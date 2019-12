Ungeahntes Potential

Ulrich Baumgarten/picture alliance Über interdisziplinäre Forschungen zu möglichen Anwendungen von Künstlicher Intelligenz hinaus setzt man in Jülich auch auf die Entwicklung von Quantencomputern. Dazu wurde im Sommer 2019 eine Vereinbahrung mit Google abgeschlossen (Im Bild der 2008 in Betrieb genommene Superrechner »Jülicher Blue Gene«)

Das 1956 gegründete Forschungszentrum Jülich betreibt, gestützt auf seine Schlüsselkompetenzen in der Physik und beim Supercomputing, interdisziplinäre Forschung in den Bereichen Gesundheit, Energie, Umwelt und Information. Mit rund 5.900 Mitarbeitern gehört es zu den größten Einrichtungen dieser Art in Europa. Dahin eingeladen hatte die Nationale Akademie Leopoldina im Oktober eine Gruppe von Journalisten zu Vorträgen, Laborbesuchen und Streitgesprächen über das Thema: »Was leistet Künstliche Intelligenz – und was nicht?« Im Fokus standen die Chancen, die KI schon jetzt und noch mehr mittel- und langfristig bietet.

In Vorträgen und Diskussionen wurde deutlich, dass Künstliche Intelligenz (KI) sich in Abhängigkeit von zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln, also unter anderem von Investoren und ihren Zielen entwickelt. In Deutschland wird verhältnismäßig viel Grundlagenforschung im Zusammenhang mit KI betrieben, in den USA dagegen deutlich mehr Produktentwicklung. Künstliche Intelligenz wird unter kapitalistischen Bedingungen gesellschaftliche Probleme wie z. B. die wachsende Kluft zwischen Arm und Reich nicht lösen. Dass sie dennoch ein faszinierendes Arbeitsfeld ist mit vielversprechenden Einsatzmöglichkeiten in nahezu allen Lebensbereichen demonstrierten Mediziner, Physiker und Informatiker in Jülich überzeugend.

Verbesserte Frühdiagnosen

Simon Eickhoff, Direktor des »Institute Brain and Behaviour« am FZ Jülich gewährte z. B. Eindrücke von der aktuellen Hirnforschung. »Durch die Kombination von moderner Magnetresonanztomographie (MRT) mit Methoden der Künstlichen Intelligenz lassen sich detaillierte Einblicke in die Organisation des menschlichen Gehirns gewinnen. Schon heute erlauben Bilder des Gehirns Rückschlüsse auf biologisches Alter, Geschlecht, Erkrankungen, kognitive Fähigkeiten und Persönlichkeitseigenschaften.« Die Forscher nutzen dazu viele Daten, die mittels einer selbstlernenden Software verarbeitet werden. Aus zahlreichen neurowissenschaftlichen Studien liegen diese Daten vor, aus denen dank gewachsener Rechenleistung neue Erkenntnisse gewonnen werden können, die in den Einzelstudien nicht sichtbar würden. Die Software wird mit MRT-Bildern von Gehirnscans und den dazugehörigen Daten wie Alter, Geschlecht und Erkrankungen von Probanden gefüttert. Dadurch lernt sie, welche Merkmale sich wie auf dem Scan abbilden und wird befähigt, Voraussagen für andere Personen zu treffen, von denen sie nur den Gehirnscan kennt. »Perspektivisch werden wir die Bilder immer detaillierter deuten und so Aussagen über individuelle Eigenschaften eines Menschen treffen können.«

Forscher in Jülich haben im Rahmen eines Projekts Gehirnscans von an Parkinson erkrankten Personen mit Probanden, die nicht unter der Krankheit litten, verglichen. Das Gehirn der Erkrankten erscheint etwa fünf bis sechs Jahre älter, als die Probanden tatsächlich sind. »Das ist ein interessanter Weg, um objektiv den Stand neurodegenerativer Krankheiten wie Alzheimer oder Parkinson zu quantifizieren. Der Nutzen für Menschen besteht auf den Gebieten Frühdiagnose und Prognose«, erklärt Eickhoff.

