UN-Tag der Menschen mit Behinderung, 3. 12., Wien

Denis Balibouse/REUTERS »Was ist ein liebenswerter Dreimeterkomodowaran gegen einen Wiener im Alltagsmodus«, so Groll. »Ein Schmusekätzchen!«

Der Dozent näherte sich mit hoher Geschwindigkeit auf seiner italienischen Rennmaschine dem Fußgängerübergang bei der Tankstelle hinter Herrn Grolls Gemeindebau. Was er sah, ließ ihn noch stärker in die Pedale treten. Ein Radfahrer mit schwarzer Haube schien ungebremst mit Herrn Groll am Anfang des Zebrastreifens zu kollidieren. Im letzten Moment, der Dozent wäre trotz lauten Rufens und eines Sprints zu spät gekommen, wurde Herr Groll auf das heranstürmende Unheil aufmerksam und brachte seinen Rollstuhl so abrupt zum Stillstand, dass er um ein Haar nach vorn auf die Straße kippte. Herr Groll drohte mit der erhobenen Faust und rief dem Raser ein paar Worte der an Schimpfworten keineswegs armen Wiener Proletariersprache nach, die letzten Worte lauteten: »Hirnbrunzer! Idiot«. Der Radfahrer, längst auf der anderen Straßenseite unterwegs, brüllte »Cholera jasna! Fick dich!« zurück.

»Gott sei Dank«, rief der Dozent und bremste seine Pinarello Dogma F 12 aus Treviso ein. »Ich dachte schon, Sie würden über den Haufen gefahren!«

Er habe die Situation von Anfang an im Griff gehabt, wehrte Herr Groll ab, der von der Straße auf den Gehsteig zurückgekehrt war. In Wien müsse man jederzeit mit derartigen Situationen rechnen, denn in Wien seien alle Verkehrsteilnehmer und selbst Fußgänger in Einkaufszentren darauf gepolt, angesichts von behinderten Menschen rücksichtslos den Vorrang zu erzwingen. »Niemand bleibt hier wegen einer alten Frau, einem Kind oder einem Rollstuhlfahrer stehen. Der Wiener bremst nur für Hunde, egal welcher Rasse.«

In New York und in London, ja selbst im italienischen Livorno und im zypriotischen Larnaca, wo er vor kurzem an Trainingslagern teilgenommen habe, nähmen Fußgänger und Radfahrer selbstverständlich Rücksicht auf schwächere Verkehrsteilnehmer, sagte der Dozent und stieg ab.

Er sei gut an das Leben im Großstadtdschungel angepasst, bemerkte Herr Groll, fischte im Rollstuhlnetz und holte zwei kleine Flaschen Rotwein hervor.

»In der kalten Jahreszeit muss der Zugriff auf den Betriebsstoff jederzeit gewährleistet sein«, sagte er und reichte dem Dozent ein Fläschchen weiter.

»Sie haben dem Raser ›Idiot‹ nachgerufen«, sagte der Dozent. »›Idiot‹ kommt aus dem Griechischen und heißt soviel wie ›Fremder‹.«

»Oh!« erschrak Groll. »Das tut mir leid für die Fremden! Sie sind die letzte Hoffnung dieser mieselsüchtigen Stadt mit ihren ungewaschenen Horden von Hundeliebhabern und Strache-Fans.« Er nahm einen großen Schluck und schüttelte sich danach wie ein nasser Hund.

»Sie erlauben«, sagte der Dozent und steckte sein Fläschchen in Grolls Rollstuhlnetz zurück. »Don’t drink and drive, meine Devise. Mein Kopf und mein Sportgerät sind kostbar.«

Herr Groll setzte sich Richtung Tankstelle in Bewegung, der Dozent schob sein Rennrad neben ihm her.

»Haben Sie gehört, dass Wien dieser Tage in einer großen internationalen Studie (Expat City Ranking, 20.000 befragte Personen) zur drittunfreundlichsten Stadt der Welt gewählt wurde? Die Meldung kam in den Frühnachrichten.«

Groll schüttelte den Kopf. »Es wundert mich nicht. Wer hat gewonnen?«

»Paris und Kuwait-Stadt«, erwiderte der Dozent. »Vielleicht sollten Sie den Dschungel der unfreundlichen Großstadt mit einem leibhaftigen Dschungel vertauschen. Ich kenne großartige Techniker in Trient und Empoli, ein paar Adaptionen würden den Rollstuhl geländegängig machen, dazu noch einen Überrollkäfig, ein Schiffshorn und eine fix montierte Maschinenpistole, und Sie brauchen nie wieder zu befürchten, dass man Ihnen den Vorrang nimmt.«

»Unmöglich«, erwiderte Groll. »Ich habe Angst vor Anakondas.«

»Die gibt es meines Wissens nur in Lateinamerika. Sie könnten aber in den südostasiatischen Dschungel wechseln. Wie wäre es mit Indonesien? Das ist touristisch nicht überlaufen, besteht aus Tausenden Inseln und Hunderten Kanälen, auf denen überfüllte Fähren verkehren. Borneo, Sumatra, Celebes – was schwebt Ihnen denn vor?«

»Eine Insel in der Sundastraße«, erwiderte Groll. »Komodo.«

»Die Insel mit den Killerwaranen?« Der Dozent sah Groll entsetzt an.

»Was ist ein liebenswerter Dreimeterkomodowaran gegen einen Wiener im Alltagsmodus«, erwiderte Groll. »Ein Schmusekätzchen!«

»Was für ein böser Vergleich«, sagte der Dozent missbilligend.

»Warum? Ein Komodowaran ist so schnell wie der Radfahrer von vorhin. Und er riecht nicht schlechter. Meine Eingewöhnung würde nicht lang dauern.«

Sie begegneten einer jungen Frau, die ein schwarzes Kopftuch trug, sie schob einen Kinderwagen. Groll hielt an und ließ sie mit einer eleganten Handbewegung passieren. Die Frau schien verwirrt.

»Die Grandezza stünde einem Verkehrspolizisten auf der römischen Piazza del Popolo gut an«, meinte der Dozent anerkennend. »Wo haben Sie das trainiert?«

»Nicht in Wien«, sagte Groll. »Nicht in Wien.«