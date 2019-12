Gewerkschaftslob für »Groko«

Bernd von Jutrczenka/dpa Kanzlerin Angela Merkel (M., CDU), DGB-Chef Reiner Hoffmann und DGB-Vize Elke Hannack bei der 70-Jahr-Feier des Gewerkschaftsbunds

Zu den vielen inner- und außerhalb der SPD, die sich für eine Fortführung der großen Koalition in die Bresche werfen, haben sich auch die Bosse deutscher Gewerkschaften gesellt. Allen voran der DGB-Vorsitzende Reiner Hoffmann, der sich gegenüber der Augsburger Allgemeinen (Freitag) zu der Äußerung verstieg, die Koalition könne »eine wirklich gute Bilanz vorlegen«. Die Arbeit der Regierung sei besser, als viele Kritiker in der SPD meinten. Hoffmann verwies auf umgesetzte Projekte wie die »Stabilisierung der Renten« und die Rückkehr zur paritätischen Finanzierung der Krankenkassenbeiträge durch Beschäftigte und Unternehmen.

Es gebe allerdings »noch viel zu tun für die Regierungskoalition«, führte der Gewerkschaftschef weiter aus. So müssten die sachgrundlose Befristung bei Arbeitsverträgen abgeschafft und die Rechte der Betriebsräte gesetzlich weiter gestärkt werden. Außerdem behinderten oder verhinderten immer mehr Arbeitgeber Betriebsratswahlen, da müsse »nachjustiert« werden. Hoffmann, der Mitglied der SPD ist, schloss sich der Forderung der designierten neuen SPD-Chefs Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans an, den Koalitionsvertrag zu überarbeiten. »Es gibt Themen, die neu besprochen werden müssen: Wie gehen wir mit der Digitalisierung und Globalisierung um? Und wie mit dem Klimawandel?«, sagte der DGB-Vorsitzende.

Auch der Chef der IG Gewerkschaft BCE (Bergbau, Chemie, Energie), Michael Vassiliadis, der sich zuletzt vor allem als Bremser beim Ausstieg aus der Kohleverstromung hervorgetan hatte, plädierte für den Fortbestand der »Groko«. In einem Brief an die Führungsebene seiner Industriegewerkschaft schrieb er, den Arbeitnehmern wäre nicht damit gedient, sollte die Bundesregierung ihre Arbeit beenden, wie die Deutsche Presseagentur (dpa) berichtete.

»Es wäre gut, wenn die Partei weiter der Linie folgen würde, die sie bereits in der Vergangenheit ausgezeichnet hat«, heißt es in dem Schreiben. Sozialdemokratische Politik sei »immer konkret und arbeitnehmerorientiert«. Das müsse weiter gelten, »insbesondere wenn die Partei mit einem neuen Gestaltungsanspruch neue Themen in die Koalition einbringen will«. Vassiliadis sprach sich dafür aus, diejenigen in der SPD zu stärken, die in der Regierung für eine »arbeitnehmerorientierte Politik und für industriepolitische Kompetenz« stünden.Gemeint waren offenbar Finanzminister Olaf Scholz und Arbeitsminister Hubertus Heil.

Auch vom Präsidenten des Unternehmerverbands BDI, Dieter Kempf, kam erneut eine Wortmeldung. Er kritisierte in den Zeitungen der Funke-Mediengruppe die Forderungen des Leitantrags für den SPD-Parteitag, zu denen ein höherer CO2-Preis einerseits und eine Senkung der Strompreise andererseits gehört. Der CO2-Preis werde in dem Leitantrag »rein nach sozialpolitischen Aspekten« behandelt, ohne die Wettbewerbsfähigkeit der mittelständischen Industrie zu berücksichtigen, bemängelte Kempf. Die Forderung nach einer Entlastung der Verbraucher bei den Stromkosten sei »wohlfeil«, bleibe ohne Ideen zur Konkretisierung aber »eine Floskel«, so der Verbandschef. Die geforderte Quote für Elektroautos zur Stärkung der Elektromobilität sei »überflüssig« und bringe kein zusätzliches E-Auto auf die Straße.

Für die Klimaschutzbewegung »Fridays for Future« gehen die entsprechenden Forderungen des Leitantrags dagegen nicht weit genug. Sie warnte die SPD davor, sich bei diesem Thema mit zu wenig zufrieden zu geben. In einem offenen Brief an den Parteitag forderte die Bewegung, »im Zweifel die Zukunft der Koalition infrage zu stellen«. Die Klimaschützer planen am Rande des Parteitags Protestaktionen.