Die Wissenschaftler versuchen auch, postnatale Depressionen bei jungen Müttern durch klinische Daten in Kombination mit Gehirnscans vorherzusagen. Diese bei etwa fünf bis zehn Prozent der Frauen auftretende und damit relativ häufige Erkrankung erkennt man heute erst dann, wenn sie sich manifestiert. »Auch individuelle Schizophrenieverläufe hoffen wir, eines Tages prognostizieren zu können. Ein weiteres Feld ist die Medikation bei Depressionen und Schizophrenie. »Nicht jede Therapie, nicht jedes Medikament hilft jedem Patienten. Also muss probiert werden, was sehr unbefriedigend ist. Unser Ziel ist es, Signaturen im Gehirn zu finden, die uns sagen: Diesen Patienten sollten wir am besten mit Medikament A und nicht mit B behandeln. Hier stehen wir noch am Anfang.«

Die Gefahr des Missbrauchs von KI im Gesundheitssystem leugnet Eickhoff nicht. »Die Konsequenz aus möglichen Risiken kann aber nicht darin bestehen, die Forschung zu diesen Themen in Deutschland einzustellen. Wir müssen weiter forschen – zum einen, weil es vor allem sehr gute Nutzungsmöglichkeiten geben kann, zum anderen, weil wir auch die Funktionsweise des Missbrauchs verstehen müssen. Wir haben hier in Jülich die Chance, die Entwicklung im Gesundheitsbereich mitzuprägen und die Möglichkeiten und Grenzen dieser Technologie transparent zu machen. Jülich gehört neben einer Handvoll Instituten in Ostasien und den USA zu den führenden Instituten in der Welt, die diese Art von Forschung vorantreiben. Die Forschungszentren der Helmholtz-Gemeinschaft, zu der das FZ Jülich gehört, sind der Gesellschaft verpflichtet: Wir forschen nicht, um Gewinne zu maximieren, sondern um Antworten auf große gesellschaftliche Herausforderungen zu finden. Diese Chance sollten wir nutzen.«

Die Sorge von Medizinern, Psychologen und Psychotherapeuten, durch KI eines Tages verdrängt zu werden, kennt Eickhoff. Es gehe jedoch nicht um Verdrängung sondern um Veränderung. Er räumt ein, dass irgendwann vermutlich einige gängige, jetzt noch verwendete neuropsychologische oder klinische Tests durch eine automatische Beurteilung, basierend auf einem Gehirnscan, ersetzt werden können. Diagnosen würden wahrscheinlich früher und sicherer gestellt werden als heutzutage. Vor diesen und anderen Veränderungen sollte man keine Angst haben. »Es ist doch wünschenswert, dass wir irgendwann über biologische Marker verfügen werden, welche die Diagnose von sonst nur anamnestisch erfragbaren Erkrankungen wie Angststörungen und Panikattacken verbessern, und wir darauf basierend objektive Therapieempfehlungen und verlässlichere Prognosen erstellen können.«

China ist weiter

China, das Milliarden in die entsprechende Forschung investiert, hat längst begriffen, welche Chancen KI dem Gesundheitswesen bietet. Man denke etwa an Patienten, die nach mehreren Terminen bei Spezialisten noch immer nicht wissen, was ihnen fehlt. Das kann daran liegen, dass die Krankheit selten ist. In solchen Situationen können digitale Assistenten helfen. Das sind Computersysteme, die dem Arzt bei unklarer Ursache für Beschwerden auf Knopfdruck alternative Diagnosen auflisten. Diese Form des Einsatzes von KI wird in China intensiv vorangetrieben. Schon weit gediehen sind Analyseverfahren, die krankhafte Veränderungen wie bösartige Wucherungen auf digitalen Bildern zuverlässiger und rascher erkennen. Die digitalen Diagnosen werden um so treffsicherer, je mehr Daten die Programme als Trainingsfutter erhalten. Wie sinnvoll unter diesem Aspekt eine pauschale Ablehnung der Verwendung anonymisierter Patientendaten ist, gilt es zu hinterfragen.

