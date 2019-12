Mordopfer war bekannt

Bernd von Jutrczenka/dpa »Sehr deutliches Signal«: Bundesregierung hält an Ausweisung zweier Botschaftsmitarbeiter fest (Berlin, 4.12.2019)

Die Bundesregierung hält an ihrer Entscheidung fest, zwei Angehörige des russischen Botschaftspersonals in Berlin auszuweisen. Kanzleramtschef Helge Braun sagte dem Spiegel am Freitag, die Ausweisung sei ein »sehr deutliches Signal« an die russische Seite, an der Aufklärung der Hintergründe des Mordes an dem Georgier Selimchan Changoschwili mitzuwirken und die deutschen Behörden »unverzüglich bei der Klärung der Identität und der Hintergründe zu der Person des mutmaßlichen Täters umfassend zu unterstützen«. Mit anderen Worten: Die deutsche Hypothese und ihre politischen Konsequenzen zu übernehmen und gegebenenfalls die »Unschuld« Russlands im Sinne der erhobenen Vorwürfe zu »beweisen«.

Einstweilen gibt es keine Anhaltspunkte dafür, dass es so kommen könnte. Der russische Botschafter in Deutschland, Sergej Netschajew, kritisierte die Ausweisung von zwei seiner Diplomaten als »unfreundlichen Akt« und kündigte Gegenmaßnahmen der russischen Seite an.

Norbert Röttgen (CDU), Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses des Bundestages, schloss eine diplomatische Eskalation nach dem Vorbild des britischen Verhaltens nach dem Anschlag auf den ehemaligen Doppelagenten Sergej Skripal nicht aus. Wenn sich die Verdachtsmomente gegen Russland erhärteten, sei eine »solidarische Reaktion Europas« erforderlich.

Unterdessen berichtete Bild, der erschossene Georgier habe auch den deutschen Verfassungsschutz mit Informationen beliefert. Das Blatt zitierte am Freitag einen Bericht des Spiegel (online), aus dem dieser Aspekt inzwischen offenbar entfernt wurde. Aus diesem Grund, so Bild, habe das Bundesamt für Verfassungsschutz im Februar 2017 die Landesbehörden von Berlin und Brandenburg aufgefordert, die Tatsache der Anwesenheit Changoschwilis in Deutschland nicht an die große Glocke zu hängen. Denn wenn sie öffentlich bekannt würde, käme der Mann möglicherweise in Gefahr. Die Zeitung spekuliert auch darüber, dass der Georgier möglicherweise in den Anschlag auf den Vater des jetzigen Chefs der Tschetschenischen Republik, Ramsan Kadyrow, verwickelt gewesen sei. Ein unbeschriebenes Blatt war er also zweifellos nicht.