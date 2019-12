Der Kampf geht weiter

Christian Hartmann/REUTERS »Marx oder Streik«: Proteste in Paris gegen Macrons Renten-»Reform« am Donnerstag

Mehr als eine Million Menschen gingen am Donnerstag in Frankreich auf die Straße. Mehr als zwei Drittel der Bevölkerung wollen die geplante Rentenreform von Staatschef Emmanuel Macron nicht – jedenfalls nicht in der bisher angekündigten Form. Mehr als die Hälfte der Franzosen unterstützt den Straßenprotest gegen eine Wirtschafts- und Sozialpolitik, deren ausgemachtes Ziel es ist, dem Großkapital die letzten noch verfügbaren Staatsunternehmen des Landes zu übereignen und den Arbeitsmarkt so zu regeln, dass die jahrzehntelang von den Lohnabhängigen und ihren Gewerkschaften gepflegte Solidarität in den Betrieben zerstört wird. Der finale Widerstand gilt dem vorerst letzten düsteren Vorhaben des »Regimes Macron«: die wenigen Berufsgruppen, die sich im Laufe der Zeit eine ordentliche Rente oder Pension erkämpft haben, zu »Privilegierten« erklären und sie gegen die im geltenden System arm gebliebenen Arbeiter ausspielen. Denn die von Macron so genannte »universelle Rente« für alle ist bisher nur eine neue Mogelpackung seines neoliberalen Regierungsprogramms.

Dass die Leute dem Mann im Präsidentenpalast Élysée nicht glauben, was er ihnen seit Beginn seiner Amtszeit im Mai 2017 als ökonomische und soziale Wahrheit verkaufen will, zeigte sich am Donnerstag in den Straßen der französischen Städte. Bei zum Teil eiskaltem Wetter machten sich Hunderttausende auf, um ihrem Protest auch physisch Ausdruck zu verleihen. Allein in der Metropole Paris zählten die Organisatoren des Generalstreiks, an der Spitze die Gewerkschaft CGT mit ihrem Generalsekretär Philippe Martinez, mehr als 200.000 Demonstranten. Und das, obwohl Innenministerium und Polizeipräfektur 6.000 schwerbewaffnete und gepanzerte Polizisten der Spezialeinheit CRS, 180 mit jeweils zwei Uniformierten besetzte Motorräder und mit Kameras bestückte Drohnen in unbekannter Zahl aufgeboten hatten.

Ein Ende des allgemeinen Aufstands gegen Macron ist nicht abzusehen. CGT-Chef Martinez und sein Kollege Yves Veyrier von der Force Ouvrière (FO) erklärten noch am Abend, dass sie den Kampf ins Wochenende, in die kommende Woche und, »wenn es sein muss«, bis in die Weihnachtsfeiertage tragen werden. Ein Graus für die Geschäftswelt, die bereits »schwere Verluste« beklagte; der für das eher kapitalistisch geprägte »Fest der Liebe« so wichtige Konsumrausch ist – zumindest in Paris – vorerst vom nüchternen Geist der Revolution verdrängt worden. Erinnerungen an den Winter 1995 werden wach, als die Franzosen vom 24. November bis zum 15. Dezember die Rentenpläne des damaligen rechtskonservativen Premierministers Alain Juppé und seines Präsidenten Jacques Chirac zerlegten. Schon damals kämpfte das Volk, geführt vom damaligen CGT-Chef Bernard Thibault, gegen eine »Fracture sociale« – einen Riss im Sozialgefüge des Landes. Es ging gegen die beabsichtigte Verlängerung der Rentenabgaben von 37,5 auf 40 Jahre, es ging um die Reglementierung der Ärzte, die Arbeiter angeblich zu schnell krank schrieben, und es ging um die Arbeitslosenversicherung.

Streitpunkte, die Macron in den vergangenen zwei Jahren zum Teil schon »erledigt« hat. Die Solidarität der Lohnabhängigen und ihrer Betriebe untereinander hat er mit einem neuen Arbeitsrecht weitgehend ausgeschaltet – inzwischen heißt die Parole »Jeder für sich!«, wie Demonstranten am Donnerstag vor Fernsehkameras beklagten. Inzwischen diffamiert der Präsident Erwerbslose öffentlich mit Sprüchen wie: »Du brauchst nur mal eben über die Straße zu gehen, dann hast du einen Job.« So geschehen beim Sommerfest des Élysée, als ein junger Mann dem prächtig gelaunten Staatschef sein persönliches Leid klagen wollte. Inzwischen werden die in den zahlreichen Berufsgruppen unterschiedlichen Rentenabkommen dazu genutzt, den sogenannten Privilegierten einzuheizen, an erster Stelle den Eisenbahnern, die mit ihren Chefs über die Jahre exakt das aushandelten, was eigentlich auch allen anderen Lohnabhängigen in ihren jeweiligen Metiers zustehen müsste.

Macron und sein rechtskonservativer Regierungschef Édouard Philippe wollen das Gegenteil: Die Renten und Pensionen sollen möglichst nach unten vereinheitlicht und angepasst werden. Auf der einen Seite soll der Staat mehr ausgeben, etwa für alleinerziehende Mütter, auf der anderen will er die Mehrausgaben durch erheblich verlängerte Lebensarbeitszeiten bei eben diesen Müttern wieder hereinholen. Fabien Roussel, Generalsekretär des Kommunistischen Partei Frankreichs, hat das ebenso erkannt wie der Großteil der Bevölkerung. »Es gibt sicher genug Kapital im Land«, empfahl Roussel dem Präsidenten und dessen Hintermännern aus der Welt des großen Geldes. »Nie wurden in Frankreich so hohe Dividenden ausgezahlt wie in den vergangenen Jahren. Und nie zahlten die Profiteure dieses Systems auch nur einen Cent für die Finanzierung der Rentenkassen. Die Reform ist tatsächlich notwendig, es gibt zu viele Ungleichheiten. Aber Macron soll sich das Geld dort holen, wo es im Überfluss auf Bankkonten lagert.«

Jüngste Umfragen ermittelten auch, dass die Menschen das Gefühl haben, Macron wissen so gut wie nichts von den Sorgen und Nöten im Volk. 64 Prozent der Franzosen sind sich sicher, »dass er ihre sozialen Schwierigkeiten einfach nicht versteht«.