Mit dem Einsatz von KI im Gesundheitsbereich reagiert die chinesische Staatsführung auch auf Probleme im eigenen Gesundheitssystem, denn es herrscht ein großer Mangel an Hausärzten und Spitälern vor, ganz besonders in ländlichen Gebieten. Positiv aufgenommen wurden deshalb von der Bevölkerung diverse Smartphone-Apps, mit denen man Arzttermine buchen, Rezepte einlösen, Spezialisten konsultieren und Einblick in die eigene Krankenakte nehmen kann. Die damit auch verbundenen Risiken spielen in Diskussionen unter der chinesischen Bevölkerung bisher keine große Rolle.

Elsa Andrea Kirchner, Leiterin des Teams »Interactive Machine Learning und Health Care« sowie »Head of Brain and Behavioral Labs« beim Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz GmbH in Bremen (DFKI), einer bereits 1988 gegründeten wirtschaftsnahen Forschungseinrichtung, arbeitet u. a. an einem tragbaren Exoskelett, das Schlaganfallpatienten helfen soll, in den Alltag zurückzukehren. Die betroffenen Patienten müssen Bewegungsabläufe, wie den Arm auszustrecken, zu greifen oder zu heben, häufig völlig neu lernen. Am DFKI wurde zu diesem Zweck ein tragbares Ganzkörper-Exoskelett für die robotergestützte Therapie des Oberkörpers konzipiert. Es soll mittelfristig in der medizinischen Rehabilitaton zum Einsatz kommen. Die beteiligten Wissenschaftler versprechen sich davon neue Synergien zwischen Mensch und Maschine, die schließlich zu einer Optimierung von Verfahren und Arbeitsschritten in der Reha führen.

In vielen Gesprächen kommen in Jülich weitere Einsatzmöglichkeiten, die anderswo erforscht wurden oder werden, zur Sprache. So gibt es medizinische Anwendungen in der Praxis bereits bei der Diagnostik von Augenkrankheiten. Ein KI-System von IBM (Watson for Genomics) soll die Onkologie befähigen, dem Patienten eine personalisierte und evidenzbasierte Krebsbehandlung zu bieten. Andere Systeme erkennen Lungenkrebs oder Hirnblutungen auf CT-Bildern oder Hautkrebs auf Fotos – und das treffsicherer als Radiologen. Wieder andere verraten dem Arzt, bei welchem Patienten mit Herzschwäche ein erhöhtes Risiko für einen plötzlichen Herztod besteht, oder klassifizieren Blasenkrebs anhand von Gewebeschnitten. Auch in der Strafjustiz erhofft man sich vom KI-Einsatz Unterstützung. Es geht darum, das Rückfallrisiko von Angeklagten zu bewerten und dabei mögliche menschliche Vorurteile zu vermeiden.

Das Journalistenkolleg fand nur wenige Tage statt, nachdem Google bekanntgegeben hatte, in der Quantencomputerforschung einen Durchbruch erzielt zu haben. Spontan organisierten die Veranstalter ein Treffen mit einem Forscher auf diesem Gebiet. Tommaso Calarco war die Freude über den Durchbruch, an dem auch das FZ Jülich beteiligt war, deutlich anzumerken. Mindestens ebenso begeistert sprach er über die 2017 gestartete Initiative der EU zur Entwicklung der Quantentechnik und die damit verbundenen Fördergelder von einer Milliarde Euro für einen Zeitraum von zehn Jahren. Hinzu kommen 650 Millionen Euro, die Deutschland bis 2021 zusätzlich bereitstellt. »Wir verfügen in der EU über eine hohe wissenschaftliche Exzellenz in der Quantentechnologie. Das Flaggschiff soll helfen, dieses Potential zusammen mit der Industrie in kommerzielle Produkte zu überführen. Sonst laufen wir Gefahr, dass in Europa initiierte Erkenntnisse außerhalb des Kontinents zu marktreifen Anwendungen weiterentwickelt werden«, so der Physiker. Das Programm soll Technologien vorantreiben, die einzelne Atome, Elektronen oder Photonen manipulieren. Die Konstruktion eines Quantencomputers sei dabei der »Heilige Gral« dieser Forschung. »Doch daneben sehe ich weitere Missionen von großer gesellschaftlicher Relevanz, etwa die Sicherung der europäischen Kommunikationswege durch Quantenkryptographie.« Dahinter verbirgt sich u. a. der abhörsichere Austausch von Nachrichten, bei dem der geheime Schlüssel in Form von Quanteninformationen übertragen wird. Andere Felder seien empfindliche Sensoren für die medizinische Diagnostik. Die in Jülich vorhandene umfangreiche Infrastruktur biete die Chance, neue Theorien und Ideen nicht nur zu entwickeln, sondern auch vor Ort experimentell zu überprüfen. Bis zur Praktikabilität könnten trotzdem noch zehn bis fünfzehn Jahre vergehen.

