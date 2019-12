Der »Groko« eine Chance geben

Jens Meyer/AP Photo/dpa Die frischgewählten SPD-Chefs Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken

Die neuen SPD-Chefs Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans haben dafür geworben, dass die SPD im Bund vorerst in der großen Koalition mit CDU und CSU bleibt, aber mit den Unionsparteien noch einmal über wichtige Anliegen redet. Die Halbzeitbilanz könne sich sehen lassen, sagte Esken am Freitag auf dem Bundesparteitag in Berlin. Die SPD habe einen guten Job gemacht. Zugleich sagte sie über die Koalition: »Wir wissen, dass die für euch alle keine Herzensangelegenheit ist.« Eine solche seien vielmehr die Vorhaben, die die SPD im Koalitionsvertrag stehen habe. »Wir werden sehen, ob das möglich ist in dieser Koalition, oder ob wir sie beenden müssen«, sagte Esken.

Walter-Borjans betonte, der entsprechende Antrag auf dem Parteitag sei ein Kompromiss. Er sieht vor, dass die SPD mit der Union zunächst über wichtige Themen spricht. Dann soll der Parteivorstand entscheiden, ob die Fortsetzung der Koalition für die SPD sinnvoll sei.

Esken wurde von den Delegierten mit 75,9 Prozent der Stimmen gewählt, Walter-Borjans erhielt 89,2 Prozent. Eine Kampfabstimmung zwischen Juso-Chef Kevin Kühnert und Arbeitsminister Hubertus Heil um einen Stellvertreterposten sollte elegant umgangen werden: Ursprünglich hatte der Parteivorstand vorgeschlagen, die Zahl der Vizechefs von bislang sechs auf drei zu reduzieren. Dann gab es auf dem Parteitag allerdings mehrere Anträge dafür, fünf Stellvertreter zu wählen. Damit könnten alle Kandidaten zum Zuge kommen: Neben Kühnert und Heil sind das die schleswig-holsteinische Landesvorsitzende Serpil Midyatli, die Brandenburgerin Klara Geywitz und die Saar-Landeschefin Anke Rehlinger. Kühnert, der Anfang 2018 noch die Kampagne »Tritt ein, sag nein« gegen die Neuauflage der großen Koaliton gestartet hatte, rief am Freitag die Delegierten auf, dem Leitantrag und damit dem Auftrag an die neue Parteispitze zu Gesprächen mit der Union zuzustimmen. Er vertraue darauf, dass die Vorsitzenden die Botschaft der Mitglieder verstanden hätten – sie laute »Kein ›Weiter so‹«. (dpa/jW)