körperschaften I verlangt eine Steuernachzahlung in fünfstelliger Höhe vom Bundesverband, die für diesen nach eigenen Angaben existenzbedrohend ist. Die Behörde begründet ihre Entscheidung mit der Nennung des bayerischen VVN-BdA-Landesverbandes im dortigen Verfassungsschutzbericht.

Der zuständige Finanzsenator, Matthias Kollatz (SPD), erklärte in diesem Zusammenhang, in solchen Fällen gebe es keinen rechtlichen Spielraum. Die Aberkennung der Gemeinnützigkeit sei dementsprechend ein Automatismus, sobald ein Verein im Verfassungsschutzbericht genannt werde. Allerdings war dem nordrhein-westfälischen Landesverband die Aberkennung der Gemeinnützigkeit aufgrund der Nennung im Verfassungsschutzbericht zwar angedroht worden, am Ende aber doch nicht erfolgt.

Als Reaktion auf die Entscheidung des Berliner Finanzamts hagelte es Kritik. Das Internationale Auschwitzkomitee nannte den Vorgang einen Skandal, »der Deutschlands Ansehen schädigt«.

Auch der sächsische Landesverband der VVN-BdA wartet schon »ungewöhnlich lange auf den Steuerbescheid«, wie Lang nun darlegt. Bereits im Juli 2019 waren demnach dem Dresdner Finanzamt fristgerecht alle Unterlagen zugegangen. Nachforderungen seien nicht gestellt worden. Dennoch sei inzwischen die übliche Bearbeitungszeit deutlich überschritten: »In der Vergangenheit betrug die Bearbeitungszeit zwischen Einreichung und Erhalt des Steuerbescheides mit Anerkennung der Gemeinnützigkeit in der Regel zirka zwei Monate.«

Bislang habe das Finanzamt aber auch keinerlei Bedarf an weiteren Erklärungen oder Unterlagen signalisiert. Man gehe, so Lang, deshalb zunächst weiterhin davon aus, dass man den Bescheid mit Anerkennung der Gemeinnützigkeit erhalten werde. Die Erinnerung an die NS-Verbrechen und den »Kampf gegen das Wiedererstarken rechter Ideologien« als nicht gemeinnützig einzustufen, sei »hanebüchen, gefährlich und durch nichts zu rechtfertigen«, so Lang.