Neuromorphe Rechner

Das gilt auch für die neuromorphen Computer, über die Ilia Valov vom Peter-Grünberg-Institut am FZ Jülich berichtete. Die Idee, einen Computer nach dem Vorbild des menschlichen Gehirns zu bauen, ist alt. 10.000 Milliarden sogenannte binäre Rechenoperationen schafft unser Gehirn pro Sekunde, und das bei einem Energieverbrauch von gerade einmal 20 Watt. Ein Standard-PC benötigt 225 Watt, ein Supercomputer wie der »IBM Watson« brauchte in einem Quizduell mit Menschen in den USA im Durchschnitt sogar 216.000 Watt. Im Gehirn sind Nervenzellen zu einem riesigen Netzwerk verbunden. Die Kontaktstellen bezeichnet man als Synapsen. »Diese leiten Signale weiter, verarbeiten und Speichern Informationen«, so der Experte für elektrochemische Miniaturbauteile Valov. Sie können dabei ihre Größe und Effizienz anpassen. In der Forschung spricht man von synaptischer Plastizität. Auf dieser Eigenschaft basieren Lernen und Vergessen. Klassische elektronische Bauteile können das nicht. Sie sind entweder Speicher oder Arbeitsmodule. Valov arbeitet bereits daran, einzelne künstliche Synapsen (Memristoren) zu einem größeren Netzwerk zu verknüpfen. »Das Besondere an unserem Memristor ist, dass er verschiedene Funktionen wie Speichern, Lernen und Vergessen kombiniert.« Doch werde es noch eine ganze Weile dauern, bis mit diesen künstlichen Synapsen tatsächlich Prozessoren gebaut werden können.

Spätestens ab dem zweiten Tag wurde beim Journalistenkolleg in Jülich immer wieder die Frage aufgeworfen, wo die Bundesrepublik auf dem Gebiet der KI denn nun wirklich stehe. Das wurde von den anwesenden Forschern unterschiedlich eingeschätzt. Von einem generellen Abgehängt-Sein wollte keiner sprechen. Gute Zeugnisse wurden vor allem der Grundlagenforschung ausgestellt. Als problematisch sehen die Forscher vor allem die Frage der »digitalen Souveränität« an. Dass Deutschland sich wie andere europäische Länder auch bezüglich der digitalen Transportwege im Grunde genommen nur zwischen den USA und China entscheiden kann, sehen viele kritisch.

Thomas Lengauer, Mitglied des Präsidiums der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina, nannte mehrere Ebenen, auf denen gehandelt werden müsste: Technik, Bildung und Recht. Zum einen müsse die Datenhoheit von Nutzern im Netz mit technologischen Mitteln gestärkt werden. Darüber hinaus sollten Algorithmen nicht nur Ergebnisse liefern, sondern sie auch begründen können (»Explainable Artificial Intelligence«). Bildung sei insofern von enormer Bedeutung, als es gelte, große Teile der Bevölkerung auf dem technologischen Weg mitzunehmen und eine neue Art der Alphabetisierung in Gang zu setzen. »Wir brauchen für die gesamte Bevölkerung die Befähigung zum kritischen Umgang mit der digitalen Technologie. Das beinhaltet insbesondere auch Kenntnisse über algorithmische und statistische Grundlagen.« In diesem Bereich bestehen nach den Worten von Prof. Dr. Christian Bauckhage, Professor für Informatik an der Universität Bonn und Lead Scientist für maschinelles Lernen am Fraunhofer Institut für Intelligente Analyse- und Informationssysteme (IAIS) Sankt Augustin, erhebliche Defizite. Dass es unter deutschen Schülerinnen und Schülern schon seit Jahren geradezu als sexy gilt, von Mathematik keine Ahnung zu haben, kann er nicht verstehen. Die Einführung eines Unterrichtsfachs Informatik sei überfällig, mindestens aber eine intensive und intelligente Werbung für Mathematik nötig.

