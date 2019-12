© OutreMer Film Margaret Thatcher geht ans Zerstörungswerk: »1979 – Ursprung der Gegenwart«

Wo leben Familien am ­besten?

Rund elf Millionen Familien leben in Deutschland, wo aber geht es ihnen am besten? In der Stadt oder auf dem Land? In Nord oder Süd? Wo es Geld gibt oder keines? Wo Schulen nach Klo riechen oder wo sie es nicht tun? So viele Fragen. Und eine Studie, na klar, liefert Antworten. Ein Ergebnis: Regionen im Umland von Großstädten schneiden besonders gut ab.

ZDF, 20.15 Uhr

1979 – Ursprung der ­Gegenwart

Der Film blickt zurück auf 1979, eines der ereignisreichsten Jahre des 20. Jahrhunderts, und auf dessen wichtigste Protagonisten: Margaret Thatcher wird Premierministerin in Großbritannien und setzt die Sense an, der chinesische Parteiführer Deng Xiaoping reist in die USA, Papst Johannes Paul II. besucht seine polnische Heimat und der Ajatollah Khomenei kehrt aus dem französischen Exil zurück in den Iran. D/F 2019.

Arte, 20.15 Uhr

Nach drüben – Oststars wechseln die Seiten

Ausreisewellen gab es einige in der DDR, eine besondere Signalwirkung besaß der Weggang prominenter Künstler. Denn sie waren Identifikationsfiguren. Ihr Seitenwechsel wurde im Westen medial dankbar aufgegriffen und wurde oft erst dadurch ein Politikum. Die Doku, gefördert von der »Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur«, zeigt Veronika Fischer, die zwischen DDR und BRD pendelte, sich 1981 für den Westen entschied, Reiner Schöne und Dietrich Kessler. Und wie war das mit Ronald M. Schernikau?

RBB, 21.00 Uhr

Irgendwer zahlt immer – Vom Wert der Arbeit

Die einen machen ein Vermögen, die anderen plagen sich zum Billiglohn. Es wird der Frage nachgegangen, was die verrichtete Arbeit noch wert ist. Dafür geben verschiedene Menschen Einblicke in ihr Berufs- und Privatleben, so wie der Milliardär Reinhold Würth, eine Fabrikarbeiterin, der Startup-Unternehmer Niklas Östberg und der Bauer Bertram Dohle, der mit seinem Dorf der Globalisierung trotzt. Schön von ihm. Hoffentlich geht es auch um so einfache Dinge wie den Mindestlohn und eine Rente, von der man leben kann.

Das Erste, 22.45 Uhr