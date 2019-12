Kay Nietfeld/dpa Fensterbilder mit Porträts von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg im ehemaligen Staatsratsgebäude der DDR, heute European School of Management and Technology

Das Dezemberheft der Zeitschrift Sozialismus folgt in gewohnter Weise aktuellen Diskursen und ergänzt sie um Kommentare und Analysen aus linkssozialistischer, marxistischer und gewerkschaftlicher Perspektive. Immer wieder bereichern zudem Supplements zu Grundsatzfragen der Zeit und zu Diskursen innerhalb der Linken in der BRD das Angebot für die Leserschaft. Der aktuellen Ausgabe ist ein langer Aufsatz von Klaus Steinitz mit dem Titel »Aus Erfahrungen lernen. Damit Sozialismus wieder zu einer realen Alternative wird« beigefügt.

Auf über 40 Seiten setzt sich Steinitz – Jahrgang 1932, Wirtschaftswissenschaftler in der DDR und noch heute eine namhafte Stimme gegen den Neoliberalismus – mit den Erfahrungen aus dem Prozess der Niederlage der DDR und der RGW-Staaten auseinander, verknüpft allgemeingültige und spezifische Schlussfolgerungen aus der Entwicklung außereuropäischer und nichtkapitalistischer Staaten mit diesen Ergebnissen und versucht im Hauptteil seiner Schrift, diese Erfahrungen und Schlüsse in Gedanken über einen zukunftsfähigen Sozialismus zu überführen. Dabei geht er von der weltweiten Systemkrise des globalisierten Kapitalismus aus und bekräftigt die prinzipielle Notwendigkeit der Transformation des auf Privateigentum und Profitmaximierung beruhenden Kapitalismus »in eine alternative, sozialistische Gesellschaft«, die angesichts von Kriegen und Bürgerkriegen, Klimakrise und Flüchtlingsbewegungen und wachsender Verelendung und weltweiter sozialer Spaltung der einzige humanistische Ausweg ist.

Dabei geht es ihm um eine dialektische und damit auch ungeschönte Betrachtung der Erfolge und Widersprüche der Ära des realen Sozialismus. Er fragt, weshalb trotz aller sozialpolitischern Errungenschaften und des Aufholens gegenüber der BRD viele Menschen in der DDR am Ende zur Preisgabe des entwickelten Sozialstaats DDR bereit waren. Das Manko der Vergangenheit und das Erfordernis der Zukunft sieht Steinitz in der Aufgabe, die Mehrheit der Bevölkerung für die Zustimmung zu und die aktive Beteiligung an einem neuen sozialistischen Projekt zu gewinnen. Im Detail finden wir bei ihm zahlreiche überlegenswerte Gedanken und Vorschläge, etwa zur umfassenden Demokratisierung der Gesellschaft auf allen Ebenen und zum sozial-ökologischen Umbau.

Neben dem Steinitz-Aufsatz bietet das aktuelle Sozialismus-Heft zudem lesenswerte Texte zur »Erosion des Vertrauens« in das politische System, den aktuellen Entwicklungen in Italien und Russland, der Armutsentwicklung in der BRD und dem Hartz-IV-Sanktionssystem nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Das »Forum Gewerkschaften« hat diesmal den Schwerpunkt Automobilkrise. Dazu kommen Einzelbeiträge, etwa zur Rolle der modernen Geldtheorie.