Unter anderem das mangelnde Wissen der Bevölkerung auf diesem Gebiet führt nach Bauckhages Meinung zu Ängsten. Menschen verbänden mit KI nicht durchschaubare bis gefährliche Apparaturen und verknüpften sie je nach Generation mit Filmen wie »I, Robot« (2014), »Der codierte Mann« (1996) oder »Scanners – Ihre Gedanken können töten« (1981) – allesamt eher furchterregend statt Neugier auf ein Forschungsgebiet weckend, das ein großes Potential zur Verbesserung des Lebens auf vielen Gebieten verspricht.

Nicht nur Fachleute sollten sich mit den Begriffen rund um die KI auskennen. Und weil er in Journalisten wichtige Multiplikatoren sieht, erklärt Bauckhage den Teilnehmern mal kurz den oft falsch verwendeten Begriff Algorithmen: »Algorithmen sind nichts anderes als Kochrezepte. Jemand hat das Rezept geschrieben, die Zutaten aufgeführt und den Herstellungsprozess erklärt. Fehlen Zutaten, taugen sie nichts oder stimmt die angegebene Menge nicht, hat das Einfluss auf das Ergebnis. Beispiel: Ein Algorithmus identifiziert einen Schwarzafrikaner auf einem Bild nicht als Mann, sondern als Gorilla. Das passiert nicht, weil der Algorithmus sich zum Rassisten entwickelt hat. Der Fehler liegt vielmehr darin, dass er ausschließlich an Fotos weißer Männer und Frauen trainiert wurde; es fehlte also eine wichtige Zutat. Die Zutaten, das sind die Daten, die Beschreibung des Herstellungsprozesses – das ist die Formel, der Algorithmus.«

Untauglicher Begriff

Nach solchen Kochrezepten funktionierten, so Bauckhage, Navigationsgeräte in Autos, Suchmaschinen im Internet, der Einkauf im Onlineshop und vieles andere im privaten Alltag wie in der Industrie. Die Menge an zu verarbeitenden Informationen ließe sich überhaupt nicht anders als mittels computerisierter Datenanalyse (und nichts anderes sei KI) auswerten. Als Beispiel nennt der Informatiker den ersten Computer, der in der Lage war, den Schachweltmeister zu besiegen. Dazu spielte ein Algorithmus für jeden Spielzug 87 mögliche Folgeschritte (sogenannte Verzweigungsfaktoren) durch. Beim Go-Spiel ist dieser Faktor um ein Vielfaches höher. Deshalb dauerte es nach dem Sieg im Schach noch 20 Jahre, bis ein Computer ein Go-Spiel gewann. Dazu brauchte es »Deep learning«, leistungsstärkere Computer und eine Grafikkarte, die man heute für etwa 1.000 Euro kaufen könne, die aber in Preis und Komplexität noch der eines Supercomputers vor 20 Jahren geglichen hätte. Der bereits vor Jahrzehnten von Wissenschaftlern geprägte Begriff »Artificial Intelligence« bzw. »Künstliche Intelligenz« trägt nach Meinung vieler Computerwissenschaftler zur Verwirrung bei. »Wir sind uns nicht einmal einig darüber, was Intelligenz ist, reden aber zusätzlich von Künstlicher Intelligenz«, sagt Bauckhage. Was darunter verstanden wird, ändere sich alle paar Jahre: »Je weiter die Computerwissenschaften fortschreiten, desto deutlicher erweist sich, dass der Begriff KI nicht taugt bzw. nicht differenziert genug ist. Um das Problem zu mildern, spricht man inzwischen von starker und schwacher KI.«

Auf die Frage, ob die Sozialwissenschaften in Deutschland es versäumt hätten, sich rechtzeitig den Folgen von KI zuzuwenden, antwortet Thomas Lengauer mit einem klaren Nein. Er sieht kein drastisches Manko in der Folgenabschätzung. Unter anderem das kürzlich gegründete Weizenbaum-­Institut in Berlin würde sich spezifisch solchen Fragen widmen. Allerdings entstehe durch die starke Dynamik der technologischen Entwicklung ein gewisser Druck. »Trotzdem brauchen Wissenschaftler Zeit zur Erkenntnis. Die muss man ihnen geben.« Lengauer betont die Notwendigkeit der Steuerung des Einsatzes von KI. Was sich leicht sagen lasse, sei dennoch nicht so leicht zu machen. Politiker benötigten in diesen Fragen den Rat von Experten, und zwar von unabhängigen Experten und nicht von Lobbyisten.

Wesentlich weiter ist man in China. Strukturpolitik und KI verändern dort die Lebensverhältnisse ganzer Regionen. Die Provinz Guizhou im Südwesten war bis vor vier Jahren die ärmste des Landes. Jeder zehnte der 36 Millionen Einwohner konnte weder lesen noch schreiben. Die Regierung entschied damals, Guizhou zum Daten- und Online-Zentrum zu entwickeln. 2016 wurde die Provinz zur »Big Data Experimental Zone« erklärt. Rund 9.000 Unternehmen sind heute in der Provinz rund um die Themen Internet, Online Business und Big Data tätig. 70.000 Server stehen mittlerweile in der Sonderzone, schreibt China Daily. Die knapp 4,7 Millionen Einwohner der Provinzhauptstadt Guiyang können bereits 180 Dienstleistungen über ein einziges Internetkonto in Anspruch nehmen; die Daten von Ämtern und Instituten wurden zusammengeführt. Das Wirtschaftswachstum stieg in der Provinz auf über zehn Prozent. Damit die Sonderzone keine Insel bleibt, wurden Hochgeschwindigkeitsstrecken für Bahn und Autos gebaut.

Der große Konkurrent

Das von einem US-Amerikaner und einem Chinesen gegründete Startup Malong mit Hauptsitz in Shenzhen ist auch erst vier Jahre alt. Zu Künstlicher Intelligenz wird in China bereits seit langem geforscht, aber erst in den letzten Jahren wurde klar, welches Potential darin steckt und wie sich KI vermarkten lässt. Malong setzt auf Produkt- statt auf Gesichtserkennung und arbeitet mit Herstellern von Konsumgütern weltweit zusammen. Konsumenten können z. B. irgendwo auf der Welt Produkte fotografieren, für die sie sich interessieren. Über eine App erfahren sie in Sekundenschnelle, wer Vergleichbares im Angebot hat. Modedesigner müssen nicht mehr umständlich Muster und Farben eines Stoffs beschreiben, sondern erhalten durch Einlesen eines Fotos zeitnah Ergebnisse. Die Mitarbeiter in Startups wie Malong sind an den jungen Firmen durch Aktienoptionen beteiligt. Stehen der Börsengang an oder ein Verkauf des Unternehmens, kann viel Geld fließen.

Zusehends schwindet angesichts dieser Entwicklungen der Irrglaube, China sei vor allem im Kopieren gut, jedoch schwach, was Innovationen betrifft. Die politisch Verantwortlichen in den USA haben über Parteigrenzen hinweg verstanden, dass das Land auf zukunftsträchtigen Feldern wie KI, Big Data, Cloud Computing, E-Commerce und mobilem Bezahlen westlichen Akteuren die Stirn bieten kann oder sie bereits hinter sich gelassen hat. Im Handelskrieg zwischen den USA und China findet das kaum Erwähnung, aber für Washington liegt in der zunehmenden technologischen Überlegenheit Beijings das eigentliche Problem. Wer die aktuellen Nachrichten rund um den Kommunikationstechnikkonzern Huawei verfolgt, ahnt, dass sich da ein digitaler Stellungskrieg zwischen den USA, China und Europa mit fatalen Folgen entwickeln könnte.